Secteur ICB : 50202020 - Équipement électronique : Contrôle et filtre

(Euronext Paris - Compartiment C)

09/09/2021 - 17:50

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 09 septembre 2021

Alpha MOS lance la vente de licences d'utilisation de sa base de données en signant un premier deal avec les Japonais de Shimadzu

Alpha MOS franchit une nouvelle étape dans la monétisation de ses données, en signant ses premières ventes de licences d'utilisation de sa base de données « AroChemBase » à Shimadzu Japan, un des leaders mondiaux de la fabrication d'instruments d'analyse par chromatographie gazeuse.

Cette technologie dite « GC » – la même utilisée par Alpha MOS pour ses nez artificiels – permet une analyse sensorielle de l'odeur, afin de maîtriser les caractéristiques organoleptiques de produits. Les applications pratiques sont très nombreuses : hausse de la réactivité de détection des défauts olfactifs en amont de la production ; accélération des tests libératoires des lots de production, etc …

Le module logiciel AroChemBase a été conçu pour aider à identifier et caractériser les molécules chimiques détectées lors d'une analyse d'odeur avec le nez électronique HERACLES ou tout instrument basé sur la technologie de chromatographie en phase gazeuse. Construite sur presque 30 ans, celle-ci est le résultat d'importants travaux de recherche ainsi que de nombreuses contributions externes. AroChembase est une base de données propriétaire unique au monde, qui, couplée aux outils d'IA et d'analyse statistique, permet une interprétation rapide et fiable des résultats d'analyse par chromatographie gazeuse.

Ce partenariat va permettre d'augmenter significativement la qualité des résultats d'analyse pour passer d'une fiabilité de 80 à 95% environ. Grâce à l'ajout de la base de données Alpha MOS à son hardware, Shimadzu Japon va désormais proposer des synergies supplémentaires à ses clients japonais. Shimadzu devient ainsi le premier grand fabricant d'instrumentation à adopter la base de données Alpha MOS.

Contacts :

Pierre Sbabo - CEO d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80

Benjamin Grange - CEO de Dentsu Consulting - www.dentsuconsulting.fr - 01 41 16 17 18

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.

Shimadzu en bref

Expert reconnu dans le domaine des solutions analytiques complètes (médecine, chimie, pharmacie, agroalimentaire et environnement), Shimadzu est un groupe japonais fabricant des instruments d'analyse, leader mondial de la chromatographie gazeuse.