25/04/2022 - 18:00

Alpha MOS annonce qu'elle a reçu la qualification « entreprise innovante », délivrée par BPI France pour qui l'innovation, source essentielle de compétitivité, est une priorité.

Depuis 1923, BPI France accompagne les entreprises dans leurs projets de développement, de transition écologique et énergétique, d'innovation et à l'international. Elle juge notamment du caractère innovant des PME qui, pour cela, doivent répondre à différents critères comme le fait de disposer en interne d'une équipe de R&D dont l'activité est stratégique pour l'entreprise et de créer des produits, ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus.

Pierre SBABO, Directeur Général d'Alpha MOS commente : « l'obtention de cette qualification « entreprise innovante » est une étape importante dans le développement d'Alpha MOS et un indicateur de la performance et du dynamisme de notre activité. Elle permettra potentiellement d'ouvrir de nouvelles perspectives pour financer nos projets futurs, notamment en offrant la possibilité à des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) de prendre une participation dans notre entreprise. »

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Growth Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

