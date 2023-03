14/03/2023 - 18:00

Alpha MOS annonce son chiffre d'affaires annuel 2022 qui ressort à 5,8 M€, en hausse de 4% par rapport au chiffre 2021 publié (*) et de 61% par rapport à 2020, avec une forte accélération de sa croissance au second semestre 2022.

Données consolidées (en K€) 2022 2021 publié Chiffre d'affaires 5 809 5 570

(*) Le Groupe a procédé à une correction sur le chiffre d'affaires, les stocks et les immobilisations financières à l'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Cette correction correspond au retraitement selon les normes comptables IFRS des contrats de location. Le chiffre d'affaires 2021 ainsi corrigé s'établit à 5.699k€ contre 5.570k€ initialement publié. Conformément à IAS 8, l'ajustement consécutif à une correction d'erreur doit être comptabilisé de manière rétrospective comme si l'erreur ne s'était pas produite, c'est-à-dire en corrigeant la comptabilisation, l'évaluation ainsi que les informations présentées en annexe (IAS 8-42 et 43).

Au cours de l'exercice 2022, les ventes d'instruments ont représenté 74% du revenu total et les ventes de services 26%. Le nez électronique Héraclès représente la majorité (72%) des ventes d'instruments. Au niveau mondial, le revenu se répartit de la manière suivante :

US : 24% du chiffre d'affaires annuel ;

EMEA : 30% du chiffre d'affaires annuel ;

Japon : 15% du chiffre d'affaires annuel ;

Asie Pacifique : 31% du chiffre d'affaires annuel.

La publication des résultats annuels 2022 complets d'Alpha MOS aura lieu à la date du 28 avril 2023.

Forte accélération de la croissance au S2 22 :

Après un premier semestre marqué par les confinements successifs en Chine et par un ralentissement des investissements lié à la guerre en Ukraine et à l'inflation des matières premières, le second semestre a vu le retour d'une forte croissance avec un revenu en hausse de plus de 40% par rapport au S1 22 et de 30% par rapport au S2 21 publié (*).

L'Asie redevient moteur de croissance :

En focalisant son activité commerciale sur l'Asie du Sud Est au premier semestre, puis en accélérant fortement en Chine dès la fin des confinements, Alpha MOS a généré une importante augmentation de son revenu dans la région Asie en 2022, soutenue par une stratégie marketing agressive. La société a enregistré ses premiers succès aux Philippines, et réalisé d'importants progrès dans l'acquisition de grands comptes en Chine.

Une dynamique commerciale qui repose sur 3 piliers :

En 2022, Alpha MOS a focalisé sa stratégie commerciale sur trois chantiers majeurs :

La croissance des comptes clients existants (upselling) avec des commandes répétées d'instruments et de services d'analyse sensorielle. Cette initiative a représenté 24% des prises de commande d'instruments en 2022, et contribué à la croissance de 19% des prises de commandes de services par rapport à 2021. L'offre de services a été élargie pour inclure des contrats de mise à disposition d'instruments avec support technique sur site ou à distance.

L'acquisition de nouveaux grands comptes, avec par exemple la signature d'un contrat-cadre pour l'équipement en nez électroniques d'un groupe chinois leader mondial des produits laitiers. Les nez électroniques HERACLES sont utilisés pour vérifier la qualité du lait en provenance des différents producteurs, à réception dans les usines de traitement et conditionnement du groupe chinois, l'objectif étant d'équiper potentiellement plus de 30 sites avec un ou plusieurs instruments d'ici 3 ans. Au 31 décembre 2022, les solutions Alpha MOS sont présentes chez 31 des 100 premiers groupes de l'agro-alimentaire mondial.

Le déploiement dans les sites de productions. Alpha MOS travaille avec un leader mondial des boissons non alcoolisées à la validation de ses nez électroniques HERACLES pour le contrôle qualité des produits finis. La solution Alpha MOS se positionne en complément des panels de testeurs de son client. Les instruments et les outils d'intelligence artificielle d'Alpha MOS viennent augmenter l'humain dans la chaine de production agro-alimentaire, et permettront à son client de multiplier très significativement ses capacités de test.



Des développements commerciaux concentrés sur des marchés prometteurs :

En plus des investissements continus dans le développement technologique du hardware et du software, la société a mis l'accent sur le lancement de nouvelles applications focalisées sur des segments à haute valeur ajoutée de l'agro-alimentaire. Ces applications sont développées en partenariat avec des acteurs majeurs de l'industrie et pourront ouvrir des débouchés commerciaux significatifs.

Détection du « goût de bouchon », défaut organoleptique qui génère chaque année des millions d'euros de pertes pour le segment des boissons alcoolisées, mais aussi pour toutes les industries du fruit frais/transformé.

Labellisation de l'huile d'olive extra vierge, et en particulier détection de défauts organoleptiques et de fraudes suivant les critères du Conseil Oléicole International. Cette solution pourra ouvrir à Alpha MOS le marché des producteurs d'huile d'olive ainsi que les réseaux de grande distribution et de laboratoires d'analyse et de contrôle en Europe et aux États Unis.

Développement d'un dispositif de nez électronique pour les exportateurs de lait frais, qui permettra le suivi en temps réel de la qualité du lait cru lors de son transport en containers maritimes sur de longues distances.

Des performances logistiques solides qui contribuent à un taux de satisfaction élevé des clients :

Grâce à des process d'opération solides et à une anticipation continue des tensions d'approvisionnement des composants électroniques, les délais de livraison ont été maintenus à un bon niveau en 2022 : 30 jours en moyenne pour un nez électronique HERACLES.

Cette performance opérationnelle contribue au taux de satisfaction élevé des clients de la société. 90% des clients d'instruments et 91% des utilisateurs de services se déclarent satisfaits ou très satisfaits (étude réalisée aux 3ème et 4ème trimestres 2022).

Alpha MOS est en mesure d'absorber une forte croissance commerciale en 2023 tout en maintenant le niveau de ses performances opérationnelles.

La filiale MedTech d'Alpha MOS, BOYDSense, a été reconnue pour ses avancées technologiques dans le segment du diabète :

L'activité MedTech s'est maintenue à un rythme élevé avec la poursuite du développement d'un prototype de détecteur non invasif du taux de glucose sanguin dans l'haleine. Une première tranche de 1.3 M€ de financement européen a été reçue en juillet 2022.

La campagne de tests cliniques lancée en partenariat avec le CHU de Toulouse a été élargie afin d'accélérer le développement de l'algorithme de calcul.

En novembre 2022, la technologie et l'avancée du projet ont également été récompensées par le jury d'experts du DCB Open Innovation Challenge dans la catégorie « dispositifs pour le diabète ». Au total, 70 sociétés venant de 22 pays concouraient à cet évènement annuel.



2023 : accélération de la croissance

Pour son activité Foodtech, Alpha MOS veut maintenir sa dynamique de croissance :

Poursuivre sa stratégie de déploiement des instruments dans les sites de production des grands industriels de l'agro-alimentaire ;

Soutenir une croissance rapide et rentable par le développement du modèle de vente de services récurrents ;

Lancer des offres de hardware et services spécifiques sur des segments de marchés à haute valeur ajoutée ;

Maintenir un taux de croissance à deux chiffres et un taux de satisfaction clients très élevé.

Du côté Medtech, Alpha MOS souhaite :

Intensifier le travail de développement de l'algorithme grâce aux conclusions de la campagne de tests cliniques.

Continuer à rechercher activement des investisseurs spécialisés qui pourront soutenir le développement de la société.

