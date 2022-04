28/04/2022 - 07:30

Issy-les-Moulineaux, le 27 avril 2022 – 7h30 - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l'« Ecosystème » - AAA)

Alan Allman Associates annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le document comprend notamment les éléments suivants :

Une déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;

Une présentation d'Alan Allman Associates ;

Le rapport de gestion ;

Le rapport du gouvernement d'entreprise ;

Les comptes annuels sociaux et consolidés ;

La Déclaration de Performance Extra-Financière ;

Les différents rapports des Commissaires aux comptes.

Il peut être consulté sur le site internet de Alan Allman Associates (https://alan-allman.com), dans l'espace Investisseurs, partie Information Financière.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE