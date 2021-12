Secteur ICB : 50202020 - Équipement électronique : Contrôle et filtre

(Euronext Paris - Compartiment C)

13/12/2021 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 décembre 2021



Eric Auriol a rejoint Alpha MOS le 22 novembre 2021 en tant que responsable logiciel (Software Manager). Dans cette nouvelle fonction, Eric va jouer un rôle essentiel dans la stratégie de développement logiciel d'Alpha MOS au moment où l'entreprise capitalise sur les excellents résultats de son algorithme SensoryID.

Fort de dix-neuf années d'expérience dans les domaines de l'architecture logicielle, Eric Auriol va amener une expertise clef aux équipes d'Alpha MOS. En tant que développeur confirmé, il a été consultant pour de nombreuses grandes marques (Leclerc, Orange, Nestlé) pour lesquelles il a piloté d'importants projets dans la grande distribution. Son objectif premier est désormais de réfléchir à la stratégie d'implémentation de la prochaine étape de développement de l'architecture logicielle d'Alpha MOS. Pour cela, il faut tirer parti des capacités actuelles en R&D pour évaluer et prioriser les investissements, afin qu'Alpha MOS puisse rester leader sur son marché.

Dans ce contexte, le déploiement de SensoryID est un symbole fort de cette évolution. Ce module du logiciel AlphaSoft permettra de pousser encore davantage les analyses des résultats de tests par chromatographie gazeuse, en offrant un niveau de détail très élevé. Couplé avec la base de données AroChemBase, SensoryID facilite et approfondit l'expression en chromatogrammes des captations effectuées par Heracles, le nez artificiel d'Alpha MOS. Le meilleur suivi des changements d'états et le mode prédictif pour la qualité produit, promettent d'améliorer massivement les résultats pour les utilisateurs des solutions Alpha MOS.

L'entreprise tient à remercier et féliciter Eric Auriol pour cette nouvelle collaboration : « En cette fin d'année, j'ai le plaisir de nommer Eric Auriol au poste de Responsable logiciel au sein de nos équipes. Après presque vingt ans passés comme ingénieur concepteur puis comme chef de projet, Eric a acquis une forte expérience dans la direction et l'exécution d'activités stratégiques » commente Pierre SBABO, Président Directeur Général d'Alpha MOS. « Dans ce rôle, Eric apportera sa solide expérience pour renforcer plus encore notre développement à travers le monde. La mise sur le marché de notre nouveau module SensoryID est une étape clef dans cette direction. Cela constitue un élément supplémentaire de notre expertise unique en matière de chromatographie gazeuse. »

Contacts :

Pierre Sbabo - CEO d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80

Gildas de la Monneraye - Dentsu Consulting - www.dentsuconsulting.fr - 06 58 18 78 25

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.