11/05/2023 - 18:00

Alpha MOS (FR0013421286 ALNEO), leader mondial des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels, annonce la validation officielle de sa solution pour le contrôle qualité du lait par le groupe chinois Mengniu, 7ème groupe laitier mondial1 et n°1 en Chine. Cette validation intervient 6 mois après la signature d'un contrat-cadre de 2 ans avec la société de distribution Lan Chou Instruments pour équiper Mengniu en nez électroniques Heracles NEO2.

Mengniu a pour habitude de tester les technologies les plus avancées pour contrôler la qualité de ses produits. C'est ainsi que l'industriel s'est d'abord équipé de trois instruments Heracles NEO pour suivre dans des conditions opérationnelles les changements d'odeur de ses produits au cours du temps, signes d'un possible vieillissement anormal, et également valider la provenance du lait reçu dans ses usines de transformation.

Le procédé de validation de l'équipement s'est fait en plusieurs étapes. Après deux mois de tests continus menés en parallèle par des nez électroniques et des panels humains, le Service Qualité de Mengniu a établi, avec le support des ingénieurs d'Alpha MOS, un modèle statistique de traitement avancé des données sensorielles. Deux nouveaux cycles de collecte de données ont été effectués pour améliorer la base de données et l'algorithme de calcul. Toujours avec un accompagnement technique d'Alpha MOS, la base de données a enfin été optimisée pour permettre de contrôler de manière systématique l'odeur des laits crus de différentes origines, confirmer leur qualité et éviter les risques d'adultération.

La Direction de la Qualité du groupe chinois explique dans son communiqué :

« C'est le principe de la qualité Mengniu d'utiliser les équipements et les technologies les plus avancés pour tester la qualité des produits. Le bureau d'inspection de l'usine de haute technologie a travaillé 6 mois pour valider [l'instrument]. Au total, 859 ensembles de données ont été testés par différents composants d'échantillons et par tous les fournisseurs de lait cru […] A l'issue de ces tests, l'introduction du nez électronique français Heracles NEO a été confirmée. »

Les nez électroniques sont maintenant utilisés quotidiennement dans les deux premiers sites équipés. A terme, l'objectif est que les quarante sites du client puissent vérifier l'intégrité des livraisons de lait cru en quelques minutes, dès leur arrivée au centre de collecte. Avec le soutien régulier des ingénieurs de l'équipe Alpha MOS, le process de contrôle qualité est en constante optimisation. Grâce à ce travail d'amélioration continue, le coût et le temps de contrôle d'un échantillon ont déjà été sensiblement réduits.

Satisfaits de cette première collaboration, la Direction de la Qualité de Mengniu teste maintenant l'Iris, œil électronique d'Alpha MOS, dans d'autres applications comme le vieillissement de produits laitiers transformés et la conformité des étiquetages.

Pierre SBABO, Directeur Général d'Alpha MOS, s'est récemment rendu au siège de Mengniu. Il commente : « La validation publique de nos solutions d'analyses sensorielles par les équipes techniques de Mengniu, au-delà du potentiel immédiat de déploiement dans tout ou partie de leurs sites de production, constitue une étape clé dans l'adoption de nos équipements par les grands comptes de l'agro-alimentaire, et s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d'Alpha MOS. »

1Rabobank / classement 2022 « Global dairy Top 20”

2Voir communiqué Alpha MOS du 14 novembre 2022