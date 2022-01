27/01/2022 - 08:30

Toulouse, Le 27 janvier 2022 à 08h30

A la suite de l'approbation de sa demande d'admission par le Comité des Admissions d'Euronext, Alpha MOS annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 31 janvier 2022.

Ce transfert permettra à Alpha MOS d'être admise à la cotation sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière. Le transfert sur Euronext Growth Paris lui permettra de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux PME et de diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée Générale le 24 Novembre 2021 et mis en œuvre par la Conseil d'Administration le jour même. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d'actions nouvelles.

Alpha MOS continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR). Ces dispositions resteront également pleinement applicables à Alpha MOS, notamment en matière de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants (et personnes qui leur sont liées) sur les actions de la société. Alpha MOS prévoit de maintenir ses pratiques précédentes et donc de continuer à établir ses comptes selon les normes IFRS.

Le document d'information élaboré dans le cadre de ce transfert est disponible sur le site internet de la société (www.alpha-mos.com) dans la rubrique « Informations financières».

Calendrier définitif du transfert de marché de cotation

06 octobre 2021

Réunion du Conseil d'Administration ayant validé le projet de transfert et convoqué l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer notamment sur le projet de transfert vers Euronext Growth Paris.

07 octobre 2021

Publication du communiqué de presse mentionnant les motifs, les modalités et les conséquences du projet de transfert vers Euronext Growth Paris.

24 novembre 2021

Tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société ayant approuvé le transfert vers Euronext Growth Paris.

Tenue d'un Conseil d'Administration mettant en œuvre le transfert.

25 janvier 2022

Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth.

27 janvier 2022

Diffusion du présent communiqué de presse par la Société et mise en ligne du document d'information.

Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la société Alpha M.O.S. sur Euronext Paris.

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société Alpha M.O.S. sur Euronext Growth Paris.

31 janvier 2021

Radiation des actions d'Euronext Paris et admission sur Euronext Growth Paris.

Le code ISIN d'identification des titres Alpha MOS reste inchangé (FRFR0013421286) et le mnémonique devient ALNEO.

Dans le cadre de ce projet de transfert sur Euronext Growth Paris, Alpha MOS sera accompagné par EuroLand Corporate en tant que Listing Sponsor.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

Contact

Pierre Sbabo - CEO d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80