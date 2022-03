09/03/2022 - 19:50

Faits marquants 2021 :

ANR au 31 décembre 2021 à un nouveau plus haut historique : 1 380,5M€, soit 37,81€/action

Hausse de 22,6% de l'EBITDA moyen pondéré, reflétant les très bonnes performances opérationnelles des sociétés du portefeuille

Activité record : 18 sociétés acquises dans des secteurs diversifiés, en Europe et en Amérique du Nord ; près de 370M€ investis et engagés au total sur l'année 9 sociétés cédées, avec un uplift de près de 13% ; 636M€ de produits de cession et de revenus générés sur l'année.

Dividende proposé : 1,13€ par action.

Paris, le 9 mars 2022 – Au 31 décembre 2021, l'Actif Net Réévalué par action s'élève à 37,81€ après distribution d'un dividende de 1,09€/action en mai 2021.

1. PERFORMANCE

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 380,5M€ (contre 1 128,2M€ au 31 décembre 2020). Sur l'année 2021, en incluant le dividende versé en mai, il est en hausse de 25,9% (+13,7% en 2020), après une progression de 8,9% sur le premier semestre.

Hors dividende, la hausse s'établit à 22,4% par rapport au 31 décembre 2020 (30,9€).

L'évolution au cours de l'année s'explique par les éléments suivants :



En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) Provision pour carried

Autres actifs et passifs

ANR ANR 31/12/2020 1 266,7 (4,9) (118,9) (14,6)

1 128,2

+ Investissements 307,0 (307,0) - - -

- Cessions

(415,7) 415,7 - - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus)

- 12,3 - - 12,3 +/- Variation positive ou négative de juste valeur

299,0 68,0 (69,3) - 297,7 +/- Gains (pertes) de change

19,0 - - - 19,0 +/- Achats et charges externes

- (74,1) - 54,4 (19,7) - Dividendes - (50,3) 3,8 (10,6) (57,1)

ANR 31/12/2021 (*) 1 476,0(*) 59,7(*) (184,5) (*) 29,3(*) 1 380,4(*) Ajustements statut comptable (250,0) 103,2 142,8 4,0 - ANR 31/12/2021 (IFRS) 1 226,0 162,9 (41,7) 33,3 1 380,4

(*) Données telles que ressortant des Management Accounts (cf point 4 du communiqué)

Après prise en compte d'un effet de change positif de 19,0M€, la création de valeur s'élève à 387,4M€ sur l'année. Elle concerne l'ensemble des investissements les plus significatifs à l'exception de Marlink (-36,1M€) et Entoria (-9,1M€) et traduit les très bonnes performances opérationnelles du portefeuille, principalement dans :

le secteur des Tech & Telco (+180,1M€), tiré par InfoVista (+51,8M€), ThoughtWorks (+50,2M€) et Destiny (+45,2M€), et plus globalement toutes les sociétés présentes dans la transformation digitale, les solutions de communication et les services en SaaS, dont le développement a été accéléré dans le contexte de la crise sanitaire ;

le secteur du Consumer (+132,8M€), tiré par THOM Group (+111,5M€) dont les résultats ont atteint un plus haut historique en dépit des fermetures de magasins liées aux confinements.

2. ACTIVITE

Comme annoncé dans le communiqué du 8 février dernier, Altamir a connu une activité record en 2021, tant en termes d'investissements qu'en termes de désinvestissements (cf en annexe le tableau synthétique présentant le détail des opérations réalisées au cours de l'année).

a) 368,8M€ ont été investis et engagés sur l'année (contre 113,1M€ en 2020), dont 340,2M€ dans 18 nouvelles sociétés .

Le montant total investi et engagé dans les nouvelles sociétés est supérieur à celui qui avait été communiqué le 8 février (340,2M€ vs 330,6M€) principalement en raison de l'impact de l'acquisition transformante réalisée par Mentaal Beter qui a été intégré dans le montant définitif de l'investissement.

Il est à noter qu'Apax Partners SAS a communiqué le nom de sa dernière transaction, Odin Groep, l'un des principaux fournisseurs de services managés IT et cloud aux Pays-Bas dans lequel, pour mémoire, Altamir a investi 58,6M€ dont 9,0M€ en co-investissement.

