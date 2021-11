09/11/2021 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 09 novembre 2021

Alpha MOS connait une nouvelle étape dans la construction de sa base de données propriétaire « AroChemBase » en recensant pour sa version 2021 plus de 142 000 composés chimiques différents. Cet outil unique joue un rôle essentiel dans l'interprétation des analyses sensorielles effectuées dans le monde entier.

Le module logiciel AroChemBase est conçu pour aider à identifier et caractériser les molécules chimiques détectées lors d'une analyse d'odeur avec le nez électronique HERACLES, ou avec tout instrument basé sur la technologie de chromatographie en phase gazeuse. À partir des indices de Kovats, le module d'étude de l'odeur chimique effectue un rapprochement avec les données disponibles et délivre une liste de molécules possibles, classées selon un indice de pertinence et avec des possibilités de recherche multi-critères très avancées. Le rôle que joue cette base de données dynamique est donc fondamental pour la réalisation de d'analyse sensorielle.

Le développement d'AroChemBase a débuté en 2007, avec l'objectif d'affiner les résultats de recherche en analyse sensorielle, une technologie alors nouvelle et révolutionnaire pour de très nombreuses industries (commerce, sciences, santé…). Si la première version publiée dès l'année suivante ne compte « que » 2 000 molécules différentes, celle-ci voit très rapidement une extension moyenne de presque +200% par an.

Alpha MOS est aujourd'hui fier de présenter le résultat de près de 15 années de travail : 142 759 composés chimiques avec noms et synonymes, formule chimique, numéro de CAS (Chemical Abstracts Service), masse molaire, indices de rétention, etc. Couplée aux outils d'IA et d'analyse statistique, AroChemBase propose une interprétation unique, rapide et fiable des résultats d'analyse par chromatographie gazeuse.

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.