COMMUNIQUE DE PRESSE

Alan Allman Associates publie ses résultats du 1er semestre 2023

Croissance du chiffre d'affaires : +23% hors effet taux de change

Maintien de la rentabilité à 10%

Confirmation des objectifs de l'exercice 2023 de 380 millions d'euros et du plan stratégique 2025

Issy-les-Moulineaux, le 27 septembre 2023 – 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Écosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international spécialisés dans la stratégie et la transformation digitale des organisations, publie ses résultats pour le premier semestre de l'année 2023 arrêté par le conseil d'administration du 25 septembre 2023.

Le rapport semestriel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et peut être consulté sur le site internet de Alan Allman Associates (https://alan-allman.com), dans l'espace Investisseurs, rubrique « Information financière ».

• Un chiffre d'affaires en hausse de +17,1% et de +23,0% hors effet taux de change. L'Ecosystème a réalisé un chiffre d'affaires au premier semestre 2023 de 182,1 millions d'euros versus un chiffre d'affaires de 155,4 millions d'euros sur la même période en 2022.

• Un résultat opérationnel d'activité (ROA) de 18 millions d'euros au premier semestre 2023, soit une augmentation de 14,1% par rapport au premier semestre 2022.

• Au 30 juin 2023, l'Écosystème compte 3 504 collaborateurs en équivalent temps plein.

Jean-Marie Thual, Président Directeur général d'Alan Allman Associates, commente : « Au cours du 1er semestre 2023, Alan Allman Associates a continué l'implémentation de son plan stratégique 2025 tout en poursuivant son fort développement, associant croissance organique et acquisitions stratégiques. Plusieurs jalons ont ainsi été franchis en matière d'internationalisation, de recrutement ou de mise en place d'une politique RSE parmi les plus avancées du secteur du Conseil. Renforcé par l'intégration réussie de ses dernières croissances externes, Alan Allman Associates est en mesure de confirmer son objectif de chiffre d'affaires annuel en dépit d'un contexte macroéconomique où la visibilité est réduite. À moyen terme, l'Écosystème réaffirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros à horizon 2025, conforté dans ses capacités d'exécution et confiant dans le potentiel de développement de ses marchés. »

Eléments[1] (en K EUR) S1 2023 S1 2022 Var. en % Chiffre d'affaires consolidé 182 053 155 447 + 17,1% ROA 18 075 15 838 + 14,1%

UN PREMIER SEMESTRE 2023 EN CROISSANCE DE +23% HORS EFFET TAUX DE CHANGE (+17%)

Chiffre d'affaires (en K€) S1 2023 S1 2022 Var. en % Périmètre Europe et Afrique du Nord 102 462 82 591 + 24 % En K CAD 149 2352 114 8023 + 30 % Périmètre Amérique du Nord et Asie 79 592 72 855 + 9 % En K CAD 115 9252 101 2693 + 14 % Périmètre consolidé 182 053 155 447 + 17 % En K CAD 265 1602 216 0713 + 23 %

Au premier semestre 2023, l'écosystème enregistre une croissance de chiffre d'affaires de +23% hors effet taux de change (+17%) avec un chiffre d'affaires consolidé de 182 millions d'euros (soit plus que le chiffre d'affaires de l'avant dernier exercice : 177 millions en 2021).

Les sociétés ayant rejoint l'Écosystème au cours du premier semestre ont contribué pour 7,3 millions d'euros (10,6 millions de dollars canadiens)2 au chiffre d'affaires sur un accroissement total de 26,6 millions d'euros (49 millions de dollars canadiens) soit 5 points de la croissance de 17% du semestre.

Depuis le début de l'année, Alan Allman Associates a en effet accueilli 13 cabinets au sein de son Écosystème en Amérique du Nord et en France, poursuivant ainsi son internationalisation :

· Luminet qui a rejoint le cabinet ited en Amérique du Nord;

· Humans4Help en France, qui est venu enrichir l'offre RPA ;

· Excelsior et Evisiance en France - avec 10 agences spécialisées en marketing digital et communication - qui ont permis de créer le pôle Conseil en Marketing Digital ;

· Société Conseil Lambda a rejoint les équipes de Victrix, pour donner naissance à l'un des plus grands cabinets en cybersécurité du Québec, en juillet dernier.

