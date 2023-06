22/06/2023 - 07:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les actionnaires d'Alan Allman Associates approuvent l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Mixte 2023

91,12% du capital social représenté à l'Assemblée Générale

Toutes les résolutions largement approuvées

Issy-les-Moulineaux, le 22 juin 2023 – 7 heures (CEST) - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international spécialisés dans la stratégie et la transformation digitale des organisations, annonce ce jour l'approbation par les actionnaires de l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 21 juin 2023.

Sur première convocation, le quorum nécessaire a été atteint, les actionnaires ayant voté représentent 91,12% du capital social et 94,83% des droits de votes exerçables de la Société. Ils ont approuvé l'ensemble des résolutions Les résultats détaillés sont disponibles ci-dessous et sur le site internet d'Alan Allman Associates - Investisseurs.

N° de la résolution Total des voix exprimées Nombre d'actions représenté par les voix exprimées Proportion du capital représentée par les voix exprimées Pour Contre Résultat du vote Abstention Nombre de voix en % Nombre de voix en % Nombre de voix 1 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 2 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 3 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 4 977 147* 40 828 016 91,12% 976 491 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 5 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 6 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 944 99,962% 30 765 0,038% 656 0,001% 7 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 944 99,962% 30 765 0,038% 656 0,001% 8 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 944 99,962% 30 765 0,038% 656 0,001% 9 661 147* 40 828 016 91,12% 628 626 95,176% 31 865 4,824% 656 0,001% 10 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 11 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 12 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 480 592 99,960% 32 117 0,040% 656 0,001% 13 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 480 592 99,960% 32 117 0,040% 656 0,001% 14 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 480 592 99,960% 32 117 0,040% 656 0,001% 15 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 480 592 99,960% 32 117 0,040% 656 0,001% 16 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 692 99,961% 31 017 0,039% 656 0,001% 17 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 692 99,961% 31 017 0,039% 656 0,001% 18 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 19 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 480 844 99,960% 31 865 0,040% 656 0,001% 20 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 944 99,962% 30 765 0,038% 656 0,001% 21 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 944 99,962% 30 765 0,038% 656 0,001% 22 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 692 99,961% 31 017 0,039% 656 0,001% 23 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 692 99,961% 31 017 0,039% 656 0,001% 24 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 480 592 99,960% 32 117 0,040% 656 0,001% 25 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 692 99,961% 31 017 0,039% 656 0,001% 26 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 692 99,961% 31 017 0,039% 656 0,001% 27 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 481 694 99,961% 31 015 0,039% 656 0,001% 28 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 29 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001% 30 80 513 365 40 828 016 91,12% 80 512 709 100,000% 0 0,000% 656 0,001%

*résolutions où des votes ont été exclus

Alan Allman Associates remercie l'ensemble des actionnaires ayant participé au vote.

À propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

