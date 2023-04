26/04/2023 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

26 AVRIL 2023

Alan Allman Associates dépasse encore ses objectifs pour 2022

Croissance du chiffre d'affaires sur 2022 : +81,3%

Quasi triplement du ROA entre 2020 et 2022

Trésorerie nette au 31 décembre 2022 : 20,6 M€

Croissance du chiffre d'affaires sur T1 2023 : +26,85%

Confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires de 480 M€ à 2025

Issy-les-Moulineaux, le 26 avril 2023 – 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international spécialisés dans la stratégie et la transformation digitale des organisations, publie ses résultats annuels pour l'année 2022 arrêtés par le conseil d'administration du 24 avril, avec un chiffre d'affaires de 320,7 M€ en progression de +81,3% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2021. Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROA) affiche une progression de +86,7% par rapport au ROA 2021.

Jean-Marie Thual, Président Directeur Général et Fondateur d'Alan Allman Associates commente : « 2022 témoigne encore de la très forte dynamique de croissance de notre activité centrée sur le conseil stratégique et la transformation digitale des entreprises. La forte progression du ROA, supérieure à celle du chiffre d'affaires, atteste la bonne maîtrise financière de l'écosystème. Alan Allman Associates se positionne comme le partenaire long terme de ses clients et les accompagne efficacement sur toute la chaîne de valeur du conseil pour leur transformation, que ce soit dans les Transports, la Défense, l'Industrie ou la Santé entre autres secteurs d'activités. L'écosystème reste focalisé sur son attractivité et le renforcement de son offre d'expertises stratégiques au travers d'acquisitions sélectives, et au service de ses clients à l'international. »

Eléments audités[1] (en K EUR) 31/12/2022 31/12/2021 Var. en % Chiffre d'affaires consolidé 321 670 176 864 + 81,3% ROA 32 186 17 240 + 86,7%

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE +81,3 % PORTEE PAR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Chiffre d'affaires audité (en K EUR) 31/12/2022 31/12/2021* Var. en % Périmètre Europe

En K CAD 168 421

230 6532 116 763

173 1133 + 44,2 % Périmètre Amérique du Nord et Asie

En K CAD 152 249

208 5052 60 101

89 1063 + 153,3% Périmètre consolidé 320 670 176 864 + 81,3% En K CAD 439 1582 262 2183

* Voir la note ci-dessous intitulée « modification d'appréciation de principal en agent sur une filiale canadienne »

Alan Allman Associates enregistre un chiffre d'affaires audité à 321 M EUR (soit 439 M CAD2), avec une accélération de sa croissance de +81,3% entre 2021 et 2022.

La performance est forte à l'international, avec notamment la croissance en Amérique du Nord qui a atteint +153,3% en 2022 (versus 2021) pour un chiffre d'affaires 2022 de 152,2 M EUR (soit 208,5 M CA2).

La performance des cabinets européens est également exceptionnelle dans un environnement complexe avec une croissance de chiffre d'affaires du périmètre entre 2021 et 2022 de +44,2%.

Avec une organisation unique en écosystème, Alan Allman Associates s'est construit autour de cabinets de conseil experts notamment dans le domaine de la stratégie et de la transformation digitale. Ce modèle unique sur des secteurs porteurs, une nouvelle fois, en 2022, prouve sa performance, sa résilience et son attractivité.

L'attractivité s'est poursuivie à un rythme soutenu d'acquisitions en 2022. La stratégie d'acquisition de l'Ecosystème est guidée par la volonté de disposer de marques fortes mais également de renforcer la présence géographique dans les zones où Alan Allman Associates est déjà présent. 10 cabinets de conseil ont rejoint Alan Allman Associates en France, au Benelux et au Canada durant l'année 2022. Ces marques viennent renforcer les expertises de l'écosystème dans les domaines clés du swift, de l'ERP, du cloud, du e-commerce, de la ville connectée...

En Europe, ce sont cinq nouveaux cabinets belges et deux français qui ont contribué à hauteur de 8,46% du chiffre d'affaires global de l'exercice 2022.

En Amérique du Nord, ce sont trois nouveaux cabinets canadiens qui ont contribué à hauteur de 9,94% du chiffre d'affaires global de l'exercice 2022.

