Faits marquants du semestre :

ANR au 30 juin 2024 : 1 296,8M€ (35,52€/action), en hausse de 2,7% en incluant le montant versé en mai 2024 au titre du dividende (1,08€)

EBITDA moyen pondéré des sociétés en hausse de 13,1% dans un contexte économique dégradé

Reprise de l'activité : plus de 150M€ de produits de cessions réalisés et près de 70M€ investis et engagés sur le semestre.

Paris, le 12 septembre 2024 – Au 30 juin 2024, l'Actif Net Réévalué par action s'élève à 35,52€ : après distribution d'un dividende de 1,08€/action en mai 2024, il est en hausse de 2,7% par rapport au 31 décembre 2023 (35,62€/action).

1. PERFORMANCE

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 296,8M€ (contre 1 300,7M€ au 31 décembre 2023). Son évolution au cours du semestre s'explique par les éléments suivants :

Management Accounts



En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) Provision pour carried Autres actifs et passifs ANR ANR 31/12/2023 1 634,1 (160,1) (172,3) (1,0) 1 300,7 + Investissements 37,7 (37,7) - - - Cessions (19,9) 19,9 - - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus) - 47,3 - - 47,3 +/- Variation positive ou négative de juste valeur 10,2 9,4 (5,1) - 14,5 +/- Achats et charges externes - (17,6) 1,7 (10,4) (26,4) Dividendes versés - (13,6) - (25,9) (39,4) ANR 30/06/2024 1 662,1 (152,4) (175,6) (37,3) 1 296,8

Après prise en compte d'un effet de change positif de 9,7M€ la création de valeur s'élève à 66,0M€ sur le semestre.

L'ensemble des secteurs voient leur valorisation progresser, à l'exception de la Santé (-21,0M€), dont les sociétés ont été impactées par l'inflation, notamment pour les coûts salariaux.

La hausse de la valorisation du secteur Consumer (+37,1M€) reflète principalement la très bonne performance de THOM (+32,0M€). L'activité des sociétés du secteur Techs & Telco (+35,5M€), notamment Dstny (+12,0M€), Graitec (+9,1M€) et Odin (+9,0M€) est dans l'ensemble bien orientée, à l'exception d'InfoVista (-15,3M€) qui connait un ralentissement de la demande sur son marché.

Enfin, la valorisation des Services (+14,6M€) est tirée par la très forte croissance de Crystal, qui a triplé son chiffre d'affaires sur le semestre grâce aux acquisitions transformantes finalisées en 2023 et 2024.

2. ACTIVITE

a) 151,7M€ de produits de cessions totales et partielles encaissés sur le semestre (contre 12,1M€ au 1er semestre 2023) :

Les produits de cessions totales (85,2M€) comprennent principalement :

64,0M€ issus de la cession par Seven2 MidMarket X de sa participation majoritaire dans Crystal à Goldman Sachs Alternative (transaction non finalisée au 30 juin) ;

10,3M€ issus de la cession de Healthium MedTech, détenue via le fonds Apax IX LP (transaction non finalisée au 30 juin) ;

7,0M€ issus de la cession d'Idealista, détenue via le fonds Apax X LP (transaction non finalisée au 30 juin) ;

3,8M€ encaissés suite à la vente d'une société par le fonds Apax Development.

66,5M€ de revenus divers ont par ailleurs été encaissés sur le semestre, provenant principalement du refinancement de THOM (59,6M€), de la cession d'actions de Baltic Classifieds Group (4,7M€) et de la vente d'actions Paycor (1,7M€).

b) 69,8M€ investis et engagés sur le semestre (contre 37,7M€ au 1er semestre 2023) :

28,7M€ ont été investis et engagés dans 2 sociétés :

14,9M€ dans Crystal : suite à la cession de sa participation majoritaire, Seven 2 a annoncé un réinvestissement d'une partie des produits de cession dans la société via le fonds Seven2 MidMarket X (transaction non finalisée au 30 juin) ;

13,8M€ via le fonds Apax XI LP dans Zellis, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de gestion des ressources humaines et de la paie à travers le Royaume-Uni et l'Irlande (transaction non finalisée au 30 juin).

