Le 12 décembre 2024

Koppert, le leader mondial de la protection biologique des cultures, et Amoéba, greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, sont fiers d'annoncer leur intention de s'associer pour lancer sur le marché un biofongicide innovant. Un protocole d'accord (MoU) a été signé ce jeudi 12 décembre 2024 afin d'officialiser cette collaboration globale.

Koppert propose un système intégré de solutions naturelles pour des cultures plus saines et plus sûres afin d'améliorer la santé des plantes en surface comme sous terre. Toutes leurs solutions soutiennent un seul et unique objectif : une agriculture 100% durable. Avec 2 750 employés et 30 filiales dans le monde, leurs solutions sont actuellement appliquées avec succès dans plus de 100 pays.

Amoéba a développé AXPERA, une solution biologique innovante de protection des cultures, un biofongicide à base de lysat d'amibe pour lutter contre les maladies fongiques. Dans les prochaines semaines, Amoéba s'attend à recevoir le rapport d'évaluation final de sa substance active de la part de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ce qui ouvrira la voie à l'utilisation de son produit AXPERA en Europe d'ici la fin de l'année 2025. L'homologation du produit AXPERA aux États-Unis est prévue pour le milieu de l'année 2025 (l'homologation de la substance active a été accordée en 2022).

Au cours des cinq prochains mois, les deux sociétés étudieront de manière exclusive la possibilité d'une coopération étroite dans des domaines tels que la distribution, la production, les autorisations réglementaires, le financement et le (co)développement du produit AXPERA et de nouveaux produits de biocontrôle. Koppert et Amoéba travailleront ensemble pour lancer cette solution innovante sur le marché.

Benoit Villers, Président du Conseil d'administration d'Amoéba, déclare : « Ce protocole d'accord est une étape majeure pour notre société et nous sommes très fiers de le signer avec Koppert, avec qui nous partageons le même ADN. Cela confirme que nous sommes désormais considérés comme un acteur important dans le domaine du biocontrôle. Je suis convaincu que Koppert, avec sa grande expertise en matière de biocontrôle, est le bon partenaire pour un accord gagnant-gagnant. »

Martin Koppert, Chief Business Officer de Koppert, ajoute : « Nous sommes ravis de collaborer avec Amoéba pour introduire ce nouveau biofongicide avec son mode d'action unique contre un large éventail de pathogènes clés dans diverses cultures. Après deux ans de préparation, nous sommes prêts à passer à la phase suivante et à consolider notre partenariat. Au cours de cette phase, Koppert apportera son expertise opérationnelle et sa force de distribution commerciale pour amener AXPERA sur le marché. »

À propos de Koppert

Koppert contribue à améliorer la santé des hommes et de la planète. Avec la nature pour partenaire, nous nous efforçons de rendre l'agriculture plus sûre, plus saine et plus productive. Nous proposons un système intégré de connaissances spécialisées et de solutions naturelles sûres, qui permettent d'améliorer la santé, la résistance et la production des cultures. Nous utilisons des ennemis naturels pour lutter contre les ravageurs, des bourdons pour la pollinisation, des microbes et des biostimulants qui soutiennent, protègent et renforcent les cultures. Depuis plus de 50 ans, nous encourageons l'innovation agricole et ces efforts ont un impact. Des producteurs et agriculteurs des quatre coins du monde utilisent nos produits et nos connaissances pour rétablir l'équilibre naturel de leurs cultures.. Notre approche holistique est ce qui nous distingue. Nous améliorons la santé des plantes à la fois en surface et sous terre. Toutes nos solutions soutiennent un seul et unique objectif : une agriculture 100 % durable. Avec 2750 employés et 30 filiales dans le monde entier, nos solutions sont actuellement appliquées avec succès dans plus de 100 pays.

À propos d'Amoéba

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société capable d'exploiter à l'échelle industrielle tout le potentiel de l'amibe Willaertia et de la cultiver dans des volumes suffisants afin de proposer des solutions biologiques constituant une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a mené les démarches réglementaires nécessaires et a obtenu en 2022 l'approbation de sa substance active aux USA ainsi que la recommandation d'approbation en Europe émise par l'autorité autrichienne. Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com.

