Paris, le 8 février 2022 – Altamir a réalisé une année 2021 record en termes d'activité. Dans le contexte de crise sanitaire qui s'est poursuivie avec des effets moindres qu'en 2020, le marché du private equity a connu une nouvelle année faste et, en dépit de valorisations très élevées, les fonds Apax ont continué à déployer leurs capitaux à un rythme soutenu. En matière de cessions, l'activité a connu un niveau exceptionnel avec des sorties qui se sont traduites par un uplift de près de 15%.

La mise en œuvre de l'évolution de la stratégie annoncée au moment de l'OPA d'Amboise s'est par ailleurs concrétisée avec, d'une part, l'acquisition directe pour 100M€ de la société THOM Group et, d'autre part, une allocation de 90M€ dans les trois premiers millésimes Altaroc dont un engagement d'investissement de 30M€ dans Altaroc Global 2021.

1. Plus de 370M€ investis et engagés sur l'année (115,0M€ en 2020), dont 330,6M€ dans 18 nouvelles sociétés

En incluant les réinvestissements dans les deux sociétés Expereo et Marlink à hauteur de 62,0M€ au total, Altamir a investi et engagé 330,6M€ dans 18 sociétés en 2021.

Une acquisition dans le secteur de la Tech & Telco a été réalisée via le fonds Apax MidMarket X pour un montant de 59,6M€, qui inclut 10M€ de co-investissement (transaction non finalisée au 31 décembre 2021).

Trois acquisitions via le fonds Apax X LP ont été finalisées au cours du quatrième trimestre :

Eating Recovery Center (9,0M€ investis) : société américaine spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires, de l'anxiété et de l'humeur.

Homeowner Services Group (8,0M€ investis) : carve-out du groupe American Water Works qui fournit des services à domicile à plus de 3 millions de clients dans 43 états américains.

Une acquisition encore confidentielle dans le secteur des Consumer (3,5M€ investis).

Les participations acquises en 2021 sont pour la moitié des sociétés présentes dans la Tech et Telco (Cybergrants, Efficy, Expereo, InfoGain, Herjavec, Lutech, Marlink, T-Mobile et une acquisition encore confidentielle). Les autres concernent aussi bien les Services (Homeowner Services Group, PIB Group et SaveAtree), le secteur des Consumer (Idealista, Nulo, THOM Group et une acquisition encore confidentielle) que la Santé (Eating Recovery Center et Rodenstock). Ces sociétés sont situées en Europe pour 9 d'entre elles et en Amérique du Nord pour les 9 autres.

35,3M€ d'investissements complémentaires ont par ailleurs été réalisés dans des sociétés du portefeuille, principalement pour financer les build-ups de Destiny (19,3M€), l'acquisition d'Empirix par InfoVista (7,7M€) et pour renforcer la solidité financière d'Entoria (5,5M€).

Divers ajustements ont également été comptabilisés à hauteur de -2,8M€ afin de prendre en compte la taille finale du fonds Apax MidMarket X ainsi que les engagements définitifs d'Altamir dans les deux fonds Apax MidMarket X et Apax X LP une fois les apports à Altaroc Global 2021 réalisés. Ces ajustements concernent principalement les sociétés Odigo, Crystal et Mentaal Beter.

Enfin, Altamir a investi et engagé 3,6M€ dans la transaction réalisée par Apax Développement (qui est investi à 57% au 31 décembre 2021), 0,6M€ dans le fonds Apax Digital (investi à 93% au 31 décembre 2021) et 2,8M€ pour acheter une position secondaire dans le fonds Apax MidMarket IX.

2. Plus de 615M€ de produits de cessions sur l'année (162M€ en 2020), dont plus de 571M€ issus de 9 cessions totales

Au 4ème trimestre, Altamir a finalisé la cession de son portefeuille historique en cédant pour 59,1M€ la participation qu'elle détenait dans la société Alain Afflelou. La société Unilabs, qui était détenue via le fonds Apax IX LP, a également été cédée au cours du trimestre pour un montant de 30,2M€ (transaction non finalisée au 31/12/2021).

A ces transactions s'ajoutent les 7 cessions totales annoncées à fin septembre 2021 :

Marlink, qui était détenue via les fonds Apax MidMarket VIII et Apax MidMarket IX, cédée pour 139M€ ;

THOM Group, cédée pour 104,5M€ ;

Bip, qui était détenue via le fonds Apax MidMarket IX, cédée pour 96,9M€ ;

Expereo, qui était également détenue via le fonds Apax MidMarket IX, cédée pour 91,1M€ ;

Sandaya, qui était détenue via le fonds Apax Midmarket VIII, cédée pour 45,2M€ ;

TietoEVRY, qui était détenue via le fonds Apax VIII LP, dont le solde de la participation a été cédé pour 3,6M€ ;

Zensar Technologies, qui était détenue via le fonds Apax VIII LP, dont le solde de la participation a été cédé pour 1,5M€.

Altamir a par ailleurs reçu environ 44M€ d'autres revenus, principalement issus des IPO réalisées par le fonds Apax IX LP : ThoughtWorks (12,8M€), Genius Sports Group (8,7M€), Baltic Classifieds Group (6,1M€) et Paycor (5,0M€).

3. Portefeuille au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021, le portefeuille d'Altamir comprend 65 participations et se ventile ainsi :

24 dans le secteur de la Tech & Telco (5 sociétés cédées et 8 sociétés acquises en 2021)

20 dans le secteur des Services (1 société cédée et 4 sociétés acquises en 2021)

11 dans le secteur du Consumer (3 sociétés cédées et 4 sociétés acquises en 2021)

10 dans le secteur de la Santé (3 sociétés acquises en 2021).

Il n'inclut pas la société T-Mobile ni la société acquise via le fonds Apax MidMarket X, dont les transactions n'ont pas été finalisées en 2021. En revanche il inclut Unilabs (dont la cession devrait être finalisée à la fin du 1er trimestre 2022).

Prochain rendez-vous :

ANR au 31/12/2021 9 mars 2022, après bourse

