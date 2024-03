14/03/2024 - 08:00

Toulouse, le 14 mars 2024 à 8h00

ALPHA MOS : CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 À 4,5 M€

Alpha MOS (FR0013421286 ALNEO), leader mondial des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels, enregistre pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 4,5 M€, en baisse de 23% par rapport à l'année précédente.

(en k€, normes IFRS, données auditées) 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires 4 500 5 809 -23%

Alors que la société avait enregistré une reprise de l'activité au 1er semestre 2023, ce recul du chiffre d'affaires annuel s'inscrit dans un contexte de report des investissements des acteurs de l'agroalimentaire, confrontés à une baisse marquée de la consommation alimentaire des ménages dans un fort contexte inflationniste. De ce fait, plusieurs commandes attendues par le Groupe à la fin du 4e trimestre ont été repoussées sur l'exercice 2024.

Le chiffre d'affaires publié s'écarte légèrement des derniers objectifs communiqués en décembre dernier, à 4,8 M€. Les 300 k€ d'écarts se retrouvent dans le chiffre d'affaires des premiers mois de 2024 et s'expliquent par :

le report de livraison d'un instrument aux Etats Unis, et d'un autre au Japon

le report de commandes attendues sur des produits immédiatement livrables (consommables, pièces détachées)

le report d'études livrées en janvier au lieu de décembre

En termes de répartition géographique, les Etats Unis sont devenus la deuxième région pour le chiffre d'affaires en particulier grâce aux ventes aux embouteilleurs du groupe Coca Cola. Le chiffre d'affaires 2023 se répartit de la façon suivante :

EMEA : 32%

USA : 26%

Japon : 22%

Asie Pacifique : 20%

En termes d'activités, la part des ventes d'instruments s'est élevée en 2023 à 65%. Les revenus récurrents - TAAS (Testing as a Service), contrats de support, consommables liés aux déploiements grands-comptes, études – étaient de 35%, à comparer à 26% lors de l'exercice précédent.

La filiale Medtech BOYDSense, comme attendu, n'a pas généré de chiffre d'affaires en 2023. Les résultats de l'étude clinique réalisée en 2023 ont validé l'intérêt du dispositif de surveillance du glucose pour les personnes atteintes de diabète.

Perspectives

La baisse du chiffre d'affaires aura un impact sur les résultats annuels, attendus en pertes. L'opération d'augmentation de capital avec maintien du DPS (1) doit permettre de couvrir les besoins financiers et poursuivre le développement dans un contexte qui reste très porteur sur le moyen/long terme.

En effet, les perspectives de croissance restent intactes pour les exercices à venir, notamment du fait des relations de partenariat établies avec plusieurs grands comptes pour un déploiement global des solutions Alpha MOS sur un grand nombre de sites industriels.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public.?

