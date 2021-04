29/04/2021 - 18:00

Le 29/04/2021

RESULTATS ANNUELS 2020

Les données financières présentées dans ce communiqué sont extraites des états financiers revus par le comité d'audit qui s'est tenu le 12 avril 2021 et arrêtés par le conseil d'administration qui s'est tenu le 28 avril 2021. Elles sont détaillées dans le rapport financier audité qui sera mis en ligne le 30 avril prochain.

Chiffre d'affaires en recul de 20% par rapport à 2020 : fort impact de la Covid 19 au premier semestre, suivi par une reprise soutenue de l'activité,

Maintien des dépenses de R&D à un niveau élevé,

Forte reprise des ventes FoodTech au deuxième semestre,

Arrivée d'un nouvel investisseur dans l'activité MedTech

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2020 2019 Variance Chiffre d'affaires 3.609 4.524 (915) Excédent brut d'exploitation (2.978) (2.968) (10) Résultat opérationnel (3.506) (3.235) (271) Résultat net (3.846) (3.350) (496)

Activité 2020

Alpha MOS, spécialiste de l'analyse sensorielle, est un leader reconnu mondialement dans la fourniture de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activités dit « FoodTech »).

Par ailleurs, Alpha MOS s'appuie sur son expertise scientifique et technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) afin de développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine permettant de mesurer l'évolution de maladies chroniques (Projet dit « MedTech » qui était précédemment dénommé projet « Micro capteurs ».

Activité FoodTech

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid 19 qui a impacté l'activité du Groupe Alpha MOS au niveau mondial. Cette crise a eu des répercussions sur l'activité des collaborateurs de la société ainsi que sur les ventes et livraisons d'équipements.

La filiale Chinoise a été fermée plusieurs semaines et a rouvert fin mars 2020. Les bureaux aux Etats-Unis ont fermé mi-mars 2020 et ont rouvert courant juin. L'activité en France a été fortement réduite sur le deuxième trimestre compte tenu des mesures de confinement imposées entre le 16 mars et le 31 mai 2020.

Le Groupe Alpha MOS a donc été impacté de manière négative sur son activité des premier et deuxième trimestres de l'année. En revanche les prises de commandes ont sensiblement augmenté au second semestre, non seulement en Asie mais également en Europe où l'activité a repris en fin d'année. La société a également noté les premiers signes encourageants de reprise en Amérique du Nord, depuis l'arrivée du nouveau directeur régional. Les tendances fortes du marché de l'agro-alimentaire semblent soutenir un rythme accéléré de reprise avec en particulier un intérêt accru pour des solutions d'analyse sensorielle qui évitent aux industriels d'avoir à réunir des panels humains pour vérifier la qualité de leurs produits. Au 4ème trimestre, Alpha MOS a par exemple signé un accord-cadre de fourniture d'instruments d'analyse sensorielle avec un leader mondial des produits chocolatés, pour l'équipement de leurs sites de production à travers le monde.

Alpha MOS a été élue Meilleure Société d'Analyse Sensorielle en Europe en 2020 par le magazine professionnel CFI (Capital Finance International), qui reconnait tous les ans des entreprises financières et technologiques à la pointe de leurs secteurs. Cette distinction récompense des années d'innovation et un taux de satisfaction très élevé chez nos clients, malgré les difficultés logistiques créées par la crise sanitaire. Enfin la société s'est engagée activement dans le développement de standards de qualité internationaux, en coopération avec NSF International, leader nord-américain de la certification dans la sécurité alimentaire.

Malgré la crise, Alpha MOS a poursuivi l'élargissement de son portefeuille de produits et services. La société a en particulier introduit une offre de leasing d'instruments qui a rapidement généré des prises de commande. Les offres de service et maintenance ont été développées et représentent une part croissance de l'activité. Fin 2020, Alpha-MOS a également engagé un partenariat commercial en Amérique du Nord avec la société FlavorActiv, leader dans la fourniture de service et consommables aux panels humains. La coopération porte sur une offre combinée d'instrumentation et services aux industriels de l'agro-alimentaire et permet aux équipes commerciales d'accéder à un grand nombre de nouveaux clients.

Projet MedTech

La crise sanitaire de la Covid 19 a eu moins d'impact sur le développement des prototypes de la plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine, car les programmes de R&D de l'année 2020 ont porté essentiellement sur le développement logiciel des prototypes.

L'objectif prioritaire de l'année 2020 qui était de rendre les prototypes précis, autonomes, facilement transportables et facilement utilisables a été atteint. 20 prototypes ont été produits qui serviront à une étude clinique aussitôt que possible dans un environnement hospitalier, visant à valider l'application de contrôle non invasif du glucose. Ces prototypes ne nécessitent aucune formation spécifique, car ils sont fiables et simples à utiliser. Une application disponible sur les téléphones Android a également été développée, afin de simplifier la lecture des valeurs glycémiques et de leur historique.

Le second objectif était de produire des moyens d'automatiser les procédures de sélection des paramètres des algorithmes, ceci afin d'accélérer les phases d'adaptation lors des essais cliniques. Cet objectif a également été atteint.

Le troisième objectif était de renforcer les compétences de l'équipe en matière de traitement du diabète. Cet objectif est en cours de réalisation.

Enfin au quatrième trimestre 2020 un nouvel actionnaire spécialiste du secteur médical, Sweet.fund GmbH & Co KG, est venu investir dans le développement du projet médical. Sweet.fund GmbH & Co KG est un groupe d'investissement formé par les fondateurs et dirigeants de mySugr. Créée en 2012, mySugr est devenue l'une des meilleures applications de gestion du diabète au monde et a été acquise par Roche en 2017. Sweet.fund GmbH & Co KG investit et soutient des technologies qui ont le potentiel de changer et de sauver la vie de personnes souffrant de maladies chroniques.

Sweet.fund GmbH & Co KG a souscrit pour 230 K€ de BSA AIR de la société BOYDSense SAS, avec une option lui permettant de porter son investissement à 1 M€. Cette transaction valorise BOYDSense SAS 10 M€.

Résultats financiers – P&L

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 3.609 K€ sur l'ensemble de l'année 2020, en baisse de 20% par rapport à l'année précédente. Le retour de la croissance de l'activité constatée sur l'exercice précédent a été stoppé net par la crise sanitaire avant de reprendre au 3ème trimestre, ce qui explique le recul de l'activité sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Les achats consommés s'élèvent à 1.404 K€ contre 1.741 K€ au 31 décembre 2019.

Les charges de personnel ressortent à 3.758 K€ en très légère hausse de 42 K€ par rapport à l'année 2019.

Les autres charges externes s'élèvent à 1.586 K€ contre 2.478 K€ au 31 décembre 2019.

Le résultat opérationnel courant de l'année 2020 ressort à -3.527 K€, et reste pratiquement au même niveau que l'exercice précédent.

Il faut noter que le groupe a décidé malgré la crise sanitaire de maintenir ses efforts de R&D à un niveau important et a engagé 2.168 K€ de dépenses directes de R&D en 2020 contre 2.559 K€ sur l'exercice 2019.

Les dotations aux amortissements et provisions sont de -549 K€.

Le résultat financier s'établit à -337 K€. Il est impacté de manière défavorable par des effets taux de change ainsi que par les charges financières provisionnées sur les avances en compte courant faites par les associés.

Le résultat net part de groupe s'établit à -3.846 K€, en baisse de 496 K€ par rapport à l'exercice précédent.

Résultat financiers - Bilan

Les actifs non courants passent de 2.706 K€ fin 2019 à 2.532 K€ fin 2020.

Au 31 décembre 2020, les immobilisations incorporelles sont de 1.103 K€.

Les actifs courants ressortent à 2.532 K€ contre 3.596 K€ au 31 décembre 2019. La baisse de 1.064 K€ s'explique notamment par la baisse des créances clients sur l'exercice 2020.

A l'issue de l'exercice, le groupe Alpha MOS bénéficiait d'une trésorerie disponible de 984 K€ contre 1.286 K€ à la fin de l'exercice précédent.