Le montant total des investissements complémentaires a été révisé à 28,6M€ (contre 35,3M€ annoncés le 8 février), principalement pour tenir compte du montant définitif des builds-ups réalisés par Destiny.

b) 636,0M€ de produits de cessions totales et partielles ont été encaissés sur l'année (contre 158,9M€ en 2020), dont 572,5M€ liés à 9 sorties totales .

Ce montant est supérieur de 21,0M€ à celui qui avait été communiqué le 8 février car il prend en compte un montant de cessions partielles revu à la hausse, principalement pour ThoughtWorks (24,1M€ vs 12,8M€), Paycor (8,1M€ vs 5,0M€) et Inmarsat (4,7M€ vs 2,1M€) ainsi que le dividende de Trade Me (3,3M€) versé à la fin du 4ème trimestre.

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 31 décembre 2021 une trésorerie nette de 162,9M€ (contre 42,2M€ au 31 décembre 2020 et 172,0M€ au 30 septembre 2021). A ce montant s'ajoutent les 34M€ portés par Altamir pour le compte d'Altaroc ainsi que 11,4M€ détenus par le FPCI Astra - qui seront remboursés en avril 2022.

Au 31 décembre 2021 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 533,6M€ (dont 187,6M€ engagés mais non encore appelés) qui seront investis sur les 3 prochaines années, principalement :

Pour le vintage 2019 : 470,9M€ , dont :

367,2M€ dans le fonds Apax MidMarket X ;

94,6M€ dans le fonds Apax X LP ;

7,1M€ dans le fonds Apax Development ;

2,0M€ dans le fonds Apax Digital (dont 0,9M€ de distributions pouvant être rappelées).

Pour le vintage 2016 : 32,3M€ , dont :

19,8M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax IX LP ;

8,8M€ dans le fonds Apax MidMarket IX ;

3,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP.

Ce montant de 533,6M€ inclut également l'engagement de 20M$ (17,1M€) dans le fonds Apax Digital 2, l'engagement de 9M€ correspondant au co-investissement dans la société Odin Groep ainsi que le solde (3,8M€) du co-investissement dans Destiny.

Pour mémoire, Altamir bénéficie d'une clause d'opt-out activable tous les 6 mois, qui lui permet d'ajuster à concurrence de 100M€ le niveau de son engagement dans le fonds Apax Midmarket X.

4. FAIT MARQUANT DE L'EXERCICE

A l'aune de l'évolution stratégique présentée en 2018, qui s'est concrétisée en 2021 au travers de l'investissement direct de 100M€ dans THOM Group et à travers l'engagement pris d'investir 90M€ dans les 3 premiers fonds Altaroc lancés par Amboise Partners, la Société a réexaminé au cours de l'exercice la présentation de ses comptes. Après analyse et échanges avec le Conseil de Surveillance, elle a décidé de modifier son statut comptable pour s'aligner sur la norme IFRS10.

Ce nouveau traitement comptable n'a pas d'impact sur la valeur des capitaux propres historiques IFRS (ANR) mais il ne répond pas à l'engagement de transparence d'Altamir, les frais supportés par les fonds sous-jacents ainsi que le carried interest payé par ces fonds n'apparaissant plus en lecture directe dans les comptes. Altamir a donc décidé de publier - en sus des comptes IFRS - des Management Accounts en ligne avec la présentation historique de ses comptes.

5. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2021

Apax Partners LLP a annoncé l'acquisition, via le fonds Apax X LP, d'Ole Smoky Distillery, un producteur américain de spiritueux spécialisé dans la distillation de whiskys de grande qualité et d'Alcumus, un leader mondial dans le domaine des solutions technologiques pour la gestion des risques EHS (Environnement, Hygiène et Sécurité) et ESG et de la conformité.

Apax Digital a également annoncé l'acquisition d'une nouvelle société.

Enfin, Altamir a souscrit 30M€ dans le fonds Altaroc Global 2021.

Le portefeuille d'Altamir n'est pas exposé à l'Ukraine et à la Russie. Toutefois le conflit actuel aura un impact sur l'économie mondiale et pourrait donc peser sur la performance et la valorisation des sociétés du portefeuille.

