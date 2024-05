14/05/2024 - 10:45

Alpha MOS (FR0013421286 ALNEO), leader mondial des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels, annonce le départ de Brigitte Bourgoin de son Conseil d'administration et la nomination de Catherine Lefèvre comme présidente du Comité des nominations et rémunérations.

Administratrice indépendante et Présidente du Comité des nominations et rémunérations depuis l'Assemblée générale du 19 juin 2019, Brigitte Bourgoin a souhaité mettre fin à son mandat pour des raisons personnelles.

Catherine Lefevre est administratrice indépendante, présente au Conseil d'Administration d'Alpha MOS elle aussi depuis 2019.

Pascale Piquemal, administratrice indépendante depuis septembre 2017, continue pour sa part à exercer les fonctions de présidente du Comité d'Audit.

Le Conseil d'administration sera ainsi constitué de Laurent Samama, Président, Eric Arnould, représentant de Jolt Capital, Adrien Tardy représentant d'Ambrosia Investments et deux administratrices indépendantes, Catherine Lefevre et Pascale Piquemal.

« Nous remercions chaleureusement Brigitte pour son implication et sa contribution depuis 5 ans aux travaux du Conseil, notamment en tant que Présidente du Comité des nominations et rémunérations. » déclare Laurent Samama, Président du Conseil d'Administration d'Alpha MOS.