Un montant de 0,4M€ a par ailleurs été investi via le fonds Apax XI LP pour tenir compte du montant définitif payé pour l'acquisition de la société WGSN.

14,3M€ ont été investis via les fonds, dont : 7,8M€ via les fonds Altaroc Odyssey 2021, Altaroc Odyssey 2022 et Altaroc Odyssey 2023, 4,4M€ via Apax Development 2 (qui a réalisé 2 acquisitions) et 2,1M€ via Apax Digital 2 (qui a réalisé 1 acquisition).

Enfin, 26,4M€ d'investissements complémentaires ont été réalisés au sein du portefeuille existant, principalement via les fonds MidMarket IX et MidMarket X gérés par Seven2 pour financer les acquisitions réalisées par Vitaprotech (9,2M€) et Opteven (7,8M€), renforcer la solidité financière de Mentaal Beter (4,5M€) et InfoVista (1,3M€), et financer la transformation du business model d'Odigo (1,8M€).

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 30 juin 2024 une trésorerie nette de -51,3M€ (contre -43,2M€ au 31 décembre 2023 et -16,0M€ au 31 mars 2024).

Au 30 juin 2024 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 538,5M€ (dont 78,7M€ engagés mais non encore appelés).

Ces engagements, qui seront investis d'ici à la fin 2026, se décomposent en :

Pour le vintage 2023 : 277,9M€, dont :

248,6M€ dans le fonds Apax XI LP ;

29,3M€ dans Apax Development II ;

Pour le vintage 2019 : 230,7M€ , dont :

139,0M€ dans le fonds Seven2 MidMarket X (autrefois Apax MidMarket X) ;

46,0M€ dans les fonds Altaroc Global 2021, Altaroc Global 2022 et Altaroc Global 2023 ;

28,3M€ dans le fonds Apax X LP, dont 20,8M€ de distributions pouvant être rappelées ;

13,8M€ dans le fonds Apax Digital II ;

2,2M€ dans la société Dstny ;

; 0,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax Development ;

0,5M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax Digital ;

Pour le vintage 2016 : 29,8M€ , dont :

14,1M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax MidMarket IX ;

13,0M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax IX LP ;

2,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP.

Pour mémoire, Altamir bénéficie d'une clause d'opt-out activable tous les 6 mois, qui lui permet d'ajuster à concurrence de 100M€ le niveau de son engagement dans le fonds Seven2 Midmarket X.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 30 JUIN 2024

Seven2 a annoncé avoir cédé la société Europe Snacks, qui était détenue via le fonds Apax MidMarket VIII.

Seven2 a par ailleurs annoncé l'acquisition, via le fonds Seven2 MidMarket X, de la société néerlandaise Lumion, une plateforme logicielle de rendu 3D en temps réel de très grande qualité, à la fois sophistiquée et très intuitive, conçue pour les architectes et les designers, qui intègre une bibliothèque de près de 10 000 objets, personnages et matériaux.

Apax a annoncé avoir cédé la société Affinipay, qui était détenue via le fonds Apax X LP, ainsi que le solde des actions Genius Sports Group et Baltic Classifieds Group, deux sociétés qui étaient détenues via le fonds Apax IX LP.

Les deux fonds Apax XI LP et Apax IX LP ont annoncé avoir conjointement fait une offre de retrait de bourse de la société ThoughtWorks. Apax IX LP va conserver sa participation de 51% dans la société tandis qu'Apax XI LP va acquérir la totalité des actions cotées en bourse.