6. DIVIDENDE PROPOSE DE 1,13€ PAR ACTION

Le Conseil de Surveillance de la Société propose à l'Assemblée Générale du 26 avril 2022 un dividende par action de 1,13€ (soit 3% de l'ANR au 31 décembre 2021). Le dividende sera mis en paiement le 27 mai 2022 (détachement du coupon le 25 mai 2022).

7. OBJECTIFS 2022 ET MOYEN TERME

Pour les 3 prochaines années, sauf évènement extérieur majeur, la gérance confirme son objectif d'investissements et de cessions, soit 170M€ investis par an en moyenne – en incluant les investissements complémentaires, et un montant de produits de cession de 230M€ par an en moyenne.

La performance des sociétés en portefeuille devrait rester bien orientée, avec une croissance organique de l'EBITDA moyen attendue à environ 7% par an.

8. PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Assemblée Générale Annuelle 26 avril 2022 ANR au 31/03/2022 11 mai 2022, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2022 7 septembre 2022, après bourse ANR au 30/09/2022 8 novembre 2022, après bourse

ZOOM SUR LE PORTEFEUILLE EN 2021

Au 31 décembre 2021, le portefeuille d'Altamir, valorisé à 1 476,0M€ (contre 1 266,7M€ au 31 décembre 2020), est composé de 65 sociétés (contre 55 au 31 décembre 2020). Le nombre de sociétés cotées a presque doublé en deux ans (de 7 à 13) sous l'effet des introductions en bourse réalisées par Apax Partners LLP, principalement dans le secteur de la Tech & Telco. Ces 13 sociétés cotées représentent plus de 11% de la juste valeur du portefeuille au 31 décembre 2021 (Baltic Classifieds Group, Duck Creek Technologies, Genius Sports Group, Guotai, Huarong, Inmarsat, InnovAge, KAR Global, Manappuram, Paycor, Shriram, ThoughtWorks et Verint Systems).

Le portefeuille au 31 décembre n'inclut pas les sociétés T-Mobile et Odin Groep, dont les transactions n'ont pas été finalisées en 2021. En revanche il inclut Unilabs (dont la cession devrait être finalisée à la fin du 1er trimestre 2022).

Au cours de l'année 2021, les sociétés du portefeuille d'Altamir ont enregistré une progression de 22,6% de leur EBITDA moyen - pondéré par le montant résiduel investi dans chaque société.

Les 20 principaux investissements représentant plus de 78% de la valeur totale du portefeuille au 31 décembre 2021 sont, par ordre décroissant, les suivants :





THOM GROUP Acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe (plus de 1 000 points de vente)

THOM Group a réalisé une performance record en 2021, qui s'est traduite par une croissance de son chiffre d'affaires et de son EBITDA de respectivement 6% et 19% sur l'exercice 2020/2021 (clos le 30 septembre) en dépit de l'impact des fermetures de magasins dans le contexte de la crise sanitaire (29% des points de vente fermés sur l'exercice vs 17% sur l'exercice précédent).

Cette tendance s'est confirmée sur les 3 premiers mois de l'exercice 2021/2022 (correspondant au 4ème trimestre de l'année 2021), avec une hausse de 32% du chiffre d'affaires et de l'EBITDA du groupe. Ces résultats traduisent à la fois les gains de parts de marché liés à l'attractivité des marques THOM, la capacité à récupérer rapidement des volumes dès la réouverture des magasins ainsi que la montée en puissance des ventes en ligne (+116% vs 2020/2021) dans le cadre de l'accélération de la stratégie omni-canale déployée depuis 2018.

MARLINK Un des leaders mondiaux des services de communication par satellite

En dépit de la crise sanitaire, le chiffre d'affaires et l'EBITDA de Marlink sont en hausse de respectivement 6% et 9% sur l'exercice 2021 (en organique, à taux de change constant), ce qui traduit à la fois le dynamisme de l'activité Maritime (tirée par le segment VSAT), le repositionnement réussi de la division Entreprise, et l'augmentation de la proportion des ventes en direct ainsi que l'optimisation des coûts.

La demande pour des services digitalisés, qui continue à croître (plus de 1 400 navires équipés par Marlink en IoT, cybersécurité ou autres services), constitue également un moteur de l'activité.

La société ITC Global, dont l'intégration a été finalisée au premier semestre, réalise des performances supérieures aux prévisions et le groupe confirme le potentiel de synergies avec ses autres activités. Marlink étudie d'autres cibles d'acquisition pour renforcer son dispositif.