Les capitaux propres part du groupe sont à présent négatifs et ressortent à -1.995 K€ au 31 décembre 2020 contre 1.510 K€ au 31 décembre 2019.

Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2020 est de 701 K€ contre 925 K€ au 31 décembre 2019.

Les autres passifs courants s'élèvent à 2.917 K€, en hausse de 1.860 K€ par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse importante s'explique notamment par les avances en compte courant d'associés qui représentent 1.000 K€ à la fin de l'exercice.

La société a reçu un Prêt Garanti par l'Etat et un prêt innovation de Bpifrance pour un montant total de 740 K€. La somme restant due au titre du plan de continuation est de 1.330 K€ au 31 décembre 2020.

Activité de R&D

Les frais de R&D ont représenté un montant total de 2.168 K€ en 2020 contre 2.559 K€ en 2019.

En K€ - Dépenses de R&D 2020 2019 Projets Foodtech 1.276 1.502 Projet Medtech 892 1.057 Total dépenses 2.168 2.559 Dont charges de personnel 1.554 1.533 Dont charges externes 614 1.026 Dépenses immobilisées (257) (342) Total impact P&L 1.911 2.217

Perspectives

Activité FoodTech

Alpha MOS s'est fixé comme objectif d'accélérer la croissance pour atteindre, d'ici 2 à 3 ans, un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 millions d'euros et une marge EBITDA supérieure à 15%.

La société entend tirer pleinement parti du levier opérationnel de son business model, avec une structure fabless et une base actuelle de coûts opérationnels principalement fixes d'ores et déjà dimensionnée pour absorber la croissance future. Une fois l'impact de la crise Covid 19 surmonté, l'activité a fortement repris, d'autant plus que les industriels de l'agro-alimentaire ont dû adapter leurs procédures de test qualité aux restrictions sanitaires : ils s'orientent de plus en plus vers des solutions automatisées nécessitant très peu d'intervention humaine. La société prévoit une poursuite de la croissance, soutenue par une stratégie marketing et commerciale accélérée sur tous les continents.

Projet MedTech

Alpha MOS, à travers sa filiale BOYDSense, va poursuivre le développement de son produit d'analyse des biomarqueurs de l'haleine et prévoit à court terme de démarrer une nouvelle étude clinique visant, aussitôt le contexte sanitaire favorable, à valider en milieu hospitalier la fiabilité médicale de ses prototypes.

BOYDSense poursuit activement la recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie, avec la mesure non invasive de la glycémie comme première application médicale.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2020 2019 Variance Produits des activités ordinaires 3.609 4.524 (915) Autres produits des activités courantes 412 489 (77) Variation des stocks de produits finis (90) 9 (99) Achats consommés (1.404) (1.741) 337 Charges de personnel (3.758) (3.716) (42) Charges externes (1.586) (2.478) 892 Impôts et taxes (51) (52) 1 Autres charges des activités courantes (110) (3) (107) Excédent brut d'exploitation (2.978) (2.968) (10) Dotations aux amortissements (313) (575) 262 Dotations aux provisions nettes (236) (122) (114) Résultat opérationnel courant (3.527) (3.665) 138 Autres charges (29) (13) (16) Autres produits 50 443 (393) Résultat opérationnel (3.506) (3.235) (271) Charges financières (327) (115) (212) Produits financiers 1 (1) Résultat financier (327) (114) (213) Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts (3.833) (3.349) (484) Impôt sur les bénéfices (13) (1) (12) Résultat net l'ensemble consolidé (3.846) (3.350) (496)

BILAN CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2020 2019 Actifs Non Courants Immobilisations incorporelles 1.103 923 Écarts d'acquisition Immobilisations corporelles 356 453 Immobilisations financières 176 172 Droit d'utilisation relatif aux contrats de location 877 1.114 Autres actifs non courants 20 44 TOTAL I 2.532 2.706 Actifs Courants Stocks et en-cours 621 863 Clients et comptes rattachés 350 718 Autres actifs courants 577 729 Trésorerie et équivalents 984 1.286 TOTAL II 2.532 3.596 TOTAL DE L'ACTIF 5.064 6.302