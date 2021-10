27/10/2021 - 21:30

Toulouse, Le 27 octobre 2021 à 20h30

Fort succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS

Alpha MOS annonce une levée de 3,05M€

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, et leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 3 052 144,80€ par l'émission de 1 695 636 Actions Nouvelles au prix unitaire de 1,80 €.

La demande de souscription s'est élevée à 2 844 344 actions soit 5,12M€ et 167,74 % du montant initial et s'est répartie de la manière suivante :

1 686 979 actions à titre irréductible

1 009 514 actions à titre réductible

147 851 actions à titre libre.

L'ensemble des souscriptions à titre irréductible ont été servies. Les souscriptions à titre réductible ont été servies à hauteur 8 657 actions. Les souscriptions à titre libre n'ont pas été servies.

Le montant brut de l'opération s'élève à 3,05 millions d'euros et se traduit par la création de 1 695 636 actions nouvelles au prix unitaire de 1,80 €, correspondant à 100,00% du nombre de titres initialement offerts.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 2 034 763,40 €, divisé en 10 173 817 actions de 0,20 € de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Compartiment C à Paris des actions nouvelles sont prévus le 02 novembre 2021. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes Alpha MOS, déjà négociées sur Euronext Compartiment C sous le code ISIN FR0013421286 – mnémo ALM.

Rappel de l'utilisation des fonds

Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient notamment permettre à Alpha Mos de :

Financer le besoin en fonds de roulement pour les 12 prochains mois face à une activité confirmée soutenue et accélérer le déploiement du nouveau modèle d'affaires sur les segments porteurs du secteur agro-alimentaire, estimé à un potentiel de 700M€

Effectuer le remboursement des dettes financières et sociales contractées notamment dans la période du Covid

Poursuivre les développements technologiques dans l'activité Foodtech.

Engagements de souscription :

Pour rappel, la Société avait reçu des engagements de souscription à titre irréductible et réductible à hauteur de 2,5M€ représentant 81,9% de l'émission de la part de trois investisseurs institutionnels auxquels Jolt Targeted Opportunities et Ambrosia Investments AM SARL, chacun détenteur de 3 904 777 droits préférentiels de souscription, ont cédé par bloc les DPS nécessaires à chaque souscription à titre irréductible au prix de 1 € par bloc.

A l'issue de ces cessions de DPS, Jolt Targeted Opportunities et Ambrosia Investments AM ont respectivement exercé 725 460 DPS et 725 455 DPS et souscrit à titre réductible.

Répartition indicative du capital post opération :

A l'issue de l'opération la répartition du capital sera la suivante :

Actionnaires Titres

pré AK % pré-AK DV %DV Titres

post AK % post-AK DV %DV Jolt Targeted Opporunities 3 904 777 46,06% 7 809 554 47,95% 4 050 654 39,81% 7 955 431 44,24% Ambrosia Investments AM SARL 3 904 777 46,06% 7 809 554 47,95% 4 050 653 39,81% 7 955 430 44,24% Flottant * 668 627 7,89% 668 640 4,11% 2 072 510 20,37% 2 072 523 11,52% autodétention - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% Total 8 478 181 100% 16 287 748 100,00% 10 173 817 100,00% 17 983 384 100,00% * dont les 3 investisseurs s'étant engagés à souscrire à titre irréductible et réductible.

DILUTION

Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euro) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital -0,360 -0,034 Après émission de 1 695 636 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,000 0,242 * : sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés de -3,05 M€ au 30/06/2021 ** : Au 30/06/2021 il existe 1 112 574 stock-options en circulation.

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,00% 0,88% Après émission de 1 695 636 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,83% 0,75% ** : Au 30/06/2021 il existe 1 112 574 stock-options en circulation.

Avertissement

En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier et, 211-2 et 212-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus approuvé par l'AMF, cette dernière représentant un total d'offre compris entre 100 000 € et inférieur à 8 000 000 €, étant précisé qu'aucune offre similaire n'a été faite par la société au cours des douze derniers mois.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 08 octobre 2021 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

Les principaux facteurs de risques liés à l'émission figurent ci-après :

le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;

les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le capital de la Société diluée ;

le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ;

la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur valeur.

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques décrits note 34 du rapport financier semestriel 2021 disponible sur le site internet de la Société, section informations financières, et particulièrement le risque de liquidité qui précise que le niveau de trésorerie au 30 juin 2021 n'est pas suffisant au regard du plan de développement opérationnel de la société pour financer l'activité au cours des 12 prochains mois.

A ce jour, la Société dispose d'une trésorerie de 600K€ ne lui permettant pas de faire face à ses échéances sur 12 mois. En effet, sur la base des prévisions de trésorerie actualisées la société estime ses besoins d'ici à novembre 2022 à environ 1M€ au titre de ses dépenses en R&D, 1M€ au titre des remboursements de dettes et 0,7M€ au titre l'augmentation de son besoin en fonds de roulement. Par conséquent la réalisation de l'opération d'augmentation de capital permet à la Société de faire face à ses besoins dans les 12 prochains mois.

Ces états financiers ont fait l'objet d'un rapport d'examen limité qui contient une observation attirant l'attention sur la note « 3. Continuité d'exploitation » de l'annexe concernant l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation de la Société.

Partenaires de l'opération

EuroLand

Corporate STIFEL

Europe

Conseil de l'opération

Prestataire de Service d'Investissement (PSI)

ALM

Listed

EURONEXT Libellé : Alpha MOS

Code ISIN : FR0013421286

Mnémonique : ALM

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 8 478 181 actions Eligible

PEA

PME

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Nous sommes spécialisés dans l'analyse de Composés Organiques Volatils (COV) et la digitalisation de l'odorat, du goût et de la vision. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

Contact

Pierre Sbabo - CEO d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80