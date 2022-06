14/06/2022 - 18:05

Issy-les-Moulineaux, le 14 juin 2022 – 18h00 - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l'« Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce avoir sécurisé un financement obligataire dit « Relance » auprès de Turenne Groupe pour un montant maximal de 10 millions d'euros pour soutenir sa politique d'acquisition.

Les Obligations Relance, dispositif initié par France Assureurs et la Caisse des Dépôts, sont dédiées à l'apport de ressources longues, sous forme de quasi-fonds propres, aux PME et ETI afin de leur permettre de financer des projets de croissance structurant tout en accélérant sur la transformation ESG et la digitalisation. D'une durée de 8 ans, les Obligations Relance sont remboursables, en une fois, à l'échéance de l'obligation (possibilité de remboursement anticipé sous certaines conditions).

Un montant de 8 millions d'euros d'Obligations Relance est d'ores et déjà déblocable mais pourrait être porté à 10 millions d'euros en cas d'acquisitions complémentaires éligibles. Pour autant, Alan Allman Associates a d'ores et déjà sécurisé les conditions de ce financement, et notamment le taux d'intérêt. Les intérêts seront payés trimestriellement à compter du tirage et jusqu'à l'échéance.

Ces Obligations Relance, sans impact dilutif pour la Société et ses actionnaires, vise à doter l'Ecosystème de fonds supplémentaires pour le financement de sa politique de développement.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE