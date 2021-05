11/05/2021 - 18:30

Paris, le 11 mai 2021 – Au 31 mars 2021, l'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 31,24€, en hausse de 1,1% par rapport au 31 décembre 2020 (30,90€).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre ; en revanche Apax Partners LLP revalorise l'ensemble de son portefeuille. Si Altamir avait retenu les nouvelles valorisations communiquées par Apax Partners LLP au 31 mars, l'ANR aurait été de 32,23€/action (soit une croissance de +4,4% sur le trimestre vs +1,1% publié).

1. PERFORMANCE :

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 140,7M€ au 31 mars 2021 (contre 1 128,2M€ au 31 décembre 2020).

L'évolution au cours du trimestre s'explique par les éléments suivants :



En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) Provision pour carried Autres actifs et passifs ANR ANR 31/12/2020 1 266,7 (4,9) (118,9) (14,6) 1 128,2

+ Investissements 110,6 (110,6) - - - - Cessions (189,6) 189,6 - - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus)

- 1,5 - - 1,5 +/- Variation positive ou négative de juste valeur

79,0 (56,1) (4,1) - 18,9 +/- Achats et charges externes

- (5,8) 0,7 (2,8) (7,9) - Dividendes versés - - - - - ANR 31/03/2021 1 266,7 13,7 (122,3) (17,4) 1 140,7

La création de valeur de 23,0M€ reflète principalement :

L'uplift réalisé lors de l'introduction en bourse d' InnovAge et la progression du cours enregistrée depuis (10,0M€),

et la progression du cours enregistrée depuis (10,0M€), La revalorisation à hauteur de 7,8M€ de l'investissement dans Sandaya pour l'aligner sur son prix de cession,

pour l'aligner sur son prix de cession, La hausse du cours de bourse de Duck Creek Technologies (2,8M€).

2. ACTIVITE :

Altamir a connu un début d'année très dynamique en termes d'activité, avec 135,3M€ investis et engagés sur le seul premier trimestre 2021 contre 113,1M€ sur l'ensemble de l'année 2020, et 222,0M€ de produits de cessions et revenus contre 158,9M€ en 2020.

Ces montants tiennent compte de l'opération finalisée le 26 février dernier, au cours de laquelle Altamir a cédé pour 104,5M€ la quote-part qu'elle détenait (via le fonds Aho20 et en direct) dans THOM Group et a réinvesti 100M€ dans la holding de contrôle de la société, devenant ainsi son actionnaire de référence, aux côtés du management et de nouveaux actionnaires.

a) 135,3M€ investis et engagés au cours du trimestre

En excluant l'opération THOM Group, les montants investis et engagés concernent principalement cinq sociétés acquises via le fonds Apax X LP pour un montant total de 31,6M€ :

10,1M€ dans PIB Group, courtier d'assurance basé au Royaume-Uni, avec une présence en Europe Continentale et en Inde,

9,1M€ dans Rodenstock, société leader dans le domaine de l'optique lunetterie (verres et montures) basée à Munich (transaction non finalisée au 31 mars),

5,2M€ dans Idealista, place de marché en ligne leader dans l'immobilier en Espagne et en Italie, cédée en 2020 via le fonds Apax VIII LP, dans laquelle Apax X LP a pris une participation minoritaire aux côtés des nouveaux actionnaires,

4,4M€ dans Lutech, société italienne spécialisée dans les services technologiques aux entreprises (transaction non finalisée au 31 mars),

2,8M€ dans Herjavec Group, société canadienne spécialisée dans les solutions et services de cybersécurité pour les entreprises (transaction non finalisée au 31 mars).

2M€ ont par ailleurs été investis dans Apax Development, qui a réalisé une acquisition sur le trimestre.

Enfin, 1,7M€ d'investissements complémentaires et ajustements ont été comptabilisés, dont 0,9M€ pour renforcer la solidité financière de la société Matchesfashion.

b) 222,0M€ de produits de cession et revenus

En excluant l'opération THOM Group, deux opérations ont été signées au cours du trimestre via le fonds Apax Midmarket IX (autrefois Apax France IX) :

- la cession partielle de la société Expereo, dont le fonds reste actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 30% de ses produits de cession, aux côtés du nouvel actionnaire Vitruvian Partners et de l'équipe de direction (transaction finalisée le 29 avril pour un montant de 63,0M€) ;

- la cession totale de la société Sandaya à un fonds géré par InfraVia Capital Partners (opération finalisée le 22 avril 2021 pour un montant de 45,3M€).

