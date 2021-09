21/09/2021 - 18:00

Le 21/09/2021

RESULTATS SEMESTRIELS 2021

Au cours de sa réunion du 15 septembre 2021, le Conseil d'administration d'Alpha MOS (Euronext Paris - Compartiment C – Code ISIN : FR0013421286-ALM) a arrêté les comptes semestriels 2021, clos le 30 juin 2021, présentés synthétiquement ci-dessous. Les procédures de revue limitée des comptes sont effectuées et les commissaires aux comptes ont émis leur rapport. Le rapport financier semestriel 2021, incluant le rapport des commissaires aux comptes, est disponible sur le site internet de la société, www.alpha-mos.com, dans l'Espace investisseurs.

Chiffre d'affaires en hausse de 110% par rapport à 2020,

Amélioration de 1.092 K€ de l'EBITDA,

Maintien des dépenses de R&D à un niveau élevé.

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2021 S1 2020 Variance Chiffre d'affaires 2 943 1 402 1 541 EBITDA (*) (696) (1 788) 1 092 Résultat opérationnel courant (898) (2 213) 1 315 Résultat net (948) (2 158) 1 210

(*) Pour mémoire, l'EBITDA (“Earning Before Interest ,Tax, Depreciation and Amortization”) est calculé comme étant égal au chiffre d'affaires hors taxes diminué des achats et des charges externes, des frais de personnels, des impôts et taxes et des autres produits et charges courantes d'exploitation.

Alpha MOS, spécialiste de l'analyse sensorielle, est un leader reconnu mondialement dans la fourniture de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activités dit «FoodTech»).Par ailleurs, Alpha Mos s'appuie sur son expertise scientifique et technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) afin de développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine permettant de mesurer l'évolution de maladies chroniques (Projet dit «MedTech» qui était précédemment dénommé projet «Micro capteurs».

Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2.943 K€ en hausse de 1.541 K€ par rapport à la même période de l'année précédente soit une croissance de 110%.

La société a continué à financer sur la période les développements liés à l'activité MedTech et continue en parallèle la recherche de financement sur cette activité.

L'EBITDA consolidé est en amélioration de 1.092 K€ par rapport à la même période 2020 et ressort à (696) K€ à fin juin.

Le résultat opérationnel à fin juin s'établit à (898) K€ contre (2.213) K€ au 1er semestre 2020, enfin après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de (948) K€, contre (2.158) K€ un an auparavant.

Activité FoodTech

Les ventes d'instruments et de services associés ont plus que doublé au premier semestre par rapport à la même période de l'année précédente, avec une croissance particulièrement rapide en Amérique du Nord et en Europe, et des prises de commandes record en Chine.

Le travail d'élargissement du portefeuille de services et une activité marketing soutenue dans toutes les régions du monde ont continué à générer une forte traction commerciale. Les tendances profondes du marché de l'agro-alimentaire (exigences de qualité des consommateurs, besoin de lancer des nouveaux produits plus fréquemment) vont dans les sens d'une plus grande utilisation d'instruments et d'outils d'intelligence artificielle pour compléter / augmenter l'humain, en particulier dans les tests sensoriels.

La société a lancé le nouvel Iris Smart Vision, un œil électronique spécialement conçu pour le contrôle qualité de la torréfaction des noisettes, noix, grains de cafés et autres fruits torréfiés. A cette occasion, l''équipe de R&D a également créé un software spécifique pour ces applications qui vont des pâtes à tartiner chocolatées au café encapsulé.

