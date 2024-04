24/04/2024 - 18:00

Alan Allman Associates confirme sa croissance pour 2023

Croissance du chiffre d'affaires sur 2023 : +17% (à taux de change constant)

Consolidation du ROA sur 2023 : 9,77% du CA

Croissance du chiffre d'affaires sur T1 2024 : +12%

Issy-les-Moulineaux, le 24 avril 2024 – 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international spécialisés dans la stratégie et la transformation digitale des organisations, publie ses résultats annuels pour l'année 2023 arrêtés par le conseil d'administration du 22 avril, avec un chiffre d'affaires de 365,6 M€ en progression de +17% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2022 (à taux de change constant). Dans un contexte tendu, Alan Allman Associates maintient son Résultat Opérationnel d'Activité (ROA) à 9,77% de son chiffre d'affaires.

Jean-Marie Thual, Président Directeur Général et Fondateur d'Alan Allman Associates commente : « Après deux années consécutives de forte croissance, l'écosystème continue sa dynamique de croissance de son activité centrée sur le conseil stratégique et la transformation digitale des entreprises et maintient sa rentabilité. Notre positionnement sur les secteurs porteurs comme l'énergie, le secteur public, la santé ou encore le luxe et le développement de nos offres en IA, RPA, cybersécurité ou encore data permettent aux cabinets de l'écosystème d'accompagner efficacement ses clients dans leur transformation. Nos forts investissements en 2023 sur ces offres, sur le développement de plateformes exploratoires nearshore et à travers nos acquisitions sélectives (en Asie et sur la péninsule ibérique) nous permettent de rester attractif pour nos clients à l'international. »

Eléments audités[1] (en K EUR) 31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d'affaires consolidé 365 601 320 669 ROA 35 736 32 186 ROA en % 9,77% 10,04%

2023, UNE ANNEE MARQUEE PAR LA BAISSE SIGNIFICATIVE DU DOLLAR CANADIEN

L'année 2023 restera marquée par la baisse significative du dollar canadien. Cette fluctuation inattendue et imprévisible a eu des répercussions importantes sur les marchés. L'impact de cette fluctuation du dollar canadien est significatif. Dans ce contexte, il est essentiel de réaliser des analyses et des comparaisons en utilisant des références à dollars constants afin de mieux évaluer les performances économiques et financières. Cette approche permet une meilleure compréhension des véritables changements et des tendances à long terme.

EN CUMULE, UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 EN HAUSSE DE +17% PAR RAPPORT A 2022 A TAUX DE CHANGE CONSTANT. ALAN ALLMAN ASSOCIATES ATTEINT 99% DE SON OBJECTIF

Chiffre d'affaires (en K€) Cumulé 2023

audité Var. en % Cumulé 2023 à taux de change constant Var. en % taux de change constant3 Cumulé 2022

audité Périmètre Europe 206 112 22% 206 112 22% 168 421 En K CAD 300 8202 30% 282 2703 22% 230 6533 Périmètre Amérique du Nord 156 192 3% 166 457 9% 152 132 En K CAD 227 9622 9% 227 9623 9% 208 3453 Périmètre Asie 3 297 x 28 3 297 x 28 117 En K CAD 4 8122 x 30 4 5153 x 28 1603 Périmètre consolidé 365 601 14% 375 866 17% 320 669 En K CAD 533 5952 22% 514 7483 17% 439 1563

Alan Allman Associates clôture 2023 avec une hausse de son chiffre d'affaires (+17% versus 2022 à taux de change constant).

A taux de change constant, Alan Allman Associates aurait réalisé un chiffre d'affaires sur l'exercice 2023 de 375,9 millions d'euros (soit 514,7M CAD2), soit 99% de son objectif de chiffre d'affaires (à taux de change constant) et ce malgré un contexte tendu.

Le plan RISE 2025 avait pour objectif de doubler le chiffre d'affaires entre 2020 et 2025, soit d'atteindre en 2025 un chiffre d'affaires de 281 millions d'euros. A fin 2023, avec un chiffre d'affaires de 365,6 millions d'euros, l'écosystème surpasse de 30% cet objectif, avec 2 ans d'avance.

