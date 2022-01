06/01/2022 - 18:00

Alpha MOS annonce que sa filiale MedTech BOYDSense a été auditionnée et soutenue par le CSP d'Eurobiomed (Pôle de compétitivité du Sud de la France, dédié à la Healthtech) dans le cadre d'une demande EIC Accelerator, reconnaissant ainsi l'excellence de son travail d'innovation médicale.

La Santé est une filière stratégique en Occitanie. La région compte un large panel d'expertises sur l'ensemble de son territoire et regroupe de nombreux acteurs institutionnels (établissements de santé, écoles, universités, laboratoires de recherches, ANITI), ainsi que de nombreuses entreprises et startups de MedTech et de Biotech. Dans cet écosystème très actif, Eurobiomed occupe le rôle privilégié de pôle de compétitivité du sud de la France, dédié à la Healthtech.

Eurobiomed a été créé en 2009 par l'ensemble des acteurs de la filière santé des régions Sud Provence, Alpes Côte d'Azur et Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Ce pôle de compétitivité regroupe un écosystème de plus de 400 acteurs industriels, grands groupes, PME et startups, laboratoires de recherche et universités, qui participent à l'accélération du développement de la filière santé, depuis la recherche fondamentale jusqu'au marché, au bénéfice des patients et de l'économie du sud de la France. Le label Eurobiomed est un gage de crédibilité pour les projets de R&D qui recherchent des financements. Le Conseil Stratégique des Projets (CSP) labellise les projets de R&D selon les critères attendus par les financeurs en évaluant notamment : l'impact socio-économique, l'excellence scientifique, les ressources et les partenariats ainsi que la gestion globale du projet.

C'est dans ce cadre que BOYDSense a passé l'évaluation du CSP et a ainsi obtenu une lettre de soutien qui est l'équivalent d'une labellisation pour une demande de financement en France. Cette nouvelle confirme la bonne dynamique de l'entreprise. Car, en fin d'année 2021 BOYDSense a été sélectionnée par l'accélérateur European Innovation Council (EIC) du programme de financement Horizon Europe, reconnaissant ainsi l'excellence de son travail d'innovation médicale dédiée au suivi des maladies chroniques. La subvention de €2.5M de l'EIC va permettre d'accélérer le développement d'un analyseur d'air expiré miniaturisé qui rend possible la surveillance de la glycémie des prédiabétiques et diabétiques de type 2 ; comme le confirme Bruno Thuillier, le fondateur et CTO de BOYDSense : « Le label Eurobiomed, ajouté à l'attribution récente de fonds européens par le biais du programme EIC Accelerator, sont des témoignages forts de notre vision de développer un dispositif révolutionnaire non invasif d'analyse de souffle pour la surveillance des paramètres vitaux. »

Pierre Sbabo - CEO d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80

Gildas de la Monneraye - Dentsu Consulting - www.dentsuconsulting.fr - 06 58 18 78 25

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.