Ces bons résultats commerciaux se traduisent comme suit dans les résultats financiers de la business unit FoodTech au 30 juin 2021 :

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2021 S1 2020 Variance Chiffre d'affaires 2.943 1.402 1.541 Variation stock de produits finis (47) (71) 24 Achats consommés (845) (535) (310) Autres produits des activités courantes 148 82 66 Charges de personnel (1.707) (1.397) (310) Charges externes (671) (571) (100) Impôts et taxes (24) (29) 5 Autres charges des activités courantes (70) (49) (21) EBITDA (273) (1.168) 895

La forte croissance du chiffre d'affaires sur le premier semestre 2021 permet à la société d'améliorer fortement l'EBITDA de l'activité FoodTech qui s'approche de l'équilibre . Les charges de personnel apparaissent en hausse par rapport à la même période de 2020 essentiellement en raison du fait que la société a bénéficié des aides octroyées pour le chômage partiel en 2020. Les charges externes sont en légère croissance, notamment parce que l'activité commerciale a repris un cours plus normal en 2021 ce qui a généré plus de déplacements et d'actions marketing.

Projet MedTech

A travers sa filiale BOYDSense, la société a poursuivi le développement de son analyseur d'haleine miniaturisé conçu pour surveiller de façon non invasive les paramètres vitaux. La troisième version de son prototype a été livrée. Cette version comprend une application qui permet de lire les résultats d'analyse sur un téléphone portable. Par ailleurs, le logiciel de cette troisième version a été amélioré en vue d'obtenir des meilleurs résultats de calcul.

La première application de cet analyseur d'haleine miniaturisé est la surveillance de la concentration de glucose chez les personnes pré-diabétiques et les personnes diabétiques de type 2.

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2021 S1 2020 Variance Chiffre d'affaires Variation stock de produits finis Achats consommés (8) (8) Autres produits des activités courantes 39 38 1 Charges de personnel (361) (450) 89 Charges externes (92) (208) 117 Impôts et taxes (1) (1) Autres charges des activités courantes EBITDA (423) (620) 197

Il n'y a pas de chiffre d'affaires généré par l'activité MedTech qui en est encore au stade de développement. Les charges de cette activité restent importantes mais contenues et sont en baisse de près de 200 K€ par rapport à la même période de l'année précédente.

Résultats financiers – P&L

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2.943 K€ contre 1.402 K€ un an auparavant.

Les achats consommés s'élèvent à 852 K€.

Les charges de personnel ressortent à 2.068 K€ en hausse de 221 K€ par rapport à la même période de l'année dernière.

Les autres charges externes s'élèvent à 762 K€.

Le résultat opérationnel courant est de (898) K€ et s'améliore de 1.315 K€.

Les dotations aux amortissements et provisions correspondent à une charge de 202 K€.

Le résultat financier s'établit à (44) K€. Il est impacté de manière défavorable par des effets taux de change ainsi que par les charges financières provisionnées sur les avances en compte courant faites par les associés.

Le résultat net part de groupe s'établit à (948) K€, en amélioration de 1.210 K€ par rapport à l'exercice précédent.

Résultat financiers - Bilan

Les actifs non courants sont stables à 2.522 K€ à fin juin 2021.

Les actifs courants ressortent à 3.262 K en hausse de 730 K€ par rapport au 31 décembre. Cette hausse provient pour l'essentiel du compte client qui s'établit à 1.089 K€ à fin juin, en forte hausse en raison de la croissance importante du chiffre d'affaires.

Le groupe Alpha MOS bénéficie au 30 juin d'une trésorerie disponible de 873 K€ contre 984 K€ à la fin de l'exercice précédent.

Les capitaux propres part du groupe sont négatifs et ressortent à (3.050) K€.

Le total des dettes fournisseurs au 30 juin est de 744 K€, stable par rapport au 31 décembre.

Les autres dettes augmentent de 1.755 K€ par rapport au 31 décembre, notamment en raison d'un nouvel apport en compte courant de 1.000 K€ fait par les associés en avril. Les actions en cours pour financer l'activité sont décrites dans le rapport financier semestriel.

Activité de R&D

Le groupe Alpha MOS a poursuivi, comme les années précédentes, ses efforts importants en matière de recherche et développement, que ce soit sur son activité MedTech, mais également sur son activité FoodTech sur laquelle près de 400 K€ ont été engagés sur les six premiers mois de l'année.

