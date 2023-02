22/02/2023 - 18:00

Alan Allman Associates confirme une croissance du chiffre d'affaires au-delà des attentes pour le quatrième trimestre 2022 et fixe ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2023

Issy-les-Moulineaux, le 22 février 2023 – 18h – Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce +81% de hausse du chiffre d'affaires 2022.

UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES T4 2022 REMARQUABLE (+61%) SOUTENUE NOTAMMENT PAR UN DEVELOPPEMENT DE L'AMERIQUE DU NORD (+100%)

Chiffre d'affaires (en K€) T4 2022

Non audité T4 2021*

Non audité Var. en % Périmètre Europe 46 524 33 933 + 37,1 % En K CAD 63 729[1] 48 908[2] Périmètre Amérique du Nord et Asie 40 364 20 160 + 100,2 % En K CAD 55 2911 29 0562 Périmètre consolidé 86 888 54 093 + 60,6 % En K CAD 119 0201 77 9642

* Voir la note ci-dessous intitulée « modification d'appréciation de principal en agent sur une filiale canadienne »

Au quatrième trimestre 2022, Alan Allman Associates continue sa croissance de chiffre d'affaires soutenue (+60,6%) en comparaison de celui réalisé sur le quatrième trimestre 2021 (+54,5%).

Alan Allman Associates enregistre un quatrième trimestre remarquable pour l'année 2022, après un T4 2021 qui était déjà exceptionnel, avec un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros (soit 119 millions de dollars canadiens). Le quatrième trimestre a notamment été marqué par de nouvelles intégrations de sociétés : KeyBoss Group en France et TeccWeb au Canada, qui ont contribué à hauteur de 972 K€ de chiffres d'affaires sur ce quatrième trimestre 2022.

EN CUMULE, UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 TRES AU DELA DES ATTENTES, AVEC UNE HAUSSE DE +81%

Chiffre d'affaires (en K€) 2022

Non audité 2021* Var. en % Périmètre Europe 168 421 116 763 + 44,2 % En K CAD 230 652[3] 173 113[4] Périmètre Amérique du Nord et Asie 152 248 60 101 + 153,3 % En K CAD 208 5043 89 1064 Périmètre consolidé 320 669 176 864 + 81,3 % En K CAD 439 1563 262 2184

* Voir la note ci-dessous intitulée « modification d'appréciation de principal en agent sur une filiale canadienne »

Alan Allman Associates clôture sa première année pleine de cotation. Cette première année pleine a vu notamment une amélioration de ses outils, de ses process (notamment norme ISO), des ventes croisées, des processus d'intégration des nouveaux cabinets (avec notamment la publication d'un livre blanc de l'intégration)…

Alan Allman Associates avait pour objectif d'atteindre son programme Rise 2025 (un doublement de taille) dès 2022, soit 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, fixé lors de la cotation (en Avril 2021). Cet objectif a été dépassé en 2022 de plus de 40 millions d'euros, soit + de 14,6% avec 3 ans d'avance.

Cette performance a été notamment portée par l'arrivée de nouvelles sociétés. En 2022, Alan Allman Associates a intégré 10 cabinets : Continuum, Privatum, Digitalum, Jidoka et Sirus au Benelux, Gurus Solutions, sourcevolution et TeccWeb au Canada, ACI Projets et KeyBoss Group en France, qui ont contribué à hauteur de 59 millions d'euros.

Alan Allman Associates a renforcé ses positions dans ses 3 plateformes géographiques majeures et accélère ses synergies.

FORT DE LA DYNAMIQUE, ALAN ALLMAN ASSOCIATES FIXE SES OBJECTIFS 2023

Fort de ses résultats et suite à deux années exceptionnelles, Alan Allman Associates fixe ses objectifs pour 2023 à 380 millions d'euros soit une augmentation de 100 millions d'euros.

Alan Allman Associates est confiant sur la réalisation de ses objectifs du plan Rise 2025 à 480 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Les éléments du plan Rise 2025 restent inchangés.

Le programme stratégique Rise 2025 permet à l'écosystème de maintenir une excellente dynamique.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique du Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

* Modification d'appréciation de principal en agent sur une filiale canadienne

Une analyse du chiffre d'affaires dans le cadre d'IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » a conduit à une modification d'appréciation de la norme considérant qu'une filiale canadienne agissait en tant qu'agent mandaté plutôt qu'en tant que principal, en l'absence de démonstration de l'exercice du contrôle des services sous-jacents transmis au client.

Ce changement d'appréciation a pour conséquence de présenter le chiffre d'affaires en net sur l'activité de cette filiale plutôt qu'en brut comme cela était le cas auparavant, induisant une correction rétrospective des informations financières présentées au cours des périodes précédentes.

A titre indicatif, ci-dessous une présentation de l'évolution du chiffre d'affaires brut tel que présenté dans nos précédentes communications :

Chiffre d'affaires (en K€) T4 2022

Non audité T4 2021

Non audité Var. en % Périmètre Europe 46 524 33 933 + 37,1 % En K CAD 63 7291 48 9082 Périmètre Amérique du Nord et Asie 44 608 23 758 + 87,8 % En K CAD 61 1041 34 2432 Périmètre consolidé 91 132 57 691 + 58 % En K CAD 124 8321 83 1502

Chiffre d'affaires (en K€) 2022

Non audité 2021 Var. en % Périmètre Europe 168 421 116 763 + 44,2 % En K CAD 230 6523 173 1134 Périmètre Amérique du Nord et Asie 170 516 71 508 + 138,5 % En K CAD 233 5223 106 0174 Périmètre consolidé 338 937 188 270 + 80 % En K CAD 464 1743 279 1304

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures.

Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Taux de change moyen sur le 4e trimestre 2022 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR = 1,3698 CAD

[2] Taux de change moyen sur le 4e trimestre 2021 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR = 1,4413 CAD

[3] Taux de change moyen pour l'année 2022 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR = 1,3695 CAD

[4] Taux de change moyen pour l'année 2021 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR = 1,4826 CAD