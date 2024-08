28/08/2024 - 18:05

COMMUNIQUE DE PRESSE

Alan Allman Associates affiche une croissance

de son chiffre d'affaires au premier semestre 2024

de +6% versus S1 2023

Maintien du chiffre d'affaires au 2 ème trimestre 2024 à 91,5 millions d'euros

trimestre 2024 à 91,5 millions d'euros Un 1 er semestre en croissance de +6% dans un contexte économique tendu et sans acquisition en 2024

semestre en croissance de +6% dans un contexte économique tendu et sans acquisition en 2024 De nombreux investissements sur les marques et les offres

Issy-les-Moulineaux, le 28 août 2024 – 18h – Alan Allman Associates (Euronext Paris – FR0000062465 – l'« Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce son chiffre d'affaires pour le 2ème trimestre de l'exercice 2024.

un 2ème trimestre 2024 DE CONSOLIDATION

Chiffre d'affaires non audité (en K€) T2 2024 T2 2023 Périmètre Europe et Afrique du Nord 52 581 52 113 En K CAD 77 4581 76 1952 Périmètre Amérique du Nord 36 192 39 843 En K CAD 53 3141 58 2552 Périmètre Asie et Moyen Orient 2 786 29 En K CAD 4 1051 422 Périmètre consolidé 91 559 91 985 En K CAD 134 8761 134 4922

Malgré un contexte économique global tendu et incertain en ce début d'année et sans acquisition, Alan Allman Associates a su maintenir un chiffre d'affaires stable au second trimestre 2024. Ainsi, au 2ème trimestre 2024, Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d'affaires de 92 millions d'euros (134 millions de dollars canadiens1).

L'Europe a été pénalisée par la baisse d'activité dans le secteur bancaire au deuxième trimestre 2024. Des mesures d'amélioration de la performance, notamment à travers le rapprochement des marques finance de l'écosystème sous une seule marque, DynaFin Consulting, ont été menées.

L'écosystème a également continué à investir dans des initiatives stratégiques majeures et structurantes pour l'avenir : le déploiement de ses offres d'excellence, notamment dans le domaine de l'Intelligence Artificielle, la RPA, la cybersécurité et la data, la création d'un Centre d'Excellence et la formation sur ces expertises de pointe.

La péninsule ibérique a vu une consolidation de son activité.

1 Taux de change moyen sur le 2ème trimestre 2024 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,4731CAD

2 Taux de change moyen sur le 2ème trimestre 2023 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,4621CAD

L'Amérique du Nord a été plus fortement impactée par la baisse d'activité dans le secteur bancaire. Des actions ont été menées pour réduire les activités à faible rentabilité.

L'Asie voit un décollage de son activité. Alan Allman Associates affirme sa consolidation en Asie Pacifique.

En synthèse, cette stabilité reflète la capacité résiliente de l'écosystème et sa capacité à gérer efficacement les ressources et à maintenir des relations solides avec ses clients. Alan Allman Associates continue la diversification des risques, la consolidation des zones géographiques où l'écosystème est présent et le développement des métiers porteurs.

UN PREMIER SEMESTRE 2024 EN CROISSANCE DE +6% PAR RAPPORT A S1 2023

Chiffre d'affaires non audité (en K€) S1 2024 S1 2023 Var. en % Périmètre Europe et Afrique du Nord 108 895 102 462 + 6 % En K CAD 159 9123 149 2354 + 7 % Périmètre Amérique du Nord 77 708 79 530 - 2 % En K CAD 114 1143 115 8364 - 1 % Périmètre Asie et Moyen Orient 5 812 61 x 95 En K CAD 8 5353 894 x 95 Périmètre consolidé 192 414 182 053 + 6 % En K CAD 282 5603 265 1604 + 7 %

Sur les six premiers mois de l'année 2024, Alan Allman Associates a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 192 millions d'euros (282 millions de dollars canadiens3), comparé à 182 millions d'euros (265 millions de dollars canadiens4) sur la même période en 2023. Une croissance du chiffre d'affaires de +6% dans un contexte économique incertain, qui reste au-dessus des tendances du marché.

Durant ce premier semestre, Alan Allman Associates s'est engagé activement dans la mise en place de son programme 3.0, consistant à rapprocher des marques aux expertises proches ou complémentaires pour créer des marques fortes et leaders dans leur domaine.

Une marque experte en performance des projets & des organisations et valorisation de la donnée, Argain Consulting Innovation (fusion des cabinets Argain, ACI Projets et Siderlog Conseil) a vu le jour.

(fusion des cabinets Argain, ACI Projets et Siderlog Conseil) a vu le jour. We+ propose désormais son expertise en transformation digitale au Benelux, après la France et l'Asie, avec le rapprochement des marques Continuum, Jidoka et Digitalum.

propose désormais son expertise en transformation digitale au Benelux, après la France et l'Asie, avec le rapprochement des marques Continuum, Jidoka et Digitalum. L'écosystème a également déployé sa marque Dynafin Consulting en France en s'appuyant sur les marques AiYo et Keyboss.

LES PERSPECTIVES DE L'ECOSYSTEME POUR 2024

Sur le prochain semestre 2024, Alan Allman Associates va continuer à investir dans les 5 priorités de son plan stratégique RISE 2025 :

Focus Client : Développer les secteurs prometteurs & résilients, maintenir la diversité de notre portefeuille tout en conservant notre indépendance.

Focus Offres : Continuer à déployer des marques fortes (Programme 3.0) tout en favorisant le cross-selling et en continuant la montée en gamme. Continuer à investir dans les expertises liées à l'IA, la RPA, la data, le cloud et la cybersécurité notamment.

Focus Talents : Recruter + 700 talents/an tout en orientant notre investissement en formation vers les métiers d'avenir et dans l'innovation.

Focus Géographie : Consolider notre présence en Europe, en Asie et Amérique du Nord et renforcer notre présence dans la péninsule ibérique.

Focus Finance : Continuer notre croissance externe tout en consolidant les synergies opérationnelles entre cabinets, les fusions de cabinets et la réduction des coûts.

A propos d'Alan Allman Associates

Créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, Alan Allman Associates est un écosystème international de cabinets de conseil, avec une quinzaine de marques opérationnelles expertes en stratégie et transformation digitale et organisées en 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en marketing digital et conseil en stratégie et management. La mission d'Alan Allman Associates est de façonner un avenir ambitieux, inclusif et durable en aidant ses clients et ses 3800 consultants à relever les défis de demain.

Positionné sur des secteurs porteurs (IA, cybersécurité, data, cloud…), Alan Allman Associates est présent en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Bronze Ecovadis pour ses performances RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA)

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Florence Perrin-Méric

fperrinmeric@alan-allman.com

Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l'objet d'une publication spécifique, conformément à l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, disponible sur le site www.alan-allman.com. Ce communiqué de presse présente le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024 et du premier semestre 2024, issus des états financiers consolidés semestriel condensés d'Alan Allman Associates au 30 juin 2024. Les procédures d'examen limité par les Commissaires aux comptes sont en cours.

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures.

Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

3 Taux de change moyen sur le 1er semestre 2024 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,4685CAD

4 Taux de change moyen sur le 1er semestre 2023 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,4565CAD