Ce résultat a été notamment porté par l'arrivée de nouvelles sociétés, le renforcement de ses positions dans ses deux plateformes historiques et le développement significatif de sa présence en Asie et sur la Péninsule Ibérique.

Avec une organisation en écosystème, Alan Allman Associates s'est construit autour de cabinets de conseil experts notamment dans le domaine de la stratégie et de la transformation digitale. Le développement du positionnement sur des secteurs porteurs comme l'énergie, le secteur public, le luxe ou encore la santé et le développement de nos offres en IA, RPA, cybersécurité ou encore data nous permettent de continuer la croissance.

L'attractivité s'est poursuivie des acquisitions stratégiques en 2023. La stratégie d'acquisition de l'Ecosystème est guidée par la volonté de disposer de marques fortes mais également de renforcer la présence géographique dans les zones où Alan Allman Associates est déjà présent et de se développer dans les zones riches et porteuses. 8 cabinets de conseil ont rejoint Alan Allman Associates en France, au Benelux, au Canada et en Asie durant l'année 2023. Ces marques viennent renforcer les expertises de l'écosystème dans les domaines clés de la RPA, I'IA et la data notamment et nous ont également permis de disposer d'une expertise complémentaire en marketing digital.

L'Europe poursuit sa progression avec une croissance de chiffre d'affaires de +22% en 2023 versus 2022. A noter l'intégration de 5 cabinets de conseil (Humans4Help, eXcelsior et Evisiance en France, Data eXcellence aux Pays-Bas et WINNING Consulting en Espagne et au Portugal).

La péninsule ibérique vient renforcer les positions d'Alan Allman Associates en Europe. Elle permet de lancer une dynamique de croissance dans des secteurs tels que la banque, les technologies de l'information, le tourisme, les énergies renouvelables et l'industrie pharmaceutique, secteurs sur lesquels Alan Allman Associates possède déjà des expertises pointues. Alan Allman Associates étend ainsi sa présence à Lisbonne, Porto, Madrid et Barcelone.

L'Amérique du Nord connait une croissance du chiffre d'affaires de 9% (à taux de change constant) entre 2023 et 2022, dans un marché qui se tend au Canada.

En Asie, jusqu'à présent plateforme d'observation pour l'écosystème, le développement de la marque we+, principalement à Singapour et Hong Kong, avec des extensions dans la région (Shanghai, Taiwan…) constitue une étape stratégique dans la stratégie d'expansion d'Alan Allman Associates et renforce l'engagement en faveur de l'excellence dans le domaine du conseil. La présence sur cette zone permettra de mieux servir les clients et de contribuer au développement durable de cette région prometteuse.

UNE RENTABILITE SOLIDE

Évolution de la rentabilité

ROA audité (en K EUR) 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 Périmètre Europe 16 924 18 282 11 675 Périmètre Amérique du Nord 18 675 13 908 5 566 Périmètre Asie 137 -4 -1 Périmètre consolidé 35 736 32 186 17 240 ROA en % 9,77% 10,04% 9,75%

Alan Allman Associates a vu son résultat opérationnel d'activité (ROA) progresser entre 2022 et 2023. Le ROA de l'écosystème atteint 35,7 M€, soit 9,77% du chiffre d'affaires consolidé, en 2023. Le ROA a doublé en deux ans.

Cela s'explique notamment par une très belle croissance en Amérique du Nord avec une progression de +34% en comparaison avec 2022 et un ROA qui s'élève à 18,7 M€.

En Europe, des investissements importants ont été réalisés au 1er semestre 2023, avec notamment la création d'un 4ème pôle d'expertise en marketing digital et le déploiement de plateformes nearshore exploratoires. L'écosystème s'est également développé en Asie (jusque-là plateforme d'observation) avec l'internationalisation de sa marque we+ principalement à Singapour et Hong-Kong et sur la péninsule ibérique, à travers l'acquisition du cabinet de conseil WINNING Consulting.

L'écosystème a également investi, et continuera d'investir en 2024, dans le déploiement d'offres excellence, notamment dans le domaine de l'IA, la RPA, la cybersécurité et la data, la création d'un Centre d'Excellence et la formation.

FORTS INVESTISSEMENTS EN 2023 POUR L'AVENIR DE L'ECOSYSTEME

Alan Allman Associates a investi 66,9 M EUR sur l'exercice 2023 principalement financés par de la dette bancaire.

La majorité des prêts contractés sur l'année 2023 ont servi à financer les opérations de croissance externe d'Alan Allman Associates. Pour rappel, l'écosystème a réalisé l'acquisition de 8 cabinets de conseil au cours de l'exercice 2023. Au 31 décembre 2023, Alan Allman Associates affiche une trésorerie nette disponible de 10,3 M EUR. La baisse de la trésorerie s'explique par les investissements importants menés notamment au premier semestre 2023, et détaillés précédemment.

Les capitaux propres consolidés d'Alan Allman Associates se sont renforcés au cours de l'exercice 2023 pour atteindre 66 M EUR.

Suite à des négociations, Alan Allman Associates a reçu le soutien de ses partenaires bancaires pour l'accompagner dans la continuité du déploiement de sa stratégie d'investissements et de développement.

ALAN ALLMAN ASSOCIATES CONSOLIDE SA CROISSANCE POUR T1 2024

Chiffre d'affaires non audité (en K EUR) T1 2024 T1 2023 Var. en % Périmètre Europe 56 314 50 349 12% En K CAD 82 4384 73 0725 13% Périmètre Amérique du Nord 41 516 39 687 5% En K CAD 60 7754 57 5985 6% Périmètre Asie 3 025 32 x 94,5 En K CAD 4 4294 465 x 96,2 Périmètre consolidé 100 855 90 068 12% En K CAD 147 6424 130 7165 13%

Au 1er trimestre de l'exercice 2024, Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d'affaires de 100,8 M EUR, matérialisant une croissance de +12% en comparaison au 1er trimestre de l'exercice 2023. Alan Allman Associates consolide sa croissance et ce sans acquisition durant ce premier trimestre.

Face à un ralentissement du secteur financier, notre stratégie de déploiement en Asie et dans la zone ibérique, associée à l'expansion de nos offres en IA, RPA, data, cloud et cybersécurité, nous a permis de maintenir notre croissance. Alan Allman Associates s'engage aussi activement dans la mise en place de son programme 3.0, consistant à rapprocher des marques aux expertises proches ou complémentaires pour créer des marques fortes et leaders dans leur domaine.

LES PERSPECTIVES DE L'ECOSYSTEME POUR 2024

Dans un contexte qui s'annonce tendu en 2024, Alan Allman Associates va continuer à investir dans les 5 priorités de son plan stratégique RISE 2025 :

Focus Client : Développer les secteurs prometteurs & résilients, maintenir la diversité de notre portefeuille tout en conservant notre indépendance.

Focus Offres : Continuer à déployer des marques fortes (Programme 3.0) tout en favorisant le cross-selling et en continuant la montée en gamme. Continuer à investir dans les expertises liées à l'IA, la RPA, la data, le cloud et la cybersécurité notamment.

Focus Talents : Recruter + 700 talents/an tout en orientant notre investissement en formation vers les métiers d'avenir et dans l'innovation.

Focus Géographie : Consolider notre présence en Europe, en Asie et Amérique du Nord et renforcer notre présence dans la péninsule ibérique.

Focus Finance : Continuer notre croissance externe tout en consolidant les synergies opérationnelles entre cabinets, les fusions de cabinets et la réduction des coûts.

En 2024, la stratégie de marques fortes va s'accélérer. Une marque experte en performance des projets & des organisations et valorisation de la donnée et une marque experte en finance ont ou vont être créées durant le premier semestre 2024.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique du Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en marketing digital et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Bronze Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

[1] Les procédures d'audit ont été effectuées et les rapports émis.

2 Taux de change moyen sur l'exercice 2023 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR = 1,4595 CAD

3 Taux de change moyen pour l'année 2022 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR = 1,3695 CAD

4 Taux de change moyen sur le 1er trimestre 2024 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,4639CAD

5 Taux de change moyen sur le 1er trimestre 2023 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,4513CAD

