15/12/2023 - 18:00

Alpha MOS (FR0013421286 ALNEO), leader mondial des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels, annonce une révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Dans un contexte de report des investissements des acteurs de l'agroalimentaire, confrontés à un recul marqué de la consommation alimentaire des ménages, plusieurs commandes attendues par le Groupe au 4e trimestre sont repoussées sur l'exercice 2024.

En conséquence, le Groupe s'attend désormais à un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023 de l'ordre de 4.8M€ (1).

Les perspectives de croissance restent intactes pour les exercices à venir, notamment du fait des relations de partenariat établies avec plusieurs grands comptes pour un déploiement global des solutions Alpha MOS sur un grand nombre de sites industriels.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

(1) Chiffre d'affaires 2022 : 5.8M€