04/11/2021 - 18:00

Paris, le 4 novembre 2021 – L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 33,45€ au 30 septembre 2021, après distribution d'un dividende de 1,09€/action le 27 mai.

En incluant le dividende il est en hausse de +11,8% par rapport au 31 décembre 2020 (30,9€) et de +2,8% par rapport au 30 juin 2021 (32,56€).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, seules sont réévaluées les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions ont été annoncées au cours du trimestre.

PERFORMANCE :

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 221,5M€ (contre 1 188,7M€ au 30 juin 2021 et 1 128,2M€ au 31 décembre 2020).

Son évolution au cours du trimestre s'explique par les éléments suivants :



En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) Provision pour carried

Autres actifs et passifs

ANR 3ème TRIMESTRE 2021 ANR 30/06/2021 1 357,6 (15,3) (141,9) (11,7) 1 188,7 + Investissements 57,4 (57,4) - - - - Cessions (33,6) 33,6 - - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus) - (0,3) - - (0,3) +/- Variation positive ou négative de juste valeur (59,3) 105,4 (7,2) - 38,9 +/- Achats et charges externes - (18,0) 0,7 11,6 (5,7) - Dividendes payés - - - - - ANR 30/09/2021 1 322,0 48,0 (148,4) (0,1) 1 221,5

La variation positive de juste valeur s'élève à 46,1M€ sur le troisième trimestre et s'explique principalement par l'impact de la hausse des cours de ThoughtWorks (+58,2M€) et Paycor (+8,5M€), deux sociétés introduites en bourse au troisième trimestre.

En revanche, la valorisation d'InnovAge a été revue à la baisse (-12,4M€) pour tenir compte de l'évolution de son cours de bourse, de même que celle de Marlink (-10,3M€) afin de l'aligner sur son prix de cession.

2. ACTIVITE :

a) 298,0M€ investis et engagés sur 9 mois – 4 nouvelles sociétés acquises au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année, le montant total des investissements et engagements s'élève à 298,0M€, dont 201,1M€ dans 14 nouvelles sociétés, 61,6M€ liés aux réinvestissements dans les sociétés Expereo et Marlink et 35,3M€ d'investissements complémentaires.

Au cours du troisième trimestre, Altamir a engagé et investi 74,4M€, dont principalement :

23,4M€ engagés via le fonds Apax X LP dans 2 nouvelles sociétés :

11,9M€ dans SavATree, société spécialisée dans l'entretien des arbres, des arbustes et des pelouses, avec une présence dans 27 états américains (transaction non finalisée au 30 septembre 2021) ;

11,5M€ dans T-mobile, premier opérateur téléphonique aux Pays-Bas et l'un des leaders européens dans la téléphonie mobile (transaction non finalisée au 30 septembre 2021) ;

9,4M€ investis via le fonds Apax X LP pour acquérir les sociétés EveryAction et Social Solutions en vue de les fusionner avec CyberGrants et de créer une plateforme de solutions logicielles destinée aux organisations à but non lucratif ;

Divers ajustements comptabilisés à hauteur de 5,4M€ afin de prendre en compte les montants définitifs décaissés pour Efficy (pour tenir compte des build-ups réalisés depuis l'acquisition), Odigo, Azentio Software, Crystal et Mentaal Beter ;

33,5M€ engagés pour financer le réinvestissement dans la société Marlink à travers les fonds Apax MidMarket VIII, Apax MidMarket IX et en co-investissement à côté de ces fonds ;

2M€ investis dans Apax Development pour financer l'acquisition d'une nouvelle société.

b) 539,2M€ de produits de cession et revenus sur 9 mois –182,5M€ au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, le montant total des produits de cessions et revenus s'élève à 539,2M€ dont 476,7M€ issus de 5 cessions totales et 62,5M€ de revenus complémentaires.

Au cours du troisième trimestre, Altamir a annoncé la cession totale de Marlink pour un montant de 139,0M€ et encaissé 43,5M€ de revenus, principalement issus :

d'un dividende d'Alain Afflelou (14,3M€) ;

des produits de cessions liés aux introductions en bourse des sociétés ThoughtWorks (8,4M€), Baltic Classifieds Group (6,1M€), Paycor (4,6M€) et Genius Sports Group (2,6M€) ;

de revenus divers générés par Unilabs (2,8M€) ;

des produits de cession des titres TietoEVRY (2,2M€).

Par ailleurs, Apax Digital a finalisé la cession d'une société pour un montant de 0,7M€.

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2021 une trésorerie nette de 172,0 M€ (contre 91,0M€ au 30 juin 2021 et 42,4M€ au 31 décembre 2020).

Altamir dispose de lignes de crédit à hauteur de 100M€, dont 70M€ au niveau de la Société et 30M€ au travers du FPCI dédié Astra.

Le montant maximum des engagements au 30 septembre 2021 s'établit à 662,1M€ (dont 134,4M€ engagés mais non encore appelés) qui seront investis d'ici à 2024, principalement:

Pour le vintage 2019 : 576,4M€ , dont :

417,3M€ dans le fonds Apax MidMarket X (qui incluent les 76M€ correspondant à l'engagement supplémentaire pris par Altamir dans le fonds au deuxième trimestre 2021) ;

147,0M€ dans le fonds Apax X LP (qui incluent les 20M€ correspondant à l'engagement supplémentaire pris par Altamir dans le fonds en janvier 2021) ;

10,0M€ dans le fonds Apax Development ;

2,1M€ dans le fonds Apax Digital (dont 0,9M€ de distributions pouvant être rappelées).

Pour le vintage 2016 : 30,6M€ , dont :

17,6M€ dans le fonds Apax IX LP (dont 16,8M€ de distributions pouvant être rappelées) ;

8,7M€ dans le fonds Apax MidMarket IX ;

3,8M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP.

Ce montant de 662,1M€ inclut également l'engagement de 25M$ (21,4M€) dans le fonds Apax Digital 2 - dont le closing a eu lieu début juin, l'engagement de 30M€ dans le fonds Altaroc Global 2021 et le solde (3,8M€) du co-investissement dans Destiny.

Altamir bénéficie d'une clause d'opt-out activable tous les 6 mois, qui lui permet d'ajuster à concurrence de 100M€ le niveau de son engagement dans le fonds Apax Midmarket X.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 2021

Apax Partners LLP a annoncé avoir signé un accord en vue d'acquérir - via le fonds Apax X LP - Eating Recovery Center, une société américaine spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires, de l'anxiété et de l'humeur.

Un accord a également été signé par Apax Partners LLP avec le groupe American Water Works pour acheter, dans le cadre d'une opération de carve-out, sa filiale Homeowner Services Group, qui fournit des services à domicile à plus de 3 millions de clients dans 43 états américains.

Enfin, le fonds Apax Digital a investi dans une nouvelle société.

5. GOUVERNANCE

Suite au décès de Monsieur Jean-Hugues Loyez, le Conseil de Surveillance a coopté Monsieur Dominique Cerutti en qualité de membre du Conseil.

Monsieur Cerutti est Chairman de Adarna Ltd - l'une des plus grosses sociétés indépendantes dans le domaine de la cybersécurité au Royaume-Uni, et membre du Conseil d'Administration d'Idemia, le leader mondial de l'identité augmentée.

Il a été Président Directeur Général d'Altran de juin 2015 à décembre 2020, période au cours de laquelle il a, avec ses équipes, conduit la transformation du groupe pour en faire le leader mondial des services de R&D et ingénierie. A la suite d'une

offre de rachat amicale supportée par son Conseil d'Administration, Altran a été

intégré au début de 2021 en tant que filiale de services d'ingénierie de CapGemini.

Auparavant, Monsieur Cerutti a passé plus de 20 ans au sein du groupe IBM où il a contribué à la transformation stratégique de l'entreprise. Il a notamment été, entre

les années 2000 et 2009, Directeur Général d'IBM Global Services pour l'Europe Middle East Africa, puis d'IBM en Europe.

Il a été Directeur Général adjoint et membre du Conseil d'Administration du groupe boursier mondial New-York Stock Exchange (NYSE), avant de devenir Président du Directoire et Directeur Général d'Euronext, entreprise internationale dont il a conduit avec succès l'introduction en bourse en 2014 et le repositionnement stratégique.

6. CALENDRIER 2022

Résultats 2021 et ANR au 31/12/2021 9 mars 2022, après bourse Assemblée Générale Annuelle 26 avril 2022 ANR au 31/03/2022 10 mai 2022, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2022 7 septembre 2022, après bourse ANR au 30/09/2022 8 novembre 2022, après bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à plus de 1,2Mds d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech & Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.