En août 2021, Apax Partners SAS a signé avec Providence Equity Partners un accord en vue d'une cession partielle de la société, pour laquelle le closing devrait avoir lieu au cours du 2ème trimestre 2022.

INFOVISTA Un des principaux éditeurs de solutions logicielles à travers le monde pour la gestion de la performance des réseaux

L'acquisition transformante de la société américaine Empirix en avril a permis de confirmer la montée en puissance d'InfoVista dans le domaine des logiciels cloud native permettant la gestion automatisée du cycle de vie des réseaux.

Suite à la cession de l'activité Global Enterprise - finalisée en septembre 2021, InfoVista est devenu un pure player dans l'activité Global Networks, avec des positions de leader dans le déploiement de la 5G et des réseaux de nouvelle génération.

Sur le premier semestre de l'exercice 2021/2022 (clos le 30 juin) le chiffre d'affaires d'InfoVista a crû de 4% et l'EBITDA de 20% (proforma de l'acquisition d'Empirix et de la cession de Global Enterprise). La marge EBITDA a progressé de façon significative en raison de synergies avec Empirix plus élevées qu'attendues.

DESTINY

Fournisseur de solutions de communications sécurisées dans le cloud à destination des sociétés innovantes

Destiny a réalisé une excellente performance en 2021 qui se traduit par une croissance de 9% de son chiffre d'affaires et une progression de 16% de son EBITDA (pro-forma des acquisitions).

Les sociétés suédoises Soluno et Telepo ont été intégrées avec succès et quatre nouveaux build-ups ont été réalisés en 2021 : un au Danemark – qui fait de Destiny le leader en solutions UCaaS sur ce marché, deux en Suède et un en Belgique.

En deux ans, Destiny s'est imposée comme un acteur de référence dans les solutions UCaaS (Unified Communication as a Service) en Europe, avec des positions fortes en France, en Hollande, en Belgique, en Suède et au Danemark.

Son modèle s'appuie sur une plateforme intégrée, qui regroupe à la fois les équipes R&D, les infrastructures IT et les solutions technologiques du groupe.

THOUGHTWORKS

Une entreprise leader dans la transformation digitale et le développement de logiciels

ThoughtWorks a réalisé d'excellentes performances en 2021, enregistrant une augmentation de 23% de son chiffre d'affaires (LTM 30/09/2021 vs 31/12/2020), principalement liée à la croissance organique et, dans une moindre mesure, à l'intégration des deux sociétés acquises en 2021 : Gemini Solutions, société spécialisée dans le développement de logiciels basée dans la Silicon Valley avec des effectifs importants en Roumanie, et Fourkind, société finlandaise spécialisée dans le machine learning, l'engineering et les data science. La hausse significative de l'EBITDA (+35% LTM 30/09/2021 vs 31/12/2020) traduit l'impact des réductions de coûts mises en place depuis 2020 (principalement en matière de frais généraux) ainsi que l'effet positif de la nouvelle politique de rémunération axée sur les performances commerciales.

ThoughtWorks a été introduite en bourse sur le Nasdaq le 14 septembre 2021.

SNACKS DEVELOPPEMENT Un leader européen des produits salés apéritifs à marques de distributeurs

Sur l'exercice 2021/2022 (clos le 31 janvier) la croissance du chiffre d'affaires de Snacks Développement est estimée à 3%, tirée par le dynamisme de l'activité en France et au Royaume-Uni. Néanmoins, les gains opérationnels liés à l'amélioration de la productivité industrielle et à l'optimisation des achats n'ont pas totalement compensé l'impact de la hausse globale des coûts (énergie, matières premières et emballages principalement).

L'EBITDA devrait croître sur l'exercice 2022/2023 sous l'effet de la hausse des prix de vente (mises en place pour refléter les augmentations de coûts) et de l'impact du plan d'amélioration opérationnelle.

GRAITEC Editeur et distributeur international de logiciels BIM (Building Information Modelling) pour la conception, le calcul, la simulation, la fabrication et la gestion collaborative

Le chiffre d'affaires de Graitec a augmenté de 17% sur l'année, avec des évolutions contrastées : la très bonne performance de l'activité de revente des solutions Autodesk Platinum et des solutions propriétaires (facturées sous forme d'abonnements) a compensé le recul des ventes de prestations de services et des projets, impactés par la crise sanitaire. L'EBITDA a progressé de 15%, tiré à la fois par un mix produits favorable, par l'augmentation des marges sur les ventes de solutions Autodesk et par l'optimisation des coûts.

Le plan de transformation visant à accélérer à la fois les synergies avec les solutions Autodesk et le développement des solutions logicielles propriétaires est en cours de déploiement, avec notamment une refonte de l'organisation commerciale et marketing et la mise en place de nouveaux outils (IT et reporting).

AEB Un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires

En dépit d'une baisse de 10% des volumes vendangés dans l'hémisphère Nord, le chiffre d'affaires d'AEB a enregistré une croissance de 10% en 2021, tiré par les marchés du vin en Italie, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud et par le redressement des marchés de la bière et de l'agro-alimentaire en raison de l'amélioration progressive du contexte sanitaire. L'EBITDA est en hausse de 7% en dépit de l'augmentation des coûts des matières premières et du transport.

AEB a repris son programme d'acquisitions avec deux nouvelles sociétés intégrées en 2021 et des cibles en vue pour 2022.

ENTORIA Courtier grossiste spécialisé dans l'assurance santé et prévoyance des travailleurs indépendants, dirigeants et salariés de TPE/PME

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA d'Entoria ont continué à reculer en 2021 (de respectivement 16% et 39%), principalement en raison des mauvaises performances commerciales réalisées sur les produits lancés en 2020 et de la contribution limitée des nouveaux produits lancés au 4ème trimestre 2021.

L'impact positif du plan de redressement mis en place par le nouveau management en 2021 a néanmoins commencé à se matérialiser au quatrième trimestre.

ODIGO Leader des solutions de Contact Center as a Service (CCaaS) principalement destinées aux grandes entreprises

La stabilité du chiffre d'affaires d'Odigo en 2021 reflète l'impact de volumes négociés tardivement avec certains clients au deuxième semestre (qui généreront des ventes en 2022) et une diminution du trafic sur la plateforme dans le contexte de la crise sanitaire, mais le pipeline commercial est en hausse de 35% par rapport au 31 décembre 2020.

Le recul de l'EBITDA (-20%) sur l'exercice traduit principalement l'impact non récurrent des coûts de transformation liés à la migration vers un modèle 100% SaaS.

EXPEREO



Fournisseur global d'accès managé à Internet et au cloud

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA d'Expereo ont progressé de respectivement +8% et +22% sur l'année (proforma des acquisitions) en dépit de l'impact du Covid sur les délais d'installation. Ces performances reflètent à la fois la part croissante des segments à haute valeur ajoutée (SD WAN et XCA) dans le mix produits et l'augmentation significative des ventes réalisées en direct avec les grands comptes (57% du carnet de commandes à fin 2021 vs 13% en 2018, année de l'acquisition).

Les acquisitions réalisées en 2020 et 2021 ont permis à Expereo de devenir le leader mondial en matière de réseaux sur internet.

La cession partielle de la société au fonds Vitruvian Partners a été finalisée le 29 avril.

UNILABS Un des leaders européens des services de diagnostique

Apax LLP a annoncé en décembre avoir signé un accord en vue de céder Unilabs à la holding danoise A.P. Moller.

La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2022, représente pour Altamir un multiple d'environ 3,2X son prix de revient et l'uplift réalisé sur cette cession est de plus de 25% par rapport à la valorisation de la participation au 30 juin.

MENTAAL BETER Fournisseur de soins ambulatoires pour les troubles de santé mentale de gravité légère ou moyenne

Bien qu'impactée en début d'année par le confinement et les fermetures d'école, Mentaal Beter a réalisé de bonnes performances en 2021, enregistrant une hausse de 20% de son chiffre d'affaires et de 6% de son EBITDA.

Conformément à son plan de développement la société a finalisé 5 build-ups en 2021 et signé un accord pour l'acquisition transformante de la société HSK (deuxième acteur néerlandais de santé mentale en pur ambulatoire).

CRYSTAL Un des leaders français dans le conseil en gestion de patrimoine

Les performances de Crystal sont supérieures au business plan initial, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 30%.

Douze build-ups significatifs ont par ailleurs été réalisés depuis l'acquisition par Apax, dont le rachat de 10 Conseils en Gestion de Patrimoine indépendants (plus de 2,8Mds€ d'actifs sous gestion), la société de gestion WiseAM et un spécialiste du conseil financier pour sportifs de haut niveau.

L'équipe de direction est en cours de structuration et a lancé un plan ambitieux de transformation intégrant notamment la digitalisation du parcours client et l'automatisation des processus.

VOCALCOM Fournisseur de logiciels et de solutions multi canal pour les centres de contact client

Vocalcom a réalisé une performance satisfaisante avec un chiffre d'affaires stable en 2021, tiré par les activités en mode Saas (+7%), qui compensent le recul des ventes de licences et des services.

Grâce à la transformation de son business model en modèle SaaS avec une facturation sous forme d'abonnements, les activités récurrentes de Vocalcom représentent désormais environ 70% de son chiffre d'affaires total et bénéficient d'une demande soutenue.

ASSURED PARTNERS Un des principaux courtiers en assurance américains

La croissance du chiffre d'affaires en 2021 (+3% en LTM au 30 septembre en organique) s'explique à la fois par l'augmentation des volumes sur l'activité Prévoyance et sur l'Assurance IARD et par la hausse des tarifs.

La marge EBITDA est restée stable en 2021 en dépit de l'augmentation des frais généraux administratifs.

Assured Partners a poursuivi sa croissance externe à un rythme soutenu en 2021 et cible de nouvelles acquisitions en 2022.

PAYCOR Un des principaux fournisseurs américains de services de gestion de la paie et des ressources humaines

L'activité de Paycor a poursuivi en 2021 le rebond qu'elle avait entamé à partir de mai 2020, tirée par la reprise du marché de l'emploi après le premier confinement lié à la crise sanitaire. Au 30/09/2021 (LTM) le chiffre d'affaires était en hausse de 17% par rapport à la même période de l'année précédente, reflétant à la fois la conquête de nouveaux clients, l'augmentation du nombre de salariés par client et la hausse des prix facturés.

Paycor a été introduite en bourse sur le Nasdaq le 20 juillet.

AUTHORITY BRANDS Un leader américain dans la franchise de services à domicile

Authority Brands a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires et de son EBITDA de respectivement 11% et 10% à fin septembre (YTD en proforma), tirée par l'activité Franchisé et par les prestations de services à domicile (notamment pour les seniors).

Authority Brands cible plusieurs acquisitions qui pourraient se matérialiser en 2022.

CANDELA Une société américaine de premier plan spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes basées sur l'énergie pour les traitements médico-esthétiques (traitement des lésions pigmentaires et vasculaires, détatouage, épilation laser ..)

La hausse de 43% du chiffre d'affaires en 2021 reflète le rebond de l'activité de Candela, qui avait été fortement impactée par les confinements liés à la crise sanitaire en 2020. Ce rebond est particulièrement marqué sur la zone Asie Pacifique.

La progression significative de la marge d'EBITDA traduit la croissance de l'activité mais également l'impact des programmes de réduction des coûts mis en place par le management.

TRADE ME Un des premiers opérateurs de places de marché en ligne en Nouvelle-Zélande

Après un ralentissement de l'activité lié aux confinements aux deuxième et troisième trimestres 2021 le chiffre d'affaires et l'EBITDA de Trade Me devraient progresser de respectivement 19% et 18% sur l'année, tirés principalement par les places de marché Emplois et Immobilier.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à près de 1,4 Mds€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech et Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 1 53 65 01 74

E-mail : [email protected]

ANNEXES

ANNEXE 1 : COMPTES D'ALTAMIR

Altamir publie deux séries d'états financiers : des comptes IFRS et des comptes sociaux.

Les comptes IFRS 2021, établis pour la première fois selon la norme IFRS 10, n'offrent plus la transparence totale que nous avions jusqu'en 2020. En conséquence, nous avons décidé de présenter, en sus des comptes IFRS 10, des Management Accounts en ligne avec la présentation historique.

Le portefeuille reste valorisé, sans changement, selon les principes de la Juste Valeur (Fair Market Value), conformément aux recommandations de l'IPEV (International Private Equity Valuation organisation).

MANAGEMENT ACCOUNTS

COMPTE DE RESULTAT

(en millions d'euros) 2020 2021 (*) Variation de juste valeur du portefeuille 194,1 318,0 Écarts de valorisation sur cessions de la période 24,7 69,0 Autres revenus du portefeuille 0,7 0,5 Résultat du portefeuille de participations 219,5 387,4 Achats et autres charges externes (28,3) (33,0) Résultat opérationnel brut 191,0 354,3 Résultat opérationnel net 150,4 285,0 Résultat net revenant aux actions ordinaires 139,1 291,9

(*) Management Accounts

BILAN

(en millions d'euros) 2020 2021 (*) Total actifs non courants 1 267,1 1 510,7 Total actifs courants 93,5 224,0 Total actif 1 360,6 1 734,7 Total capitaux propres 1 128,2 1 380,4 Provision carried interest revenant aux commandités

et porteurs d'actions B 19,7 41,7 Provision carried interest

fonds Apax 99,2 142,8 Autres passifs courants 113,4 169,8 Total passif et capitaux propres 1 360,6 1 734,7

(*) Management Accounts

RESULTAT SOCIAL

La comptabilité sociale ne prend pas en compte les plus-values latentes ; seules sont

comptabilisées les moins-values latentes.

(en millions d'euros) 2020 2021 Résultat des opérations en revenus (11,6) (5,5) Résultat des opérations en capital 73,7 191,8 Résultat exceptionnel 0,2 0,2 Résultat net 62,3 186,5

BILAN SOCIAL

(en millions d'euros) 2020 2021 Actif immobilisé 725,0 807,6 Actif circulant 80,5 222,3 Total actif 805,5 1 029,9 Capitaux propres 735,6 880,2 Dont Report à nouveau 0,0 0,1 Dont Résultat de l'exercice 62,2 186,5 Provisions 0,0 35,5 Dettes 69,9 88,2 Total passif 805,5 1 029,9

ANNEXE 2 : SYNTHESE DES INVESTISSEMENTS ET ENGAGEMENTS REALISES EN 2021

Nom Montant investi ou engagé

(M€)

En direct : THOM Group 100,0 Via le fonds Apax MidMarket X : Odin Groep 58,6

(dont 9,0 en co-investissement) Marlink 33,6 Expereo 28,4 Efficy 14,5 Via le fonds Apax X LP : SavAtree 10,9 Poject Good 10,8 T-Mobile 10,4 Eating Recovery Center 9,1 PIB Group 9,1 InfoGain 8,8 American Water Resources 8,4 Rodenstock 8,1 Nulo 4,8 Idealista 4,6 Herjavec 4,1 Lutech 4,1 Far Niente Wine Estates 3,5

Total 18 sociétés

331,8

Ajustements sur les montants investis, principalement dans Odigo, Crystal et Mentaal Beter

3,7 Investissement et engagement dans Apax Development 3,6 Investissement et engagement dans Apax Digital

1,1

Investissements totaux dans les fonds



4,7

Investissements complémentaires



28,6

TOTAL INVESTISSEMENTS ET ENGAGEMENTS



368,8

ANNEXE 3 : SYNTHESE DES PRODUITS DE CESSIONS ET REVENUS ENREGISTRES EN 2021

Nom Type de sortie Montant encaissé

(M€)

Marlink Cession totale 139,5 THOM Group Cession totale 104,5 Bip Cession totale 97,8 Expereo Cession totale 91,9 Alain Afflelou Cession totale 58,8 Sandaya Cession totale 45,7 Unilabs (*) Cession totale 29,4 TietoEVRY Cession totale 3,5 Zensar Technologies Cession totale 1,5

Total 9 sorties totales

-

572,5 ThoughtWorks Cession partielle (IPO) 24,1 Genius Sports Group Cession partielle (IPO) 8,7 Paycor Cession partielle (IPO) 8,1 Baltic Classifieds Group Cession partielle (IPO) 6,1 Inmarsat Cession partielle (IPO) 4,7 Trade Me Cession partielle (IPO) 3,3 Duck Creek Technologies Cession partielle (IPO) 2,2 Autres Cession partielle (IPO) 6,3

Total cessions partielles / Autres revenus



-

63,5

TOTAL PRODUITS DE CESSIONS ET REVENUS



-



636,0

(*) Transaction non finalisée au 31/12/2021

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.