Le magazine de référence met Alpha MOS à l'honneur dans une double page, à l'occasion de la sortie de son classement international des innovations dans l'industrie agroalimentaire. Pierre Sbabo, le CEO d'Alpha MOS, explique en détail les enjeux et l'avenir de la technologie dans l'industrie agroalimentaire. On y trouve également une revue complète des produits et des services que propose Alpha MOS (nez, langue et œil électroniques ; solutions logicielles AlphaSoft et AromChemBase …).

Construite sur un système innovant de revue pair-à-pair, cette publication est la référence au sein de l'industrie agroalimentaire. Food & Beverage Tech Review est reconnue pour son excellente connaissance du milieu aquise au fil des entretiens menés auprès des grands décideurs du secteur. Cette publication affiche donc, en plus d'un lectorat mondial, un chiffre d'affaires de presque cinq millions de dollars. Alpha MOS a désormais l'honneur d'apparaître au côté de géants du secteur agroalimentaire tels que Kellogg's, Uber Eats ou Ferrero.

Interviewé dans une double page au sein du « Top 10 Food Automation And Manufacturing Europe », Pierre Sbabo détaille les motivations d'Alpha MOS pour créer des alternatives sûres et efficientes aux analyses sensorielles humaines. Dans cet article, les solutions d'Alpha MOS sont présentées en détail et reconnues pour leurs capacités à innover pour les besoins de l'industrie agroalimentaire. Si l'on retrouve évidemment une description des produits phares tels qu'HERACLES, ASTREE et IRIS – respectivement nez, langue et œil électroniques qui fonctionnent par chromatographie gazeuse – les solutions logicielles AlphaSoft et AroChemBase ne sont pas en reste puisqu'elles sont citées pour leurs performances techniques. Enfin, Pierre Sbabo met l'accent sur la grande qualité des équipes scientifiques et des ingénieurs sans qui les innovations et les projets ne seraient pas réalisables. « C'est grâce à eux qu' Alpha MOS est aujourd'hui un leader du marché de l'analyse sensorielle » souligne ainsi Pierre Sbabo.

