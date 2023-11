20/11/2023 - 08:00

Alan Allman Associates annonce son expansion au Portugal et en Espagne à travers l'acquisition de WINNING consulting

Issy-les-Moulineaux, le 20 novembre 2023 – 8h00 - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce son expansion au Portugal et en Espagne par l'acquisition de la société de conseil en management WINNING consulting.

WINNING consulting rejoint Alan Allman Associates

Créé en 2012, WINNING consulting est une société de conseil apportant un concept unique sur le marché : offrir des services de conseil à travers des modèles de gestion scientifique. Le principe consiste à appliquer les méthodes scientifiques à l'ingénierie, à la gestion et à l'administration des entreprises.

Les 250 consultants de WINNING proposent ainsi à leurs clients des solutions innovantes, rigoureuses et créatrices de valeur basées sur des méthodes scientifiques pour contribuer au développement de leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Les consultants adressent les principaux challenges de leurs clients : Management (stratégique, de l'innovation, des projets, du changement, des opérations), Contrôle de gestion, comptabilité et fiscalité, Technologie et Science des données.

WINNING intervient dans des domaines variés : grande consommation, services financiers, secteur public, télécommunications, services, transport et logistique et énergie.

Le chiffre d'affaires annuel projeté en 2023 de WINNING consulting est de 13,5 millions d'euros.

« Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de WINNING consulting au sein d'Alan Allman Associates. Leur expertise unique sur le marché du conseil permet d'offrir de nouveaux savoir-faire à nos clients. Cette acquisition stratégique renforce notre position en Europe. Ensemble, nous sommes mieux positionnés pour offrir des conseils exceptionnels et créer de la valeur sur le marché européen. Cette acquisition témoigne aussi de notre engagement envers l'innovation, l'excellence et notre vision commune d'un avenir prospère pour nos clients et notre écosystème. », commente Jean-Marie Thual, Président Directeur Général Alan Allman Associates.

« Nous sommes fiers d'annoncer notre intégration au sein de l'écosystème Alan Allman Associates. Cela ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour notre équipe et nos clients. En unissant nos forces, nous accélérons notre développement et notre attractivité et élargissons notre influence sur le marché européen et mondial. Ensemble, nous sommes mieux équipés pour relever les défis futurs et saisir les opportunités émergentes. Nous sommes impatients de collaborer et de réaliser ensemble des réalisations exceptionnelles dans cette nouvelle phase de notre parcours. », commente Leandro F. Pereira, CEO de WINNING consulting.

Alan Allman Associates élargit sa présence en Europe, en s'implantant au Portugal et en Espagne

Après les Pays-Bas et l'Asie en septembre dernier, Alan Allman Associates à travers cette nouvelle acquisition renforce ses positions en Europe. La péninsule ibérique est devenue un hub pour les start-ups et les entreprises technologiques, offrant un écosystème favorable à l'innovation. Elle connaît une croissance significative dans des secteurs tels que les technologies de l'information, le tourisme, les énergies renouvelables et l'industrie pharmaceutique, secteurs sur lesquels Alan Allman Associates possède déjà des expertises pointues. Alan Allman Associates étend ainsi sa présence à Lisbonne, Porto, Madrid et Barcelone.

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates de 99,99 % des actions de WINNING consulting.

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par la société Alan Allman Associates Portugal et une partie résiduelle, représentant 6 000 000 euros a été réglée par Alan Allman Associates sous forme de 595 233 actions auto-détenues par Alan Allman Associates.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465– AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris devraient intervenir à partir du mercredi 22 novembre 2023.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en Marketing Digital et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

