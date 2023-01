31/01/2023 - 18:00

Cette levée de fonds a été menée par la société française NEXTSTAGE AM à la fin de l'année 2022 dans le cadre d'un placement privé d'obligations convertibles en actions (OCA). Elle permet à Alpha MOS de renforcer ses fonds propres, de financer son activité et d'intensifier son développement commercial à l'international. Dans un contexte d'évolution des chaines d'approvisionnement sur les marchés agro-alimentaires et de pénuries de matières premières, Alpha MOS travaille avec des leaders mondiaux des boissons non-alcoolisées et des produits frais pour intégrer sa solution d'analyse sensorielle à leurs processus de contrôle qualité. En outre, Alpha MOS développe son outil d'IA afin de rendre encore plus rapides les tests effectués.

Leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques pour les analyses sensorielles, Alpha MOS valide sa dernière solution de nez électronique HERACLES auprès d'un acteur du top 5 mondial de la production de boissons non-alcoolisées. Réalisée au moyen de tests en situation réelle conduits depuis plusieurs mois, cette validation pourra permettre à Alpha MOS de faire intégrer sa solution d'analyse sensorielle dans le process qualité standard de l'industriel.

La levée de fonds réalisée en fin d'année dernière va également permettre à la société de renforcer son équipe de Recherche et Développement pour rendre ses outils d'analyse statistique et d'IA encore plus précis et rapides. Ces outils sont intégrés dans sa solution pour le contrôle qualité du lait, que la société fournit à un leader mondial des produits laitiers.

Avec ce financement, Alpha MOS compte également renforcer sa présence internationale déjà répartie sur 4 continents, avec notamment des bureaux établis à Shanghai, San Francisco, Baltimore, et un réseau mondial de distributeurs agréés.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com



Contact entreprise

Alpha MOS : Pierre Sbabo – CEO – 05 62 47 53 80

info@alpha-mos.com

Contact presse

Mascaret : Lucas Rennesson – Consultant – 06 30 76 97 61

lucas.rennesson@mascaret.eu