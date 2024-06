Secteur ICB : 45201010 - Détaillants et grossistes - Alimentation

20/06/2024 - 08:30

Algreen annonce des discussions avancées avec plusieurs entreprises dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement

Lyon le 20.06.2024 à 8:30

ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN : FR001400IV58) informe le marché des progrès réalisés dans la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de développement. Conformément aux objectifs définis dans le communiqué de presse du 6 juin 2024, Algreen s'engage à développer de nouvelles activités, à financer des entreprises rentables, et à les conserver sans limite de temps, tout en favorisant leur développement de diverses manières.

Dans ce cadre stratégique, Algreen est actuellement en discussions avancées avec trois entreprises en croissance et/ou ayant un chiffre d'affaires récurrent. Deux de ces entreprises sont situées en France et une à l'étranger. Les secteurs d'activité de ces entreprises sont variés afin d'obtenir une diversification sectorielle et incluent :

Une entreprise spécialisée dans la mesure quantitative des nouveaux médias digitaux ;

Une entreprise Française de l'hyper luxe du Patrimoine Vivant ;

Une entreprise détentrice d'infrastructures sportives.

Ces discussions représentent une étape clé dans l'ambition d'Algreen de diversifier ses activités et d'élargir son portefeuille avec des entreprises à fort potentiel de croissance. Algreen espère concrétiser une première opération rapidement avec l'une de ces sociétés, marquant ainsi une avancée significative dans sa stratégie de re-développement et d'investissement à long terme.

A propos de ALGREEN

Algreen est une entreprise innovante spécialisée dans la gestion, le développement et le financement de nouvelles activités rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises avec un historique clair, Algreen s'efforce de maximiser la valeur pour ses actionnaires tout en contribuant positivement à l'économie régionale et nationale.

Contact : investisseurs@algreen.fr

ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE, ISIN : FR001400IV58) https://algreen.fr/investisseurs/