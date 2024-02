28/02/2024 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Alan Allman Associates annonce une croissance

du chiffre d'affaires de +17% à taux de change constant

pour l'exercice 2023

Croissance du chiffre d'affaires pour le 4 ème trimestre 2023 : +13% (à taux de change constant)

Un 4 ème trimestre 2023 avec une croissance du chiffre d'affaires en Europe de + 15%

Sur l'exercice 2023, une croissance du chiffre d'affaires de +17% (à taux de change constant)

Lancement de la zone Asie : Singapour, Hong Kong…

Issy-les-Moulineaux, le 28 février 2024 – 18h – Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce son chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre de l'exercice 2023 et cumulé pour 2023.

2023, UNE ANNEE MARQUEE PAR LA BAISSE SIGNIFICATIVE DU DOLLAR CANADIEN

L'année 2023 restera marquée par la baisse significative du dollar canadien. Cette fluctuation inattendue et imprévisible a eu des répercussions importantes sur les marchés. L'impact de cette fluctuation du dollar canadien est significatif. Dans ce contexte, il est essentiel de réaliser des analyses et des comparaisons en utilisant des références à dollars constants afin de mieux évaluer les performances économiques et financières. Cette approche permet une meilleure compréhension des véritables changements et des tendances à long terme.

UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES T4 2023 NOTABLE (+13% A TAUX DE CHANGE CONSTANT) DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE TENDU, SOUTENUE NOTAMMENT PAR UN DEVELOPPEMENT DE L'EUROPE (+15%)

Chiffre d'affaires (en K€) T4 2023

(non audité) Var. en % T4 2023 à taux de change constant

(non audité) Var. en % taux de change constant2 T4 2022 Périmètre Europe 53 546 15% 53 546 15% 46 524 En K CAD 78 456[1] 23% 73 347 15% 63 7292 Périmètre Amérique du Nord 38 555 -4% 41 240 2% 40 333 En K CAD 56 4911 2% 56 491 2% 55 2482 Périmètre Asie 3 209 x 100 3 209 x 100 31 En K CAD 4 7021 x 110 4 396 x 100 422 Périmètre consolidé 95 310 10% 97 995 13% 86 888 En K CAD 139 6481 17% 134 234 13% 119 0192

Au quatrième trimestre 2023, Alan Allman Associates continue sa croissance de chiffre d'affaires en comparaison de celui réalisé sur le quatrième trimestre 2022 (+13% à taux de change constant). Cette croissance, dans un contexte économique compliqué, témoigne de la performance, attractivité et résilience du modèle unique de l'écosystème Alan Allman Associates.

Le quatrième trimestre a notamment été marqué par l'intégration de nouveaux cabinets dans de nouvelles zones à l'international : en Asie, aux Pays-Bas et dans la péninsule ibérique.

L'Europe poursuit sa progression avec une croissance de chiffre d'affaires de +15% au 4ème trimestre 2023 versus le 4ème trimestre 2022. Croissance à la fois organique et externe, avec l'intégration durant ce 4ème trimestre des sociétés Data eXcellence aux Pays-Bas et Winning Consulting en Espagne et au Portugal.

La péninsule ibérique vient renforcer les positions d'Alan Allman Associates en Europe. Elle connaît une croissance significative dans des secteurs tels que la banque, les technologies de l'information, le tourisme, les énergies renouvelables et l'industrie pharmaceutique, secteurs sur lesquels Alan Allman Associates possède déjà des expertises pointues. Alan Allman Associates étend ainsi sa présence à Lisbonne, Porto, Madrid et Barcelone.

L'Amérique du Nord est stable au 4ème trimestre 2023 versus le 4ème trimestre 2022. Dans un marché qui se tend au Canada, Alan Allman Associates maintient donc son chiffre d'affaires. L'Amérique du Nord compte pour 40,5% du chiffre d'affaires total du quatrième trimestre.

L'Asie, jusqu'à présent plateforme d'observation pour l'écosystème, a vu le développement de la marque we+ principalement à Singapour et Hong Kong, avec des extensions dans la région (Shanghai, Taiwan…). Cette zone constitue une étape stratégique dans la stratégie d'expansion d'Alan Allman Associates et renforce l'engagement en faveur de l'excellence dans le domaine du conseil. La présence sur cette zone permettra de mieux servir les clients et de contribuer au développement durable de cette région prometteuse.

EN CUMULE, UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 EN HAUSSE DE +17% PAR RAPPORT A 2022 A TAUX DE CHANGE CONSTANT. ALAN ALLMAN ASSOCIATES ATTEINT 99% DE SON OBJECTIF

Chiffre d'affaires (en K€) Cumulé 2023

(non audité) Var. en % Cumulé 2023 à taux de change constant Var. en % taux de change constant4 Cumulé 2022 Périmètre Europe 206 112 22% 206 112 22% 168 421 En K CAD 300 8203 30% 282 270 22% 230 6534 Périmètre Amérique du Nord 156 192 3% 166 457 9% 152 132 En K CAD 227 9623 9% 227 962 9% 208 3454 Périmètre Asie 3 297 x 27 3 297 x 27 117 En K CAD 4 8123 x 29 4 515 x 27 1604 Périmètre consolidé 365 601 14% 375 866 17% 320 669 En K CAD 533 5953 22% 514 748 17% 439 1564

Alan Allman Associates clôture 2023 avec une hausse significative de son chiffre d'affaires (+17% versus 2022 à taux de change constant). A taux de change constant, Alan Allman Associates réalise un chiffre d'affaires sur l'exercice 2023 de 375,9 millions d'euros, soit tout prêt de l'objectif fixé à 380 millions d'euros. Alan Allman Associates atteint, à taux de change constant, 99% de son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023.

Cette performance a été notamment portée par l'arrivée de nouvelles sociétés, le renforcement de ses positions dans ses deux plateformes historiques et le développement significatif de sa présence en Asie.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique du Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en marketing digital et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

[1] Taux de change moyen sur le 4ème trimestre 2023 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,4652CAD

2 Taux de change moyen sur le 4ème trimestre 2022 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,3698CAD

3 Taux de change moyen sur l'exercice 2023 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,4595CAD

4 Taux de change moyen sur l'exercice 2022 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR = 1,3695CAD