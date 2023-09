29/09/2023 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Alan Allman Associates annonce son expansion aux Pays-Bas

à travers l'acquisition de Data eXcellence

Issy-les-Moulineaux, le 29 septembre 2023– 7h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce l'expansion de sa présence au Benelux par l'acquisition de la société Data eXcellence (DX), aux Pays-Bas. DX est expert dans le domaine de la data, et plus particulièrement dans la migration de données.

Data eXcellence rejoint Alan Allman Associates

Créé il y a plus de dix ans, Data eXcellence est un acteur reconnu dans l'exécution de projets d'envergure en matière de migration de données. Plus de 50 experts assistent les clients dans toute l'Europe et à l'international, depuis les sites de Nieuwegein et Groningen, aux Pays-Bas. Data eXcellence propose à ses clients des solutions « high end » autour de la migration des données, la qualité des données et la réconciliation. Data eXcellence propose des solutions spécifiques de migration dans les domaines de la finance (banques, assureurs, fonds de pension) et de l'ERP et du CRM dans d'autres domaines comme l'enseignement, les services publics et l'industrie.

« Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Data eXcellence au sein d'Alan Allman Associates. Leur expertise et leur savoir-faire vont nous permettre notamment de développer notre offre Data et de proposer à nos clients des solutions encore plus innovantes et performantes. Leur expertise dans la gestion de projets de migration de données renforce notre engagement à accompagner nos clients dans leur transformation digitale et à les aider à atteindre leurs objectifs de croissance sur la zone Benelux. », commente Jean-Marie Thual, Président Directeur Général Alan Allman Associates.

« Nous sommes fiers de rejoindre Alan Allman Associates au Benelux. Avec ce rapprochement, nous allons pouvoir accélérer notre croissance et notre internationalisation, renforcer notre attractivité sur le marché, offrir à nos talents de nouvelles perspectives de carrière, et à nos clients des offres complémentaires. », commente Guido Jurgens, CEO.

Alan Allman Associates élargit sa présence au Benelux, en s'implantant aux Pays-Bas

Alan Allman Associates à travers cette nouvelle acquisition renforce ses positions au cœur de l'Europe. Les Pays-Bas sont une implantation stratégique pour l'écosystème. Au-delà de sa position géographique idéale, les Pays Bas disposent d'experts reconnus, qui place l'innovation au cœur de leur expertise, et de nombreux talents multilingues.

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale Alan Allman Associates Belgium, de 80% des actions de la société eXcellence Group. Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par la société Alan Allman Associates Belgium et une partie résiduelle sous forme de 93 370 actions auto-détenues par Alan Allman Associates.

Le chiffre d'affaires annuel projeté en 2023 de la société eXcellence Group est de 6,929 millions d'euros.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en Marketing Digital et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE