01/06/2022 - 17:55

Issy-les-Moulineaux, le 1er juin 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce la mise en ligne des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 22 juin 2022 à 14 heures à la Cité des Sports, 92 rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié au BALO le 16 mai 2022.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société (http://alan-allman.com/ assemblee-generale/) ce jour.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour calendaire inclusivement avant l'assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, de préférence par courrier électronique à l'adresse électronique suivante : [email protected] .

Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles R. 22-10-23, L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce, sont dans leur intégralité mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société ou sur demande à l'adresse électronique suivante : [email protected].

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de la Société (http://alan-allman.com/ assemblee-generale/) qui sera mise à jour régulièrement pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à l'assemblée générale des actionnaires.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