Apax a également annoncé l'acquisition, via le fonds Apax XI LP, des deux sociétés Veriforce et Altus Fire & Life Safety, toutes deux fondées en 1993 aux Etats-Unis :

Veriforce est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions logicielles intégrées et de services dédiés à la gestion des risques supply chain ;

est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions logicielles intégrées et de services dédiés à la gestion des risques supply chain ; Altus Fire & Life Safety est spécialisée dans la prévention et la protection contre les incendies, avec des solutions allant de l'inspection, la mise en place, la maintenance à l'amélioration du système anti-incendies, comprenant principalement des caméras de sécurité et des alarmes incendie.

5. OBJECTIFS

Sur la période couvrant 2021, 2022, 2023 et le 1er semestre 2024, Altamir a dépassé les objectifs moyen terme (2021/2025) annoncés par la Gérance lors de la publication des résultats annuels 2020 : 201M€ d'investissements par an réalisés sur la période en moyenne pour un objectif de 170M€ (incluant les investissements complémentaires), 267M€ de produits de cession par an en moyenne pour un objectif de 230M€ et une croissance de l'EBITDA moyen des sociétés du portefeuille de 14,2% pour un objectif d'au moins 7% par an (croissance organique).

La Gérance est donc confiante dans l'atteinte de ces objectifs sur la période 2021/2022/2023/2024.

Les états financiers IFRS d'Altamir pour le semestre clos au 30 juin 2024 ont été arrêtés par le Conseil d'administration d'Altamir Gérance le 10 septembre 2024. Ils ont fait l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes.

6. PROCHAIN RENDEZ-VOUS

ANR au 30/09/2024 14 novembre 2024, après bourse

ZOOM SUR LE PORTEFEUILLE AU 30 JUIN 2024

Au 30 juin 2024, le portefeuille d'Altamir, valorisé à 1 662,1M€ (contre 1 634,1M€ au 31 décembre 2023), est composé de 72 sociétés (contre 71 au 31 décembre 2023) dont 9 sociétés cotées qui représentent environ 1% de la juste valeur du portefeuille (Baltic Classifieds Group, Genius Sports Group, Guotai, Inmarsat, InnovAge, Openlane – autrefois KAR Global, Paycor, ThoughtWorks et Verint).

Le portefeuille n'inclut pas Zellis, dont l'acquisition n'était pas finalisée au 30 juin 2024. Il inclut en revanche les sociétés Healthium et Idealista, dont les cessions n'avaient pas été finalisées au 30 juin.

Au cours du 1er semestre 2024, les sociétés du portefeuille d'Altamir ont enregistré une progression de 13,1% de leur EBITDA moyen pondéré par le montant résiduel investi dans chaque société.

Les 20 principaux investissements représentant 72% de la valeur totale du portefeuille au 30 juin 2024 sont, par ordre décroissant, les suivants :

THOM Acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe (plus de 1 000 points de vente)

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA de THOM affichent des hausses respectives de 5% et 3% sur le 1er semestre de l'exercice 2023/2024 (FYE 30/09/2024) vs le 1er semestre de l'exercice 2022/2023. Cette progression reflète principalement l'augmentation des ventes réalisées par les marques clés (Histoire d'Or, Stroili), le succès du repositionnement d'Agatha, la croissance des ventes en ligne (+10%) ainsi que la très bonne maîtrise des coûts dans un marché impacté par la forte augmentation du prix de l'or.

La deuxième opération de refinancement de la société a permis à Altamir de récupérer 60M€. DSTNY Un leader européen dans les solutions de communications sécurisées dans le cloud (UCaaS) à destination des sociétés innovantes

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires de Dstny affiche une croissance de 7% par rapport au 1er semestre 2023, tirée par la division Logiciels (revenus annuels récurrents en hausse de +13% par rapport à l'année précédente). L'EBITDA est en hausse de 25% sur le semestre grâce aux actions mises en œuvre pour maîtriser les coûts.

