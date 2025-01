17/01/2025 - 08:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Alan Allman Associates continue sa stratégie de croissance externe : Acquisition de PhoenixDX, renforçant son expansion en APAC

Issy-les-Moulineaux, le 17 Janvier 2025 – 8h00 - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 - l'"Ecosystème" - AAA), un écosystème de cabinets de conseil internationaux, annonce l'acquisition de PhoenixDX, première entreprise technologique à rejoindre l'écosystème en Australie.

PhoenixDX, un des leaders de la transformation digitale en Australie

Créée en 2016, PhoenixDX s'est rapidement distinguée comme l'une des entreprises digitales à la croissance la plus rapide en Australie. Spécialisée dans le développement rapide d'applications, l'entreprise s'appuie sur des technologies de pointe, des méthodes innovantes et des talents hautement qualifiés pour proposer des solutions numériques expertes. En huit ans seulement, PhoenixDX a réuni une équipe de plus de 80 experts, engagés à aider ses clients à déployer des solutions numériques complexes qui renforcent l'efficacité opérationnelle, favorisent l'innovation continue, optimisent les processus et permettent aux organisations de se démarquer. Parmi ses clients, PhoenixDX compte des organismes gouvernementaux et des entreprises cotées à l'ASX, avec des solutions soutenant des services critiques utilisés quotidiennement par des milliers d'utilisateurs.

En tant que partenaire clé d'OutSystems (développement low-code et innovation en IA) dans la région ANZ (Australie Nouvelle-Zélande), PhoenixDX dispose de plus de 210 certifications OutSystems et AWS et compte six MVP OutSystems, chacun cumulant des décennies d'expérience. PhoenixDX intègre des équipes agiles et des méthodes efficaces, qui permettent de développer des solutions digitales rapidement, au meilleur coût et à moindre risque comparé aux approches de développement logiciel traditionnelles. Cette expertise unique de PhoenixDX enrichit l'offre d'Alan Allman Associates dans d'autres régions, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région APAC (Asie-Pacifique).

“Nous sommes ravis d'accueillir PhoenixDX dans l'écosystème Alan Allman Associates. Leur expertise exceptionnelle en ingénierie de produits digitaux nous permettra d'élargir nos capacités et d'offrir des services renforcés à nos clients. Cette acquisition consolide notre position dans la région APAC, et ensemble, nous fournirons des solutions technologiques alignées sur le conseil stratégique pour créer une valeur significative sur le marché australien. L'acquisition témoigne de notre engagement envers l'innovation et l'excellence, et nous envisageons un avenir prospère pour nos clients et notre écosystème.” déclare Jean-Marie Thual, Fondateur et PDG d'Alan Allman Associates.

“Nous sommes fiers de rejoindre l'écosystème Alan Allman Associates, ce qui ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour notre équipe et nos clients. Ce partenariat consolidera notre présence en Australie, accélérera notre croissance et étendra notre portée mondiale, notamment dans la région APAC. Nous sommes désormais bien positionnés pour accélérer encore notre croissance et saisir de nouvelles opportunités. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre, atteignant de nouveaux jalons et offrant des résultats exceptionnels à nos clients et nos partenaires.” ajoute Pedro Carrilho, Directeur Général et Fondateur de PhoenixDX.

Juan Martin, Directeur et Co-fondateur de PhoenixDX souligne : “Notre partenariat avec Alan Allman Associates, un écosystème soutenu par une solide assise financière, nous permet d'investir davantage dans la création de services de modernisation et d'innovation à valeur ajoutée pour offrir une offre complète à nos clients. Au-delà de notre écosystème de marque, nous partageons une culture de partenariat avec Alan Allman. Ensemble, nous continuerons à collaborer avec des organisations partageant les mêmes valeurs pour offrir des solutions transformationnelles à nos clients. Notre engagement à être leader dans la vague low-code propulsée par l'IA en Australie demeure intact pour de nombreuses années à venir.”

Alan Allman Associates renforce sa position en APAC avec son expansion en Australie

La présence de PhoenixDX à Sydney, Melbourne, Brisbane et aux Philippines représente des opportunités stratégiques pour l'écosystème. L'entreprise continuera à opérer sous la marque PhoenixDX, et ses fondateurs et directeurs continueront de diriger les opérations. Avec cette acquisition, Alan Allman Associates poursuit son expansion, étendant désormais sa présence en Australie. Suite à sa croissance en Asie en septembre 2023, cette initiative renforce sa présence dans la région APAC, devenue un centre d'innovation et de développement technologique. Les secteurs en plein essor en APAC, tels que les technologies de l'information, le tourisme, les énergies renouvelables et la pharmacie, sont des domaines dans lesquels Alan Allman Associates possède déjà une expertise significative.

Alan Allman Associates acquiert 85% de PhoenixDX. Cette acquisition est réglée principalement en numéraire. La partie résiduelle représentant 1 004 706 AUD (606 239,60 euros[1])) est payée par Alan Allman Associates sous la forme de 81 813 actions en vertu des termes de la 19e résolution de l'Assemblée Générale du 19 juin 2024 (placement privé réservé aux actionnaires de PhoenixDX).

Les nouvelles actions porteront des droits aux dividendes et seront cotées sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le même code ISIN FR0000062465- AAA. La livraison des nouvelles actions et leur admission à la négociation sur le marché Euronext Paris devraient intervenir à partir du 20 Janvier 2025.

À propos d'Alan Allman Associates

Créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, Alan Allman Associates est un écosystème international de cabinets de conseil, avec une quinzaine de marques opérationnelles expertes en stratégie et transformation digitale et organisées en 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en marketing digital et conseil en stratégie et management. La mission d'Alan Allman Associates est de façonner un avenir ambitieux, inclusif et durable en aidant ses clients et ses 3800 consultants à relever les défis de demain.

Positionné sur des secteurs porteurs (IA, cybersécurité, data, cloud…), Alan Allman Associates est présent en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Bronze Ecovadis pour ses performances RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA)

[1] Taux de change de la Banque Centrale Européenne au 16 janvier 2025