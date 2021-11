04/11/2021 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 04 novembre 2021

Alpha MOS reçoit le prix européen de la « meilleure solution d'analyse sensorielle » pour la deuxième année consécutive.

« C'est grâce au travail acharné de ses équipes qu'Alpha MOS est aujourd'hui reconnu pour son sens de l'innovation » annonce Pierre Sbabo, le PDG de l'entreprise. Décernée à l'unanimité par le journal de référence Capital Finance International (CFI), cette récompense vient couronner 28 ans de construction d'un leader mondial sur son secteur.

« L'analyse sensorielle est une étape essentielle du contrôle-qualité industriel, tout particulièrement pour le domaine agro-alimentaire », précise la rédaction de CFI.co, « et Alpha MOS en a été un pionier depuis 1993 ! ». Après des débuts modestes, Alpha MOS est désormais côtée en bourse et travaille avec des géants de l'industrie en Chine ou aux États-Unis. Ses laboratoires à la pointe de la technologie doublés de la qualité de ses équipes ont particulièrement séduit les juges de CFI.co qui se sont décidés à l'unanimité pour récompenser Alpha MOS.

Ceux-ci ont également tenu à récompenser les produits et services offerts par Alpha MOS : si l'on retrouve évidemment les produits phares tels qu'HERACLES Neo, ASTREE et IRIS Smart Vision – respectivement nez, langue et œil électroniques fonctionnant par chromatographie gazeuse – ses filiales ne sont pas en reste. C'est notamment BOYDSense qui a retenu l'attention des juges cette année en proposant une solution de contrôle respiratoire du glucose destinée aux personnes souffrants de diabète.

Alpha MOS tient à remercier toute l'équipe de Capital Finance International pour l'honneur qui leur a été accordé : « Nous sommes très fiers de recevoir le prix de la meilleure solution d'analyse sensorielle ! », déclare Pierre Sbabo, « Cela vient récompenser des années d'investissement dans la Recherche et Développement tout en reconnaissant le positionnement unique de notre entreprise. Nous assurons la liaison entre les sciences analytiques et le facteur humain : là réside le cœur de notre mission. »

Contacts :

Pierre Sbabo - CEO d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80

Gildas de la Monneraye - Dentsu Consulting - www.dentsuconsulting.fr - 06 58 18 78 25

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.