Apax Digital a par ailleurs réalisé dans d'excellentes conditions la vente de l'une de ses participations au groupe SAP (1M€ de produit de cession pour Altamir).

Enfin, 1,1M€ d'ajustements sur le montant encaissé lors de la cession de Boats Group ont été comptabilisés sur le trimestre, ainsi que 7,1M€ de revenus divers, principalement issus de la cession d'actions Duck Creek Technologies (2,2M€), du dividende distribué par Inmarsat (1,7M€), d'un dividend recap de BIP (1,3M€) et de la cession d'actions TietoEVRY (1,3M€).

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS :

Les comptes sociaux affichent au 31 mars 2021 une trésorerie nette de 42,3M€ (42,4M€ au 31 décembre 2020).

Altamir dispose de lignes de crédit à hauteur de 100M€, dont 70M€ au niveau de la Société et 30M€ au travers du FPCI dédié Astra, créé en octobre 2020, qui regroupe la quasi-totalité des co-investissements effectués par Altamir à cette date.

Le montant maximum des engagements au 31 mars 2021 s'établit à 562M€ (dont 126,3M€ engagés mais non encore appelés) qui seront investis sur les 4 prochaines années, principalement :

Pour le vintage 2016 : 29,4M€ , dont :

16,4M€ dans le fonds Apax IX LP (dont 13,4M€ de distributions pouvant être rappelées) ;

8,7M€ dans le fonds Apax Midmarket IX (autrefois Apax France IX) ;

3,8M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP ;

Pour le vintage 2019 : 532,6M€ , dont :

341,3M€ dans le fonds Apax Midmarket X (autrefois Apax France X) ;

179,6M€ dans le fonds Apax X LP (qui incluent les 20M€correspondant à l'engagement supplémentaire pris par Altamir dans le fonds en janvier 2021) ;

10,0M€ dans le fonds Apax Development ;

1,7M€ dans le fonds Apax Digital.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 31 MARS 2021

La Gérance a décidé de porter à 414M€ (contre 350M€ initialement) le montant alloué au fonds Apax Midmarket X. La clause d'opt-out activable tous les 6 mois, qui permet à Altamir d'ajuster le niveau de son engagement dans ce fonds à la trésorerie effectivement disponible, a été portée à 100M€ pour tenir compte du nouveau montant engagé.

Par ailleurs, des investissements complémentaires ont été réalisés au sein du portefeuille existant, principalement dans InfoVista (2,8M€) pour financer l'acquisition de la société Empirix, et dans Entoria (1,1M€) afin de renforcer sa solidité financière.

Enfin, le fonds Apax Digital a annoncé une nouvelle acquisition.

5. VERSEMENT DU DIVIDENDE

Lors de l'Assemblée Générale du 27 avril 2021, les actionnaires d'Altamir ont approuvé le versement d'un dividende de 1,09€ par action dont 0,92€ au titre de l'exercice 2020 (soit 3% de l'ANR au 31 décembre 2020) et 0,17€ correspondant à un rattrapage au titre de l'exercice 2019 (afin de porter le montant total du dividende à 3% de l'ANR au 31 décembre 2019).

Le dividende sera mis en paiement le 27 mai 2021 (détachement du coupon le 25 mai 2021).

6. GOUVERNANCE

Lors de l'Assemblée Générale du 27 avril 2021, les actionnaires ont approuvé à une très large majorité (de 85,18% à 100%) l'ensemble des résolutions présentées.

Ils ont notamment approuvé le renouvellement, pour une durée de deux années, du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Marleen Groen et des mandats de censeurs de Messieurs Gérard Hascoët et Philippe Santini.

7. PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels et ANR au 30/06/2021 9 septembre 2021, après bourse ANR au 30/09/2021 4 novembre 2021, après bourse

