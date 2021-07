20/07/2021 - 22:00

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 20 JUILLET 2021

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

ALTUR INVESTISSEMENT

INITIEE PAR

ALTUR HOLDING

PRESENTE PAR

INVEST SECURITIES

ETABLISSEMENT PRESENTATEUR ET GARANT

PRIX DE L'OFFRE

5,80 euros par action Altur Investissement (dividende attaché)

DUREE DE L'OFFRE

25 jours de négociation



Le présent communiqué a été publié par Altur Holding et diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27,1° et 2° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »)

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité de l'offre publique d'achat du 20 juillet 2021, apposé le visa n° n° 21-342 sur la note d'information établie par Altur Holding.



Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

La note d'information est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de Altur Holding (9, rue de Téhéran - 75008 Paris) et Invest Securities (73, boulevard Haussmann – 75008 Paris).

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Altur Holding décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.