20/11/2023 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Alan Allman Associates précise les modalités de l'acquisition de WINNING consulting annoncée ce jour

Issy-les-Moulineaux, le 20 novembre 2023 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, vient apporter des précisions concernant l'opération d'acquisition de WINNING consulting.

La partie de l'acquisition de WINNING consulting réglée en actions représentant 6 000 000 euros est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 595 233 actions, sur le fondement de la 12ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2023 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée aux actionnaires de WINNING consulting) et non en actions auto-détenues.

Ces actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465– AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris devraient intervenir à partir du mercredi 22 novembre 2023.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en Marketing Digital et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE