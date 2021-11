02/11/2021 - 11:30

FlavorActiV et Alpha MOS sont heureux d'annoncer leur partenariat stratégique. L'accord, commençant officiellement le 1er novembre 2021, permet à FlavorActiV d'assurer les responsabilités suivantes :

Vente, distribution et support de nez électroniques à des comptes clés sélectionnés dans la région EMEA, avec des pays supplémentaires à ajouter en 2022.

Vente, distribution et support de nez électroniques dans certaines parties de la région d'Amérique centrale et du Sud, en commençant par le Pérou, la Bolivie et le Chili, avec des pays supplémentaires à ajouter en 2022.

Vente, distribution et support de nez électroniques au marché nord-américain des boissons avec des responsabilités partagées avec l'équipe d'Alpha MOS Amérique du Nord.

Marie Pohler, Directrice Commerciale chez FlavorActiV commente : “Nous sommes ravis d'inclure la gamme de nez électroniques d'Alpha MOS dans notre portefeuille de solutions combinant instruments et humains. Forts de nos 25 années d'expérience dans l'optimisation des capacités sensorielles humaines, nous sommes conscients des avantages supplémentaires que représente l'extension de notre portefeuille d'instruments avec le nez électronique pour nos clients internationaux et multinationaux.”

Pierre Sbabo, Directeur Général d'Alpha MOS, ajoute : “Ayant travaillé avec l'équipe de FlavorActiV depuis un certain temps, nous sommes heureux d'étendre notre relation afin que l'industrie alimentaire et des boissons puisse avoir accès à nos nez électroniques dans le cadre d'une offre sensorielle globale proposée par FlavorActiV. Il est très clair que la combinaison de l'homme et de l'instrument sensoriel, proportionnée en fonction de l'application, peut apporter de plus grands avantages que chaque solution prise séparément.”

FlavorActiV est le leader mondial de la formation et de l'évaluation des compétences en matière de dégustation. Développée à l'origine pour le marché des boissons, cette technologie trouve aujourd'hui de multiples applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons. FlavorActiV est également le partenaire industriel fondateur de Fifth Sense, l'association caritative qui aide les personnes souffrant de troubles de l'odorat et du goût.

Fondée en 1992, Alpha MOS propose des solutions sensorielles technologiquement avancées à l'industrie agroalimentaire. Avec un siège social à Toulouse, en France et des équipes en APAC et en Amérique du Nord, Alpha MOS est un leader dans le domaine du nez électronique, ainsi que des analyseurs industriels d'odeur, de goût et d'aspect visuel, en se concentrant sur le contrôle qualité pour les clients de l'agroalimentaire.



De plus amples détails sur les activités prévues et les solutions de nez électronique seront publiés en temps voulu. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.