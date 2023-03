23/03/2023 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Alan Allman Associates annonce la création de son 4ème pôle d'expertise par l'acquisition de 9 sociétés

spécialisées en marketing digital

Issy-les-Moulineaux, le 23 mars 2023– 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce la création de son pôle Alan Allman Associates Digital Marketing par la réalisation de 2 acquisitions structurantes : le groupe Evisiance (8 sociétés) et Excelsior. Cette stratégie de croissance s'inscrit dans la volonté d'Alan Allman Associates de renforcer sa position sur le marché français, de poursuivre sa stratégie de marques fortes spécialisées et de proposer aux clients des cabinets de l'écosystème une offre de services plus complète en communication et marketing digital.

Alan Allman Associates Digital Marketing, axe de croissance pour le plan RISE 2025

Alan Allman Associates à travers ces 9 nouvelles acquisitions crée un pôle Conseil en Marketing Digital. Cette stratégie de croissance s'inscrit dans le cadre du plan RISE 2025 et dans la volonté de l'écosystème de renforcer sa position sur le marché, de poursuivre sa stratégie de marques fortes spécialisées et de proposer aux clients des cabinets membres d'Alan Allman Associates une offre de services plus complète en communication et marketing digital. Le marketing digital est aujourd'hui la base de l'interface utilisateur de toutes les évolutions technologiques.

Le groupe Evisiance et Excelsior sont des acteurs reconnus du marché et apporteront leur savoir-faire, leur expertise et leur expérience aux clients des cabinets de l'écosystème. Les équipes de ce pôle sont composées d'experts en stratégie digitale, en marketing, en UX/UI, en VR, en gestion de contenu et en analyse de données. Ces experts travailleront en étroite collaboration avec les clients des cabinets pour leur offrir des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins.

Ce nouveau pôle permet à Alan Allman Associates de renforcer sa présence géographique sur le marché français.

« Nous sommes ravis d'accueillir les équipes des deux organisations au sein d'Alan Allman Associates. Leur expertise et leur savoir-faire vont nous permettre notamment de construire notre offre de services en marketing digital et de proposer à nos clients des solutions encore plus innovantes et performantes. La création de ce pôle d'expertise renforce notre engagement à accompagner nos clients dans leur transformation digitale et à les aider à atteindre leurs objectifs de croissance. », commente Jean-Marie Thual, Président Directeur Général Alan Allman Associates.

Le groupe Evisiance rejoint Alan Allman Associates

8 agences spécialisées en marketing digital et communication rejoignent l'écosystème Alan Allman Associates à travers l'acquisition du groupe Evisiance. Avec un chiffre d'affaires de 12,93 millions d'euros en 2022 (non audité hors intra-groupe), les marques du groupe Evisiance sont spécialisées en communication digitale, webmarketing, événementiel et vidéo. Atmosphere, Day on mars, Emagineurs, Evisiance Conseil, Evisiance Talent, Frsh, Hotanka, Lux Modernis et leurs 120 talents rejoignent donc Alan Allman Associates Digital Marketing créé pour l'occasion.

« Avec ce rapprochement, nous sommes fiers de créer un nouveau pôle Alan Allman Associates Digital Marketing. Nous accélérons notre stratégie de communication et de marketing digital accompagnée de la technologie et de la gestion de contenus pour nos clients publics et du secteur privé. Notre convergence donne du sens à la performance de nos clients. », commente Daniel Vautrin, Fondateur Groupe Evisiance.

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par Alan Allman Associates. La partie résiduelle, représentant 2 500 000 euros, est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 272 628 actions, sur le fondement de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à l'actionnaire unique du groupe Evisiance)[1].

La société Excelsior intègre Alan Allman Associates

Créée en 2019, Excelsior accompagne les entreprises dans leur transformation web2 puis web3 avec un prisme Talents/Evénements/Conseil. Avec 70 personnes, Excelsior réalise un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2022 (non audité).

Stéphane Boukris, fondateur et CEO de Excelsior commente : « Cette intégration vient à la fois saluer les efforts et résultats de notre équipe ; et en même temps nous donner les meilleures armes pour continuer à doubler la croissance d'Excelsior chaque année. Je ne peux que m'en réjouir ».

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par Alan Allman Associates. La partie résiduelle, représentant 3 120 096 euros, est réglée par Alan Allman Associates sous forme

de 350 572 actions, sur le fondement de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à l'actionnaire unique de Excelsior)[2].

Le Groupe Evisiance et Excelsior, aujourd'hui réunies au sein de Alan Allman Associates Digital Marketing, ont réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 21,53 millions d'euros (non audité).

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

A propos du groupe Evisiance

Evisiance est un groupe de communication et de stratégie digitale, entre autres au service des projets publics, des grands noms du secteur de l'industrie pharmaceutique et des Belles Maisons internationales du luxe.

Trois marchés forts, auprès desquels Evisiance s'exprime par trois pôles d'excellence : le Conseil, la Production Créative et la gestion des Talents pour transmettre nos savoir-faire dans le temps à nos clients.

Constitué en à peine plus de deux ans par croissance externe et développement organique, Evisiance rayonne aujourd'hui grâce à ses 8 marques expertes fortes, et une implantation géographique stratégique à Lyon, Paris, Bordeaux, Angers, et Genève.

A propos de Excelsior

Excelsior a été fondée en 2019 par Stéphane Boukris, repeat-entrepreneur à succès et TOP100 influenceurs LinkedIn dans le secteur de la tech et de l'Entertainment, ancien lauréat de la BFM Académie. Avec une équipe de passionnés, il accompagne les entreprises dans leur transformation web2 puis web3 avec un prisme Talents/Events/Conseil comme AXA, Carrefour, TF1, Clarins… En 2022, Excelsior a connu une croissance de +300%, la plaçant parmi les entreprises françaises les plus performantes du moment.

* * * * *

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1]Sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote. Les 272 628 actions nouvelles, représentant environ 0,61% du capital, porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465 – AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus à partir du 27 mars 2023.

[2]Sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote. Les 350 572 actions nouvelles, représentant environ 0,78% du capital, porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465 – AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus à partir du 27 mars 2023.