UN RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE (ROA) SEMESTRIEL EN CROISSANCE DE +14,1%

ROA (en K EUR) S1 2023 S1 2022 Var. en % Périmètre Europe et Afrique du Nord

En K CAD 9 601 13 9842 9 082

12 6243 +5,7% Périmètre Amérique du Nord et Asie

En K CAD 8 474 12 3422 6 756

9 3913 +25,4% Périmètre consolidé

En K CAD 18 075 26 3262 15 838

22 0153 +14,1 %

- Au 1er semestre 2023, Alan Allman Associates a réalisé un résultat opérationnel d'activité (ROA) en hausse de +14,1% en comparaison de la période correspondante de 2022. La rentabilité se maintient au niveau élevé de 10%, proche de celui du 1er semestre 2022.

- En Europe, le ROA de l'exercice ressort à 9,6 M€, en progression de +5,7% par rapport au 1er semestre 2022, porté par la bonne tenue de l'activité.

- En Amérique du Nord, le ROA du S1 2023 s'élève à 8,5 M€, en progression de +25,4% par rapport au 1er semestre 2022. L'amélioration de la marge est la conséquence de la bonne profitabilité des acquisitions récentes et la traduction des gains de productivité réalisés par les sociétés nouvellement intégrées au sein de l'Écosystème.

UNE RENTABILITE QUI SE MAINTIENT A 10%

La rentabilité de l'Ecosystème se maintient ainsi à un niveau élevé de 10%, comparable à celui des semestres précédents en dépit des conditions de marché moins favorables et des charges induites par l'intégration des nouvelles sociétés. Cette performance illustre la pertinence du modèle de l'Écosystème qui permet de faire évoluer le mix services vers des prestations à plus forte valeur ajoutée, notamment à travers des acquisitions stratégiques, tout en améliorant la productivité des cabinets intégrés qui bénéficient d'un support de gestion centralisée efficace et développent une structure de coûts optimisée.

DYNAMIQUE DE RECRUTEMENTS TOUJOURS SOUTENUE AU 1ER SEMESTRE 2023

Alan Allman Associates a confirmé son attractivité sur un marché des talents où l'accès aux compétences les plus recherchées est stratégique. Au 30 juin 2023, l'Écosystème compte 3 504 collaborateurs en équivalent temps plein, conséquence d'une croissance soutenue de 31,1% de la moyenne des ETP sur les 5 derniers semestres. Cette attractivité est le fruit d'une politique active, alignée avec la volonté de l'Écosystème de placer l'humain au cœur de son modèle, qui a notamment permis à Alan Allman Associates de devenir N°1 monde du classement « Choose my company/Happy at work » pour la 2ème année consécutive.

MISE EN PLACE D'UN FONDS COMMUN DE PLACEMENT ENTREPRISE

Lors du premier semestre 2023, Alan Allman Associates a mis en place un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) avec le souhait d'associer ses collaborateurs à sa réussite et plus généralement à sa stratégie à long terme. Dans le cadre de ce FCPE, 81 195 actions ont été souscrites par les salariés, à un prix de souscription unitaire de 7,13 euros, grâce à une décote de 30% octroyée par la Société sur le prix de souscription. L'investissement total s'élève à 578 920,35 euros.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Le 1er juillet 2023, l'Écosystème a finalisé l'acquisition, au travers de sa filiale Les Solutions Victrix, de 100% de la Société Conseil Lambda spécialisée dans la transformation organisationnelle, du management de projets, de la gestion des TI ainsi qu'en cybersécurité. L'Écosystème entend poursuivre sa stratégie de création de marques fortes et expertes au Canada.

CONFIRM ATION DES PERSPECTIVES POUR 2023 ET DU PLAN STRATÉGIQUE 2025

À l'issue de ce 1er semestre, l'Écosystème confirme viser un chiffre d'affaires annuel 2023 de 380 millions d'euros. Au-delà, Alan Allman Associates réaffirme l'objectif de son plan stratégique RISE 2025, rehaussé en juin dernier, à savoir réaliser un chiffre d'affaires annuel de 550 millions d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2025, accompagné d'une progression de sa rentabilité.

Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l'objet d'une publication spécifique, conformément à l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, et sera disponible sur le site www.alan-allman.com. Ce communiqué de presse présente le chiffre d'affaires du premier semestre 2023, issu des comptes consolidés semestriel d'Alan Allman Associates au 30 juin 2023. Les procédures d'examen limité par les Commissaires aux comptes sont finalisées.

À propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en marketing digital et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

