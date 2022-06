Alan Allman Associates

Assemblée générale ordinaire Pour Contre Abstention

Voix % Voix % Voix %

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 40 983 368 100 0 0 130 0

2.Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 40 983 368 100 0 0 130 0

3.Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 40 983 368 100 0 0 130 0

4.Approbation de conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes 1 221 786 100 0 0 130 0,011

5. Ratification de la nomination de Monsieur Charles A Gratton en qualité d'administrateur 40 983 368 100 0 0 130 0

6. Ratification de la nomination de la société Camahëal Finance, représentée par Monsieur Florian Blouctet, en qualité d'administrateur 40 983 368 100 0 0 130 0

7. Echéance du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société JPA et proposition de nomination de nomination du cabinet Grant Thornton en remplacement 40 983 368 100 0 0 130 0

8. Echéance du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Auditem et proposition de nomination du cabinet Sofidem & Associés en remplacement 40 983 368 100 0 0 130 0

9. Echéance du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur DUBREUIL Olivier et proposition de nomination de l'Institut de Gestion et d'Expertise Comptable (IGEC) en remplacement 40 983 368 100 0 0 130 0

10. Echéance du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur MICHOT Laurent et proposition de nomination de Monsieur Sami LOUEDEC en remplacement 40 983 368 100 0 0 130 0

11. Approbation du rapport sur les rémunérations de l'ensemble des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (say on pay ex post) 40 982 138 100 0 0 1 230 0,003

12. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de cet exercice au Président du Conseil d'administration - Directeur Général, (say on pay ex post) 40 982 138 100 0 0 1 230 0,003

13. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Marie Thual, Président du Conseil d'administration - Directeur Général au titre de l'exercice 2022 (say on pay ex ante) 40 982 138 100 0 0 1 230 0,003

14. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2022 (say on pay ex ante) 1 220 686 100 0 0 1 230 0,101