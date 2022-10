07/10/2022 - 18:05

Issy-les-Moulineaux, le 7 octobre 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce la réalisation de l'opération d'acquisition sur la société Keyboss Group, expert français du service conseil en cash-management.

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale Alan Allman Associates France, de 100% des actions de la société Keyboss Group. Au travers de cette acquisition, l'Ecosystème souhaite renforcer ses activités françaises autour du cash management, de l'optimisation de processus et du management de projet.

Le chiffre d'affaires annuel en 2022 de la société Keyboss Group s'est établi à 2,052 millions d'euros (clôture au 31/03/2022) et, projette un atterrissage à 2,780 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/2023 (non certifié, non audité et non approuvé).

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par la société Alan Allman Associates France. La partie résiduelle, représentant 864.000€, est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 85 038 actions, sur le fondement de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à certains actionnaires cédants de Keyboss Group)[1].

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

A propos de Keyboss Group

Fondée en 2016 par Monsieur Renaud Lalain et Monsieur Nicolas Ouazan, Keyboss est une société spécialisée dans le cash management, avec une expertise forte sur les domaines SWIFT et Paiements. Elle développe une activité autour des domaines Compliance, Trésorerie et Monétique.

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Julie Doré

jdore@alan-allman.com

[1] Sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote. Les 85 038 actions nouvelles, représentant environ 0,19% du capital, porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465 – AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 17 octobre 2022.