Suite aux acquisitions réalisées en Allemagne et au Danemark en 2022 et 2023, Dstny se positionne désormais en acteur de référence sur le marché des solutions UCaaS avec des positions de leader dans cinq pays européens : la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède et le Danemark. EUROPE SNACKS Un leader européen des produits salés apéritifs à marques de distributeurs

Sur la période du 1er février au 30 juin, soit les 5 premiers mois de l'exercice 2024/2025 (clos le 31 janvier 2025), la croissance du chiffre d'affaires d'Europe Snacks est estimée à 3% (par rapport à la même période de l'exercice précédent). Elle reflète la progression de l'activité en volumes et en prix sur ses 3 marchés (France, Royaume-Uni et Espagne), tirée par le succès des produits vendus sous marques distributeurs dans un contexte inflationniste.

Seven2 a annoncé avoir cédé sa participation dans Europe Snacks au fonds One Rock Capital Partners. MARLINK Un des leaders mondiaux des services de communication par satellite

Marlink a réalisé un solide premier semestre 2024, affichant un chiffre d'affaires et un EBITDA en hausse de respectivement 3% et 12% par rapport au premier semestre 2023. L'activité services digitaux, qui constitue un moteur de l'activité, a progressé de 35% sur la période.

En juin 2024, Marlink a finalisé l'acquisition de Diverto, intégrant ainsi plus de 60 spécialistes cybersécurité, ce qui lui permet d'atteindre une taille critique dans ces services à haute valeur ajoutée. GRAITEC Editeur et distributeur international de logiciels BIM (Building Information Modelling) pour la conception, le calcul, la simulation, la fabrication et la gestion collaborative

Graitec a poursuivi sa croissance au premier semestre 2024 avec un chiffre d'affaires en hausse de 13% (vs le 1er semestre 2023), qui reflète à la fois la très bonne performance de l'activité de revente de solutions Autodesk et l'impact des acquisitions.

L'EBITDA affiche également une hausse de 13% sur le semestre, qui traduit la vigueur de l'activité et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce aux investissements réalisés depuis 2020.

Deux sociétés ont été acquises au cours du semestre : Prodware, un revendeur Autodesk en France, et IDEATE, un éditeur de software aux Etats-Unis, qui offrent un potentiel de synergies significatif avec les activités historiques de Graitec. ODIN GROEP Un des principaux fournisseurs néerlandais de services IT externalisés et opérés dans le cloud

Au 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires d'Odin (pro forma des acquisitions de Cloudwise et Global-e) affiche une hausse de 19% par rapport au 1er semestre 2023. Hors éléments non récurrents, et en incluant la performance de Cloudwise et Global-e, l'EBITDA progresse de 1%, impacté par les OPEX réalisés pour préparer la croissance future.

Odin a signé à la fin du semestre l'acquisition de la société 2Invision. Cette acquisition, combinée à celle de Global-e, lui permet de renforcer sa présence dans le sud des Pays-Bas et de s'implanter sur le marché belge. CRYSTAL Un des leaders français dans le conseil en gestion de patrimoine

Au premier semestre le chiffre d'affaires de Crystal a été multiplié par 3, principalement grâce aux acquisitions (en particulier l'acquisition transformante de Primonial Ingénierie et Distribution) et à une collecte très dynamique, notamment en produits structurés. Au total, Crystal a réalisé 26 acquisitions depuis l'investissement initial de Seven2 en 2021.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de transformation digitale initié en 2023 pour digitaliser le parcours client et automatiser les processus de la société, le déploiement du nouveau CRM a été finalisé au cours du premier semestre 2024.

En mai 2024, Seven2 a annoncé avoir signé un accord pour la cession de Crystal à Goldman Sachs AM. Le fonds Seven2 MidMarket X réinvestira à hauteur d'environ 25% dans la société, aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire. AEB Un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires

Dans un contexte de baisse significative des volumes vendangés dans l'hémisphère Sud (allant de -5% à -35%) l'activité d'AEB a de nouveau démontré sa résilience sur le 1er semestre 2024. Le chiffre d'affaires est en ligne avec celui réalisé au 1er semestre 2023 tandis que l'EBITDA progresse de 10%, ce qui reflète à la fois l'amélioration du mix produit (‘premiumisation de l'offre') et l'attention constante portée à la maîtrise des coûts.

L'activité filtration (Danmil) a été cédée au cours du semestre afin de recentrer la société sur son cœur de métier. ODIGO Leader des solutions de Contact Center as a Service (CCaaS) principalement destinées aux grandes entreprises

Au 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires d'Odigo affiche une croissance de 2% par rapport au 1er semestre 2023, tirée par la bonne dynamique du trafic liée aux Jeux Olympiques, partiellement compensée par un léger retard dans le déploiement d'un contrat.

La société a déployé en 2022 et 2023 un nouveau modèle opérationnel en SaaS ; ce dernier a permis d'initier des économies de coûts significatives à partir du second semestre 2023, avec un impact sur la marge opérationnelle, en particulier sur les derniers mois : l'EBITDA du semestre a ainsi progressé de + 160 % par rapport à la même période de 2023.

Un nouveau CEO a été nommé en septembre 2023 (François-Xavier Floren, ancien CEO de sociétés de logiciel sous LBO) et une nouvelle organisation a été mise en place. OPTEVEN Un des leaders européens des services et produits d'assurance en garantie panne mécanique, assistance et entretien de véhicules avec une présence commerciale dans 10 pays

La marge brute d'Opteven affiche une hausse de 23% sur le 1er semestre, qui reflète la très bonne orientation des activités Garantie Panne Mécanique et Assistance ainsi que la maîtrise des coûts.

En juin Opteven a acquis la société Multipart, spécialiste de la Garantie Panne Mécanique sur les marchés allemand, autrichien et suisse. L'équipe de direction a l'ambition de poursuivre le rythme de croissance externe et étudie activement plusieurs acquisitions potentielles. VITAPROTECH Un leader français de la sécurité électronique premium pour les sites sensibles ayant des besoins en sécurité élevés

Le chiffre d'affaires est en retrait de 6% sur le semestre (en organique), principalement du fait d'un effet de base défavorable (très bon niveau d'activité au premier semestre 2023). L'activité commerciale de Vitaprotech reste soutenue.

La baisse de l'EBITDA par rapport au 1er semestre 2023 reflète, d'une part, l'impact de la baisse de l'activité (coûts fixes non absorbés) et, d'autre part, le renforcement continu des fonctions centrales pour appuyer le développement du groupe.

Le 1er semestre a été marqué par l'annonce de l'acquisition de l'activité Sécurité d'Identiv, une plateforme américaine de haute sécurité à la pointe de l'industrie. La combinaison de Vitaprotech et d'Identiv a pour objectif de créer un leader mondial en matière de solutions de sécurité physique cybersécurisées qui bénéficiera des capacités d'innovation et du réseau mondial des 2 entités. La transaction devrait être finalisée au 3ème trimestre. INFOVISTA Un des principaux éditeurs de solutions logicielles à travers le monde pour la gestion de la performance des réseaux

InfoVista a connu un ralentissement de marché et une performance commerciale en dessous de son business plan au premier semestre (soit le 2ème semestre de l'année fiscale 2024). Pour y remédier, le management a déployé plusieurs initiatives, dont le renforcement de l'équipe de direction, la mise en place d'une nouvelle organisation visant à améliorer l'efficacité commerciale, des mesures d'optimisation de la structure de coûts ainsi qu'un allègement du poids de la dette. EXPEREO Fournisseur global d'accès managé à Internet et au cloud

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA d'Expereo affichent des hausses respectives de 1% et 5% sur le semestre (vs le 1er semestre 2023), qui reflètent principalement la croissance continue du revenu mensuel récurrent (MRR) des ventes directes, tirées par les segments à valeur ajoutée. ASSURED PARTNERS Un des principaux courtiers en assurance américains

La progression du chiffre d'affaires et de l'EBITDA (+15% et +16% en LTM au 31 mars 2024 vs LTM au 31 mars 2023) reflète, d'une part, la solidité de la croissance organique - tirée par les bonnes performances commerciales et par l'impact positif des actions de cross-selling, et, d'autre part, la contribution des nouvelles acquisitions.

Assured Partners continue à mener une stratégie active d'acquisitions de proximité. ENTORIA Courtier grossiste spécialisé dans l'assurance santé et prévoyance des travailleurs indépendants, dirigeants et salariés de TPE/PME

Six ans et demi après l'investissement, la performance de la société est inférieure aux attentes. Elle a toutefois repris une trajectoire de croissance suite à la mise en place en 2021 du plan de transformation stratégique dont les résultats ont commencé à se matérialiser en 2022. Sur le 1er semestre 2024 le chiffre d'affaires a légèrement diminué (-2% par rapport au 1er semestre 2023) du fait d'un taux d'attrition plus important dans le portefeuille Assurance Dommage Immobiliers (conséquence d'une augmentation tarifaire obligatoire mise en place en 2023). L'EBITDA a quant à lui progressé de +3% grâce à la maîtrise des frais opérationnels, ce qui démontre la réussite du plan de redressement.

Entoria reste opportuniste quant à de potentielles approches et un processus de sortie est à l'étude. EFFICY Un leader européen dans le secteur des logiciels de CRM

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires de la société est resté stable par rapport à la même période de 2023, mais l'activité Cloud récurrent (80% des revenus totaux) affiche une croissance de 3%.

En janvier 2024 un nouveau CEO a rejoint Efficy. Il possède une vaste expérience en tant que PDG de sociétés de logiciels détenues par des fonds d'investissement privés.

Plusieurs cibles d'acquisition sont actuellement à l'étude par la société. PIB Group Un courtier en assurances basé au Royaume-Uni, avec une présence en Europe Continentale

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA (hors éléments exceptionnels) affichent des croissances respectives de 4% et 8% (LTM au 30 juin 2024 vs LTM au 30 juin 2023), qui reflètent à la fois la bonne orientation de la croissance organique et l'impact des acquisitions, notamment en Europe continentale (marché qui pèse désormais 31% du chiffre d'affaires de PIB Group vs moins de 10% au moment de l'acquisition par Apax).

Depuis l'entrée au capital d'Apax en mars 2021, ce sont 75 cibles qui ont été étudiées (et pour la plupart acquises) par PIB Group, dont 58 hors du Royaume-Uni. MENTAAL BETER Fournisseur de soins ambulatoires pour les troubles de santé mentale de gravité légère ou moyenne

Au 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires de Mentaal Beter affiche une hausse de 9% par rapport au 1er semestre 2023, qui s'explique principalement par l'augmentation du nombre de psychologues au sein du réseau.

La rentabilité a été impactée par la pression inflationniste sur les coûts salariaux et le manque de disponibilité des praticiens. TRADE ME Un des premiers opérateurs de places de marché en ligne en Nouvelle-Zélande

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA de Trade Me affichent des hausses respectives de 3% et 4%, tirés par les activités Immobilier et Automobile. Alors que le contexte macro-économique reste peu porteur en Nouvelle Zélande, la société continue à démontrer une forte résilience. TOI TOI & DIXI Le leader européen dans la location, l'installation et l'entretien des sanitaires mobiles

Le ralentissement de la construction sur le marché allemand (notamment le résidentiel neuf) et la performance décevante de l'activité aux Etats-Unis ont pesé sur la performance du 1er semestre (chiffre d'affaires en recul de 4%). L'activité devrait se stabiliser au 2ème semestre grâce à l'effet positif des JO et de l'Euro de Football et aux mesures mises en place pour redresser la performance sur le marché américain.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à environ 1,3 Mds€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax Partners, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation de Seven2 et Apax (Tech et Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.