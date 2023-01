16/01/2023 - 18:00

Le 16/01/2023

Direction Générale

Au cours de sa réunion du 13 janvier 2023, le Conseil d'administration d'Alpha MOS (Euronext Paris – Code ISIN : FR0013421286-ALM, code mnémonique ALNEO) s'est félicité du travail accompli par Monsieur Pierre SBABO depuis son arrivée en janvier 2020. Il lui a renouvellé sa confiance et a prolongé son mandat de Directeur Général pour une durée de 3 ans.

À propos d'Alpha MOS : Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en métrologie d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux États-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80