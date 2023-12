12/12/2023 - 18:00

Communiqué de presse

Suffren Holding, avec la société Altur Participations et Monsieur François Lombard, détient désormais 88,03% du capital et 88,07% des droits de vote théoriques d'Altur Investissement, après acquisition de blocs hors marché en exécution d'engagements de cession

Suffren Holding a indiqué à la Société être actuellement bénéficiaire d'engagements d'apport à l'Offre portant sur 21 221 actions représentant 0,54 % du capital et 0,53 % des droits de vote

Suffren Holding a confirmé à la Société son intention de demander le retrait de la cote à l'issue de l'Offre dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiendront moins de 10% du capital social et des droits de vote à l'ouverture de l'Offre

Le lancement de l'Offre reste soumis à l'examen de l'Autorité des marchés.

Paris, le 12 décembre 2023 – ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext – FR0010395681 – ALTUR) (la "Société") a été informée de l'acquisition définitive par son actionnaire majoritaire, Suffren Holding (l'« Initiateur »), une société contrôlée intégralement par Monsieur François Lombard et sa famille, d'un nombre total de 79 445 actions de la société Altur Investissement, au prix unitaire de 11 euros, représentant 2,02% du capital et 1,99% des droits de vote théoriques [1]de la Société par voie de transactions hors marché, en exécution d'engagements de cession mentionnés dans le projet de note d'information tel que déposé par l'Initiateur auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'AMF) le 22 novembre 2023. Le lancement de l'Offre reste soumis à l'examen et à la décision de conformité de l'AMF.

En conséquence, à la suite d'une part, de l'acquisition de 96 816 actions Altur Investissement réalisées sur le marché lors de la séance de Bourse du 23 novembre 2023 (Cf : communiqué de presse du 23 novembre 2023) et d'autre part, de l'exécution des transactions hors marché portant sur un total de 79 445 actions Altur Investissement, Suffren Holding détient désormais avant l'ouverture de l'Offre, 3 130 440 actions et 3 183 614 droits de votes théoriques de la Société, représentant 79,74% du capital et 79,89% des droits de vote. Le concert, formé de l'Initiateur agissant aux côtés de la société ALTUR PARTICIPATIONS et de Monsieur François LOMBARD (le « Concert »), détient ainsi, avant l'ouverture de l'Offre, 3 456 191 actions et 3 509 365 droits de votes théoriques représentant 88,03% du capital social et 88,07% des droits de vote théoriques.

Actionnaire Actions Droits de vote théoriques Suffren Holding (l'Initiateur) 3 130 440 79,74% 3 183 614 79,89% Altur Participations 309 008 7,87% 309 008 7,75% François Lombard 16 743 0,43% 16 743 0,42% Concert 3 456 191 88,03% 3 509 365 88,07% Actions auto-détenues 58 577 1,49% 58 577 1,47% Flottant 411 277 10,48% 416 927 10,46% Total 3 926 045 100,00% 3 984 869 100,00%

La Société a par ailleurs été informée par l'Initiateur qu'il bénéficiait à ce jour d'engagements d'apport à l'Offre portant sur 21 221 actions Altur Investissement représentant 0,54% du capital et 0,53% des droits de vote théoriques de la Société[2], après réception d'un engagement complémentaire de 2579 actions venant s'ajouter aux engagements d'apport portant sur 18 642 actions initialement mentionnés dans le projet de note d'information déposé par l'Initiateur auprès de l'AMF le 22 novembre 2023.

Compte tenu de la décision de la Société de ne pas apporter à l'Offre les 58 577 actions auto-détenues (Cf : communiqué de presse du 23 novembre 2023), un nombre de 390 056 actions Altur Investissement ne sont pas détenues par le Concert et n'ayant pas fait l'objet d'engagement d'apport à l'Offre à ce jour, ce qui représenterait moins de 10% du capital et des droits de vote de la Société (9,94% du capital et 9,93% des droits de vote théoriques) à l'ouverture de l'Offre.

L'Initiateur a en conséquence confirmé à la Société que à l'issue de l'Offre et dès lors que les conditions seront réunies, il demandera la mise en œuvre du retrait obligatoire.

ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner – en tant qu'investisseur de référence ou co-investisseur – des PME familiales et patrimoniales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).



Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR – Euronext : Compartiment C

[1] Sur la base d'un capital social composé de 3 926 045 actions et de 3 984 869 droits de vote théorique.

[2] Il est rappelé qu'en application de la règlementation, les engagements d'apports deviennent caducs en cas d'offre concurrente