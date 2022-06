23/06/2022 - 18:20

Issy-les-Moulineaux, le 23 juin 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce les résultats de l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le 22 juin 2022.

Au total, les actionnaires ayant participé en présentiel, par pouvoir au président, pouvoir à un tiers ou vote par correspondance possédaient 40 983 368 actions représentant 94,875% du capital et 94,875% des droits de vote.

Au cours de cette Assemblée générale, Jean-Marie Thual, Président-Directeur général, a présenté le positionnement actuel et la stratégie de croissance de la Société.

Lors de cette Assemblée, les actionnaires ont adopté la distribution d'un dividende de 0,05 euro par action au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 30 juin 2022 avec détachement du coupon fixé au 28 juin 2022.

L'Assemblée Générale a approuvé la ratification des mandats d'administrateur de Monsieur Charles A Gratton en remplacement de Monsieur Meyer Azogui ainsi que de la société Camahëal Finance, représentée par Monsieur Florian Blouctet, en remplacement de Monsieur Florian Blouctet pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Au regard du code Middlenext auquel se réfère la Société, le Conseil d'Administrateur considère Monsieur Charles A Gratton administrateur indépendant. A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil se compose de cinq administrateurs dont deux administrateurs indépendants.

L'Assemblée Générale a par ailleurs approuvé les nominations des cabinets Grant Thornton et Sofidem & Associés en qualité de commissaires aux comptes titulaires, en remplacement des cabinets JPA et Auditem et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire devant se tenir courant 2028 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et avantages attribués ou versés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux mandataires sociaux et administrateurs de la Société et a également approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux et administrateurs de la Société pour l'exercice qui se cloturera au 31 décembre 2022 pour les mandataires.

Pour finir, l'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des délégations consenties au Conseil d'Administration et la modification des statuts de la Société.

Les résultats complets des votes seront disponibles le 23 juin 2022 sur le site internet www.alan-allman.com.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