Cette stratégie de croissance s'appuie sur le déploiement du plan RISE 2025 centré sur 5 priorités :

Focus Client : Développer les secteurs prometteurs & résilients, maintenir la diversité de notre portefeuille tout en conservant notre indépendance.

Focus Offres : Continuer à déployer des marques fortes tout en favorisant le cross-selling.

Focus Talents : Recruter + 800 talents/an tout en accroissant notre investissement en formation et dans l'innovation.

Focus Géographie : Consolider notre présence en Europe et Amérique du Nord et préserver notre plateforme d'observation en Asie.

Focus Finance : Accélérer notre croissance externe tout en consolidant les synergies opérationnelles entre cabinets et en améliorant l'accueil des nouveaux cabinets.

UN RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE (ROA) EN CROISSANCE DE +86,7% ENTRE 2021 et 2022

ROA audité (en K EUR) 31/12/2022 31/12/2021 Var. en % Périmètre Europe 18 282 11 675 +56,6% Périmètre Amérique du Nord et Asie 13 904 5 565 +149,9% Périmètre consolidé 32 186 17 240 +86,7 %

31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 ROA 11 983 17 240 32 186 VAR. EN % 34,5% 43,9% 86,7% ROA en % de CA 9% 9,75% 10,04%

Alan Allman Associates a vu son résultat opérationnel d'activité (ROA) tripler entre 2020 et 2022, et une croissance de +86,7% entre 2021 et 2022. Le ROA de l'écosystème atteint 10,04% en 2022.

En Europe, le ROA de l'exercice ressort à 18,3 M€, en progression de +56,6% par rapport à 2021. Cette hausse s'explique par la montée en puissance des cabinets acquis en 2021, et par la bonne maîtrise des coûts.

À l'international, le ROA 2022 s'élève à 13,9 M€, en progression de +149,9% en comparaison de 2021. Comme en Europe, l'amélioration de la marge est la conséquence de la montée en productivité des cabinets intégrés.

FORTS INVESTISSEMENTS POUR L'AVENIR DE L'ECOSYSTEME

Alan Allman Associates a investi 64 M EUR sur l'exercice 2022 principalement financés par de la dette bancaire.

La majorité des prêts contractés sur l'année 2022 ont servi à financer les opérations de croissance externe d'Alan Allman Associates. Pour rappel, l'Ecosystème a réalisé l'acquisition de 10 cabinets de conseil au cours de l'exercice 2022. Au 31 décembre 2022, Alan Allman Associates affiche une trésorerie nette disponible de 20,6 M EUR qui constitue en plus de l'ensemble des lignes de financement disponibles du Groupe une marge de manœuvre significative non seulement pour la poursuite de ses activités sur les 12 prochains mois mais également pour poursuivre sa stratégie de croissance externe.

Les capitaux propres d'Alan Allman Associates se sont renforcés au cours de l'exercice 2022 pour atteindre 50 M EUR notamment liés au développement de l'activité sur l'exercice 2022.

UN ECOSYSTEME TOUJOURS AUSSI ATTRACTIF, AVEC UN TAUX DE CROISSANCE DES EFFECTIFS MOYENS DE +35,4% DEPUIS 5 ANS

L'humain est au cœur du modèle depuis la création d'Alan Allman Associates en 2009. L'écosystème innove en permanence pour donner du sens au travail, offrir aux talents qui le rejoignent de réelles perspectives de carrière et un épanouissement professionnel. Ils sont plus de 800 à avoir rejoint en 2022 l'un des cabinets membre d'Alan Allman Associates.

1ère place monde au classement indépendant « Happy at work », label « Great Place to work », passage de la médaille Silver à Gold Ecovadis pour sa performance RSE… sont autant de signaux concrets de l'attractivité d'Alan Allman Associates, et du bien-être au sein de l'écosystème. Le leadership inspirant, dynamique, et agile des dirigeants de l'écosystème, associé à l'expertise des consultants, permet également de sécuriser la très forte dynamique de croissance.

Evolution des effectifs moyens

L'Effectif moyen au sein du groupe croît en moyenne de +35,4% depuis 5 ans.

Au 31/12/2022, l'effectif atteint 3 352 personnes.

UN CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2023 EN FORTE CROISSANCE

Chiffre d'affaires (en K EUR) T1 2023 T1 2022 Var. en % Périmètre Europe 50 349 40 294 24,95% Périmètre Amérique du Nord et Asie 39 719 30 707 29,35% Périmètre consolidé 90 068 71 001 26,85%

Au 1er trimestre de l'exercice 2023, Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d'affaires de 90,1 M EUR, matérialisant une croissance de +26,9% en comparaison au 1er trimestre de l'exercice 2022.

L'Amérique du Nord continue sa progression dans le mix d'activité avec une croissance de près de +30% et contribue désormais à hauteur de 44% au chiffre d'affaires global.

Intégration de nouveaux cabinets au sein d'Alan Allman Associates :

La stratégie d'acquisition de l'Ecosystème est guidée par la volonté de disposer de marques fortes mais également de renforcer la présence géographique dans les zones où Alan Allman Associates est déjà présent. Ainsi, deux nouvelles acquisitions ont rejoint l'Ecosystème durant le premier trimestre 2023. Ces cabinets ont contribué à hauteur de 0,96% du chiffre d'affaires global du 1er trimestre 2023.

OPÉRATIONS POST-CLOTURE : POURSUITE DE LA CROISSANCE EXTERNE ET CRÉATION DU PÔLE DIGITAL MARKETING

Au cours du premier trimestre 2023, l'écosystème a structuré un nouveau pôle Alan Allman Associates Digital Marketing à partir de 2 acquisitions structurantes : le groupe Evisiance (8 sociétés) et Excelsior. Avec un chiffre d'affaires de 12,93 millions d'euros en 2022 (non audité hors intra-groupe), les marques du groupe Evisiance sont spécialisées en communication digitale, webmarketing, événementiel et vidéo. Excelsior accompagne les entreprises dans leur transformation web2 puis web3 avec un prisme Talents/Evénements/Conseil et réalise un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2022 (non audité).

Ce nouveau pôle s'inscrit dans la stratégie d'Alan Allman Associates visant à renforcer sa position sur le marché grâce à des marques fortes spécialisées et de proposer aux clients l'une des offres de services les plus complètes en marketing digital.

Alan Allman Associates a également finalisé l'acquisition de deux nouvelles sociétés sur le 1er trimestre 2023 :

À travers sa filiale ited, de 100% des actions de la société Luminet. Grâce à cette acquisition, l'Ecosystème crée un véritable département des systèmes téléphoniques nuagiques et sécurité au Canada au travers sa marque forte ited ;

À travers sa filiale Alan Allman Associates France, de 89,29% des actions de la société Humans4help. Avec cette opération, l'Écosystème renforce son pôle « Stratégie et

Management » et étend sa présence en Europe et en Afrique du Nord (Maroc, Tunisie…).

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES POUR 2023 ET CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2025

Pour l'exercice 2023, le recrutement et la fidélisation des talents restent au premier plan pour l'Écosystème, tout comme la stratégie de croissance externe, la création de marques fortes et d'offres d'excellence. La bonne exécution de son plan stratégique RISE 2025 permet à Alan Allman Associates d'être confiant dans sa capacité à tenir ses objectifs de croissance et de confirmer son objectif de chiffre d'affaires de 480 millions d'euros en 2025.

À propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 4 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle, conseil en marketing digital et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Florence Perrin-Méric

fperrinmeric@alan-allman.com

* * * * *

* Modification d'appréciation de principal en agent sur une filiale canadienne

Une analyse du chiffre d'affaires dans le cadre d'IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » a conduit à une modification d'appréciation de la norme considérant qu'une filiale canadienne agissait en tant qu'agent mandaté plutôt qu'en tant que principal, en l'absence de démonstration de l'exercice du contrôle des services sous-jacents transmis au client. Ce changement d'appréciation a pour conséquence de présenter le chiffre d'affaires en net sur l'activité de cette filiale plutôt qu'en brut comme cela était le cas auparavant, induisant une correction rétrospective des informations financières présentées au cours des périodes précédentes.

A titre indicatif, l'évolution du chiffre d'affaires brut tel que présenté dans nos précédentes communications est disponible en note 4.2 des annexes aux états financiers consolidés disponibles librement sur notre site Internet.

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Les procédures d'audit ont été effectuées et les rapports émis.