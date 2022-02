08/02/2022 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 8 février 2022, à 18h

Les normes et les standards sont un catalyseur important pour la mise à l'échelle des innovations. Ils définissent les jalons de la technologie et ouvrent la voie aux idées innovantes pour réussir sur le marché. La mission de L'IEEE est de maximiser cet effet de levier pour les entreprises privées et publiques, levier souvent insuffisamment exploité.

Basé sur des recherches approfondies, des entretiens et des analyses, L'IEEE fournit des recommandations précises pour aider les organisations à tirer le meilleur parti des normes et des standards. Alpha MOS est investi dans quatre workshops de cette initiative :

· L'étude des performances de base pour les appareils et systèmes d'analyse des odeurs ;

· Les dispositifs et systèmes d'olfaction de machine utilisés pour la surveillance générale des odeurs extérieures ;

· Les dispositifs et systèmes d'olfaction de machine utilisés pour la surveillance générale des odeurs intérieures ;

· Les performances des dispositifs et systèmes d'olfaction de machine pour la fabrication de produits chimiques.

Ces comités ont commencé leur étude en février 2021 et préparent une première publication pour le début de l'année 2022. Chacun est composé de chercheurs, d'industriels et d'experts du domaine de la chimie olfactive. Leurs membres ont axé leur travail sur l'identification de produits chimiques gazeux responsables des événements malodorants en extérieur comme en intérieur (bâtiments commerciaux et résidentiels, sites sportifs, parkings, cuisines, et installations de stockage des aliments). Dans ces espaces d'intérieur les Composés Organiques Volatives (COV) peuvent produire des odeurs nocives ou présenter des risques pour la santé.

« Les équipes d'Alpha MOS sont expertes dans l'analyse sensorielle. Notre participation aux travaux de l'IEEE est motivée par notre volonté de contribuer à l'avancement des recherches ainsi qu'à l'établissement de critères de qualité très exigeants dans un marché en plein développement » précise Pierre Sbabo, le Directeur Général d'Alpha MOS.

Contacts :

Pierre Sbabo - Directeur Général d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80

Gildas de la Monneraye - Dentsu Consulting - www.dentsuconsulting.fr – 06 58 18 78 25

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.

L'IEEE en bref

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité. L'organisation compte plus de 400 000 membres et possède différentes branches dans plusieurs parties du monde.