Ces dépenses de R&D représentent un total de (899) K€ sur la période, toute activité confondue, et contribuent pour (716) K€ à la perte nette de (948) K€ constatée à fin juin 2021 :

En K€ - Dépenses de R&D S1 2021 S1 2020 FoodTech (391) (332) MedTech (507) (659) Total dépenses (899) (991) Dont charges de personnel (688) (711) Dont charges externes (211) (280) Dépenses immobilisées 145 64 CIR 38 57 Total impact P&L (716) (870)

Perspectives

Activité FoodTech

L'activité a fortement repris effaçant l'impact de la crise Covid 19. Les industriels de l'agro-alimentaire ayant modernisé leurs procédures de test qualité suite aux restrictions sanitaires, ils adoptent de plus en plus des solutions automatisées nécessitant moins d'intervention humaine. Les perspectives de marché, adossées aux transformations menées au sein de l'entreprise permettent d'envisager une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaire et un EBITDA nettement positif sur les 2 à 3 prochaines années.

La société entend maximiser l'impact opérationnel de sa stratégie, en s'appuyant sur une base actuelle de coûts opérationnels d'ores et déjà dimensionnée pour absorber la croissance future. Soutenue par une stratégie marketing et commerciale renouvelée, la société prévoit donc une poursuite de sa croissance. L'élargissement du portefeuille d'activités, la monétisation des outils de base de données et d'intelligence artificielle et l'ajout de nouveaux services à la gamme d'instruments sont de nature à alimenter un développement soutenu, en complément de l'activité historique de vente d'instruments.

Projet MedTech

Alpha MOS, à travers sa filiale BOYDSense, poursuit le développement de son produit d'analyse des biomarqueurs de l'haleine et vient de signer un contrat avec le CHU de Toulouse pour conduire une nouvelle étude clinique visant à valider en milieu hospitalier la fiabilité médicale de ses prototypes.

BOYDSense poursuit activement la recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie, avec la mesure non invasive de la glycémie comme première application médicale.

XXXXXXXXXX

R ecevez gratuitement tout l'information financière d'Alpha MOS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À propos d'Alpha MOS : Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en métrologie d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux États-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

Annexes au communiqué de presse

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2021 S1 2020 Variance Produits des activités ordinaires 2.943 1.402 1.541 Autres produits des activités courantes 187 120 67 Variation des stocks de produits finis (47) (71) 24 Achats consommés (852) (535) (317) Charges de personnel (2.068) (1.847) (221) Charges externes (762) (779) 17 Impôts et taxes (26) (29) 3 Autres charges des activités courantes (71) (49) (21) EBITDA (696) (1.788) 1.092 Dotations aux amortissements (270) (296) 26 Dotations aux provisions nettes 68 (129) 197 Résultat opérationnel courant (898) (2.213) 1.315 Autres charges (13) (33) 20 Autres produits 4 15 (11) Résultat opérationnel (907) (2.231) 1.324 Charges financières (68) (61) (7) Produits financiers 24 134 (110) Résultat financier (44) 73 (117) Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts (951) (2.158) 1.207 Impôt sur les bénéfices 3 3 Résultat net l'ensemble consolidé (948) (2.158) 1.210

BILAN CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées S1 2021 2020 Actifs Non Courants Immobilisations incorporelles 1.185 1.103 Écarts d'acquisition Immobilisations corporelles 343 356 Immobilisations financières 174 176 Droit d'utilisation relatif aux contrats de location 810 877 Autres actifs non courants 10 20 TOTAL I 2.522 2.532 Actifs Courants Stocks et en-cours 570 621 Clients et comptes rattachés 1.089 350 Autres actifs courants 730 577 Trésorerie et équivalents 873 984 TOTAL II 3.262 2.532 TOTAL DE L'ACTIF 5.784 5.064