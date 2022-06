29/06/2022 - 18:05

Issy-les-Moulineaux, le 29 juin 2022 – 18h – Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, a procédé ce jour à une émission de 250 obligations convertibles en actions (OCA) d'une valeur nominale de 1.000 euros, au profit de Negma group Ltd pour un montant nominal total de 250.000€.

Ce tirage faite suite à la signature finale du contrat d'OCA annoncé le 12 mai dernier.

Negma dispose de la faculté de convertir ces OCA à tout moment pendant un an sur la base d'un prix de conversion calculé comme étant 94% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes sur les quinze jours de bourse consécutifs avant conversion[1].

Les obligations convertibles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission.

Les tableaux de suivi des OCA ainsi que du nombre d'actions nouvellement émises au titre des conversions sont tenus sur le site internet de l'Ecosystème (https://alan-allman.com/information-financiere/ rubrique « Obligations »).

Pour rappel, cette ligne de financement permet surtout à Alan Allman Associates de bénéficier d'un outil de liquidité et ainsi permettre à un investisseur extérieur de placer des titres supplémentaires dans le marché.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

[1] Sans que que cette valeur ne puisse être inférieure à 80% de la moyenne pondérée par les volumes des trois derniers jours de bourse consécutifs avant la date de conversion.