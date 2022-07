28/07/2022 - 18:00

La conjoncture mondiale difficile du premier semestre 2022 (confinements successifs en Chine, inflation aux Etats-Unis...) a entrainé des retards de commande dans les premiers mois de l'année. Le niveau de chiffre d'affaires du semestre en est par voie de conséquence impacté et devrait s'établir à environ 2,2 M€, en légère baisse par rapport au semestre précédent.

La prise de commande totale sur cette même période a augmenté de 6% par rapport au deuxième semestre de l'année dernière.

Une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires 2022 reste donc un objectif atteignable dans la mesure où la Chine continue à revenir à son niveau de croissance historique, et compte tenu du lancement probable avant la fin de l'année d'au moins un nouveau produit lié aux quatre projets de développement actuellement en cours de finalisation (boissons gazeuses, spiritueux, produits laitiers et huile d'olive).

« Nous vivons actuellement une profonde reconfiguration de la chaine de valeur mondiale qui, si elle génère des turbulences à court terme, crée également de nouvelles opportunités. C'est l'occasion pour Alpha MOS de s'insérer comme un maillon innovant dans la chaine de production des produits de grande consommation et en particulier dans l'agro-alimentaire. En effet, les changements de fournisseurs et les tensions des chaines d'approvisionnement renforcent la nécessité de valider les nouveaux produits, tâche rendue plus difficile par le manque de goûteurs humains. Alors que notre activité Food & Beverage est désormais bien positionnée pour croître avec un modèle d'affaire reconfiguré et plus efficient, nous accélérons le développement d'applications innovantes. » déclare Pierre Sbabo, Directeur Général de la société.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

