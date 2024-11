21/11/2024 - 17:45

Communiqué de presse

Chassieu (France), le 21 novembre 2024 - 17h45 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB), greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles, annonce la publication dans le numéro spécial « Skin Anti-Aging Strategies » du journal Cosmetics (groupe MDPI) d'un article scientifique où son application cosmétique est évaluée par des pairs.

Cet article (https://www.mdpi.com/2079-9284/11/6/200) présente, pour la première fois à la communauté scientifique internationale, l'efficacité du lysat de Willaertia sur la cicatrisation, la pigmentation, ainsi que les marqueurs du vieillissement intrinsèque lié à l'âge et du vieillissement extrinsèque causé par l'exposition aux UV. Un brevet a été déposé pour protéger cette innovation.

Les données scientifiques démontrent :

Une stimulation de gènes spécifiques associés au vieillissement ;

Une augmentation de la synthèse de marqueurs cutanés, tels que le collagène et l'acide hyaluronique, au niveau du derme, de l'épiderme et de la jonction dermo-épidermique ;

Une accélération de la cicatrisation grâce à une stimulation du renouvellement cellulaire ;

Une régulation de la pigmentation cutanée par la diminution de l'activité de la tyrosine kinase et de la teneur en mélanine ;

Une réduction des marqueurs du stress oxydatif, une des causes principales du vieillissement de la peau.

Ces données ont été majoritairement obtenues dans le cadre d'essais réalisés par des laboratoires spécialisés indépendants. Les résultats indiquent que le lysat de Willaertia, un postbiotique d'origine naturelle initialement isolé de l'hydrobiome des eaux thermales d'Aix-les-Bains, contribue à améliorer la cicatrisation, à réduire la pigmentation et à atténuer les effets néfastes du stress oxydatif ainsi que des signes du vieillissement de la peau. L'ensemble de ces propriétés s'inscrit dans la tendance actuelle du marché cosmétique visant le « bien vieillir » et la longévité en utilisant des méthodes naturelles non invasives.

« Ce premier article scientifique dans le domaine de la cosmétique, portant sur l'efficacité de notre lysat de Willaertia face à plusieurs signes du vieillissement, est une reconnaissance à l'échelle internationale. Ces résultats ont été présentés lors de la 15ème conférence « Skin Ageing & Challenges » le 6 novembre 2024 (https://doi.org/10.60738/D4GR-8192). Les données recueillies confirment le fort potentiel du lysat de Willaertia en tant qu'ingrédient cosmétique. Nous avons également réalisé un test clinique pour confirmer ces résultats, qui fera l'objet d'une future publication scientifique » déclare le Dr Sandrine Troussieux, directrice scientifique d'Amoéba.

À propos d'Amoéba :

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Basées sur les propriétés naturelles d'un micro-organisme unique au monde, sous brevet exclusif, nos solutions biologiques constituent une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a mené les démarches réglementaires nécessaires et a obtenu en 2022 l'approbation de sa substance active aux USA ainsi que la recommandation d'approbation en Europe émise par l'autorité autrichienne. Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis, la personne responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique formulé doit procéder à une autoévaluation de sa sécurité.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com.

Contacts :

Amoéba Actus finance & communication Jean-François DOUCET

Directeur Général

04 26 69 16 00

jf.doucet@amoeba-nature.com Relations investisseurs

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

01 53 67 36 79

amoeba@actus.fr Relations presse

Serena BONI

04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à Amoéba qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Amoéba, cependant, ne donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le Document Universel d'Enregistrement d'Amoéba déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2024 sous le numéro D.24-0352 et disponible sur le site Internet d'Amoéba (www.amoeba-nature.com). Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Amoéba ou qu'Amoéba ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Amoéba diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.